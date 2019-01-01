Ночь в похоронном бюро

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:56

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан 1 ранга Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:56 by

Эта история произошла с моей подругой Таней несколько лет назад. В те годы она работала в похоронном бюро, принимала заказы и оформляла документы, в общем, делала обычную рутинную работу. Свои трудовые функции осуществляла она днём, а на ночь оставались другие сотрудники. Но как-то раз, в связи с уходом одной коллеги в отпуск, предложили Тане две недели поработать в ночную смену, и она согласилась.Вечером, заступив на смену, Таня проверила все документы и телефон, переговорила с сотрудниками, которые дежурили в подвале, и села на своё рабочее место. Стемнело, коллеги улеглись спать, звонков от клиентов не поступало. Время шло своим чередом, Таня скучала на своём рабочем месте, и только кошка, прижившаяся у них на работе и считавшаяся коллективной, немного скрашивала её быт, да и та в тот момент спала.Прошло некоторое время, и внезапно где-то далеко послышался чей-то голос. Таня подумала, что это слесарь, ночевавший в подвале, зачем-то поднялся, и окликнула его по имени. Ответа не последовало. Затем в коридоре послышались чьи-то шаги. Таня выглянула из своей каморки - никого, шаги стихли. Но когда она вернулась на место, снова раздались чьи-то шаги! Они начали приближаться к каморке Тани, а той даже спрятаться было негде - двери в её рабочее помещение просто не было! Таня посмотрела на кошку - та спала, даже не пошевелив ушами.Чтобы хоть как-то защитить себя от непрошенных потусторонних гостей, пришлось взять икону и поставить её напротив входа в комнату. Вот шаги приблизились, какая-то невидимая сущность находилась совсем рядом. Таня выглянула - никого. Снова слышны шаги. И тут они вдруг стихли. "Наверно, сущность сюда зашла!" - в страхе подумала Таня. Дело в том, что в коридоре здания пол - бетонный, поэтому шаги слышатся далеко, а вот в комнате у Тани был постелен линолеум. Именно поэтому шаги могли быть не слышны. И действительно, кошка вдруг подскочила, уставилась в одну точку и приняла позу защиты. Видно было, что она за кем-то наблюдает. Глаза кошки недвусмысленно намекали на скорую атаку невидимки. И вдруг всё прекратилось. Кошка успокоилась, у Тани отлегло от сердца.Однако через несколько минут всё повторилось, только в этот раз были слышны шаги не одной сущности, а сразу нескольких! Они как-будто шли одна за другой и подходили к Таниной каморке. Шаги начинались где-то далеко, приближались к входу в комнату и прекращались. Снова кошка забеспокоилась, снова стала за кем-то следить. Более того, снова в глубине коридора были слышны голоса. Правда, разобрать, что там говорили, было невозможно. В общем, было жутко. Пригрезиться такое не могло, Таня галлюцинациями не страдает.В очередной раз всё прекратилось. Таня выглянула в коридор - никого. Тогда она побежала в подвал и увидела своих коллег спящими. Разбудив их, Таня всё им рассказала. Мужики клялись, что спали и никуда не выходили. Да и сами, узнав о какой-то мистике, откровенно струхнули, хотя один из них признался, что слышал от сменщицы похожую историю.Вернувшись на место, Таня снова услышала тихие шаги, которые, впрочем больше к её комнате не приближались. Да и кошка спокойно спала на диване. А потом всё прекратилось. Так прошла ночь. Наутро Таня рассказала всё сменщице, та подтвердила, что такое там бывает, но очень редко.В дальнейшем никаких шагов и голосов Таня больше не слышала, только кошка иногда за кем-то следила. Тем не менее, собрав силы и волю в кулак и доработав 2 недели, она больше решила в ночь не выходить, даже за неплохую доплату.Создаётся впечатление, что какие-то сущности устроили Тане проверку на прочность, но она смогла её с честью пройти. Что за сущности там были - сказать сложно. Ведь несмотря на то, что Таня работала в похоронном бюро, рядом не было ни морга, ни кладбища, следовательно, не было покойников. Их приносили из другого места в траурный зал для прощания. На ночь тела умерших там точно не оставались. Можно предположить, что духи умерших на какое-то время оставались в похоронном бюро, либо это были какие-то другие сущности, живущие на этом месте.

Ключевые слова: Ночь шаги голоса похоронное бюро кошка авторская история

Другие, подобные истории: