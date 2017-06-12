Страшные пытки грешников

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 129 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:17 by

Наш папа — интеллигентнейший человек, с двумя высшими образованиями (оба получал в России).Мне было жутко слушать его рассказ, но он слышал его из уст главного героя и видел последствия.Так как речь пойдет о могиле, хотелось бы, во избежание неясностей, рассказать об устройстве могил у нас.Тут могила состоит из как бы передней и «комнатки» — небольшой ниши.Сначала копается яма, а потом в ее стене долбят углубление, куда и кладут тело.Эту историю отец слышал в дальнем кишлаке.Тогда ему было лет сорок, он работал агрономом в совхозе.Его пригласили на свадьбу в кишлаке, отец поехал туда.Там он заметил неподалеку мужчину со стаканом в руке, причем тот сидел, погрузив палец в воду.Через некоторое время тот пересел ближе, и отец увидел его палец — тот был весь опухший, облезлый, с него свисали кусочки кожи.Отцу стало не по себе от этого вида.После свадьбы отцу предложили заночевать, он согласился.Его отвели в комнату, и там был тот человек со стаканом, он лежал, все так же погрузив указательный палец в воду.Когда хозяева ушли, мужчина, заметив взгляд отца, рассказал эту историю.Расскажу так, как его слышал отец.Тогда я был молод и ни во что мистическое не верил.Однажды у нас умер очень плохой человек.Во время его похорон я слышал беседу старцев о пытках в могиле.Меня это заинтересовало.Я решил проверить, действительно ли грешников пытают в могилах.Подбил друзей, таких же отчаянных, как я, пойти со мной на кладбище.Мы на закате сделали дырочку в могиле, занавесили её платочком и стали ждать — я за соседней могилой, друзья подальше.Настала ночь. Вокруг было тихо.И вдруг я заметил свет, пробивающийся из-за платочка на могиле.Мои друзья замерли, некоторые стали бормотать молитвы. Я решил поглядеть и подкрался к могиле, протянул этот самый палец, чтобы отодвинуть платочек.Когда я это сделал, луч света упал на палец, и его пронзила ужасная боль. Я упал на землю, крича от боли, друзья бросились ко мне, подняли на руки и отнесли домой.Я несколько дней кричал, умолял, плакал спасти меня от боли, меня возили к докторам, знахарям, все без толку. Наконец, нашли старого лекаря, который и предложил стакан с водой.Когда я окунул палец в воду, боль утихла, но возобновилась, когда я вынул палец обратно. Тот табиб сказал, что мне в целом мире никто не сможет помочь, потому что эта боль от Аллаха.С тех пор я и живу так, везде не расстаюсь со стаканом, даже во сне.Я не могу работать, у меня нет семьи.Но я молюсь, чтобы когда-нибудь Аллах простил меня за то, что посмел вмешаться в его таинство. Этот человек вскоре уснул, но папа долго не мог заснуть, думая о тайнах, которые не известны людям.Автор: простомама.

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