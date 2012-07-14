Здоровья не хотите?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:21

christina_chrissss Просмотров: 217 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 14:16 by

Начало 40-х годов, моя прабабушка была беременна моей бабушкой, а её муж отправился на войну, так и не дождавшись рождения дочери. Редко приходили от него письма, но они были как глоток воздуха, как успокоение, он жив! Родилась бабушка, у нее был старший брат, который был настоящим помощником для матери с новорожденной сестричкой. Прабабушка с раннего утра до самого захода солнца работала в поле, чтобы прокормить семью, тяжело было в селе одной с двумя детьми. Мать прабабушки рано умерла, и отец привел в дом новую женщину, да полюбил ее и ее дочь сильней, чем собственную кровинушку-дочку. Молва за эту женщину ходила нехорошая, что приворожила мужа она себе, да и вообще легко судьбы людей меняет за вознаграждение хорошее.Вскоре вместо долгожданного письма пришла похоронка, в ней значилось: "Потерялся без вести, участвуя в боевых сражениях". Страшнее и быть не могло, любимый муж погиб, осталась одна, как поднимать детей. Прабабушка хваталась за любую работу, днями не бывала дома. Бабушка рассказывала, что она часто болела, не было денег на теплую одежду, топили хату хворостом, а от него тепло ненадолго, так еще и перед каждым праздником Светлой Пасхи то корова помрет, то курица, проделки чьи-то не иначе. И вот однажды прабабушку положили в больницу в очередной раз с воспалением, ее отец сжалился над родными внуками и забрал к себе переночевать, вот тогда все и стало известно. Жена его новая и правда колдовством занимается черным, приходят к ней люди, подарки приносят, а в обмен…здоровья просят и любви нескончаемой. Так вот ведьма заговор читает и забирает у односельчан здоровье хорошее и отдает богатым, кому оно «нужнее».И личную жизнь помогала устроить, приворожит так, что никакая чистая любовь не выдержит испытаний. Не любили ведьму в селе, боялись, а кому она помогала боялись и уважали, никогда у нее оплошностей не было в ее темном деле. Слушала я бабушку и не верила ушам своим, но, знаю, обманывать меня она точно не станет. Оказывается, браки не на небесах у нее в селе заключались, а так просто по желанию родителей для лучшего будущего их детей. И видела бабушка, как на глазах здоровый парень увядал за считанные месяцы, а тяжело больной выздоравливал.Нравилась бабушка парню в селе видному из семьи хорошей, собрался он ее засватать, так сразу пришли его родители к ведьме-то, просить помощи, не нужна им была невестка-нищенка, ведьма уверила их спокойно так, влюбится в ровню, влюбится и женится, а о нищенке забудет. Так и произошло. Когда бабушке было 16 лет, неродная бабка-ведьма позвала ее перед смертью и просила слезно дар ее забрать, вот только дар такой испугал бабушку, а та ей и говорит: "Не возьмешь силу мою, не будет тебе счастья, мужа первого рано потеряешь, а второй гулять будет и тоже скоро умрет". Но бабушка испугалась и убежала из хаты, сидит плачет на лавочке, а бабка умирает, мучается.Прошло время, бабушка вышла замуж за мужа первого, недолго их счастье длилось, разбился он на мотоцикле насмерть, оставил бабушку с дочкой одну. Вскоре стал ухаживать видный мужчина с двумя образованиями, статный, так и стали жить вместе, бабушка дочку родила от него, он рад был безумно - на него ведь доченька похожа. Вот буквально через полгода его как подменили, пошла бабушка к знахарке, а та ей и говорит: "Зло тебе сделала женщина, землю с кладбища заговоренную прям в постель принесла, спрятала, а другой сверток у порога рассыпала". Так и было, бабушка пришла и все обнаружила. Вскоре муж стал пить беспробудно, не осталось от былого интеллигента ровным счетом ничего.И вот сейчас моей бабушке 76 лет, она много видела и много трудностей испытала, и вот одна трудность все же ждала ее. Неделю назад решила она достать старые перьевые подушки с чердака да отдать на чистку, отнесла, а ей и говорят: "У вас в подушках куклы из перьев".Вот уж я не думала, что бывает такое! 21 век… а ведьмы до сих пор творят свои дела, да не в экстрасенсах по телевизору, а дома…

Ключевые слова: Бабушка ведьма куклы авторская история

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