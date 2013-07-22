Обитатель озера

Скептик 2012 Просмотров: 448 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:55 by

Все знают, что лес и водоемы для не посвященного человека могут оказаться самым мистическим и жутким местом. Не каждый слышал «пение» выпи, особенно вживую. А сколько всевозможных звуков, силуэтов, теней вокруг и со всех сторон. В общем, не ходил по грибы/на рыбалку, - подумай, а стоит ли начинать.История произошла много лет назад с нашим соседом по даче дядей Вовой. Мужик - любитель порыбачить. Но рыбачил он в основном на Томи, речка такая рядом с нашими дачами (точнее, дачи рядом с Томью). А тут кто-то рассказал ему, что в лесу за нашими дачами озеро есть. Не большое, можно сказать овальное. Весь берег со всех сторон с любой точки просматривается. Там вокруг и зарослей-то особо нет, ни камыша, ни кустарников. Озеро, вокруг бережок, а потом лес. Но и лес не густой, человека, идущего по лесу, с той стороны озера видно. О том, где берет начало ручей, наполняющий озеро, мне не ведомо, но из озера вода так же ручейком течет в Томь.Вот пришел сосед порыбачить, час сидит — ничего, два сидит — пара пескарей, да и то мелкие какие-то. Может, еще мальки-недоростки. Проще на Томь с сачком сходить да мальков наловить и то мяса в супе больше будет, — пошутил он. А посередине озера плещется рыбка, да не маленькая вовсе, но к берегу-то не подходит. Как бы ни карп на пару килограммов (тоже думаю, пошутил, у рыбаков же есть такой прикол - преувеличивать размеры рыбки, особенно пойманной).И, вроде, закончил свой рассказ. А когда мы — дети, ушли в свою комнату, вот тут и продолжение было. И вот что нам удалось подслушать.Три часа, говорит, просидел, а рыбешки всего две, да и те дохленькие. Тут посередине озера, где более крупная рыба, как он думал, плескалась, всплыло что-то. Похоже, как если б человек из воды выглянуло, но только всё, что ниже глаз - под водой. На поверхности верхняя часть головы с волосами и, вроде, глаза. Но далековато и не понятно, действительно ли человек, или может зверь какой, а на голове, может, водоросли. И звук какой-то, как рык прозвучал. Но не факт, что от этого существа. Это что-то или кто-то, выглянув на считанные секунды, ушло под воду.Не по себе дяде Вове стало. Решил сматывать удочки. Пока складывал крючки, баночки с приманкой и другие важные для рыбака вещи в рюкзак, находился спиной к озеру. И, говорит, черт меня дернул обернуться. Чуть не поседел. В 2-3 шагах от берега в воде будто череп с волосами. Черные глазницы, выпуклости на месте носа нет, скорей впадина и одна, нижняя часть черепа была под водой, её разглядеть не удалось, да и не хотелось. И движется ко мне, и рык опять тот же, и уже явно ближе. Откуда непонятно, но показалось, что от этого монстра исходил. Я, говорит, рюкзак схватил и ну оттуда . Только слышал, что ведро с рыбешками, которое забыл впопыхах на берегу, загремело и покатилось, видимо, в воду, судя по звукам.На тот момент это была жуткая история, и мы, будучи детьми, рассказывали её своим друзьям/подругам добавляя: «Вот почему нас родители на то озеро не пускают».P.S. В лесу том ничего страшнее зайца не водилось, а в воде разве что ондатры, и не более.

Ключевые слова: Монстр непонятное явление нечто озеро авторская история

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