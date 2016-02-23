Змея

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:47

Мария Сайгина Просмотров: 171 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 22:47 by

История третья. Этот вялотекущий случай происходил на моих глазах. Был мне 21 год, мужу - 27.Заехали на площадку к нам новые соседи - молодая семья. Саше - 30, Свете - 27, а сыну Ванечке было 5 лет. Моя мама первая познакомилась с семьей, как никак, люди, рожденные в СССР, должны знать своих соседей. Да и мы, дети своих родителей, застали те времена, когда сосед был ближе родственника.Сначала ходили здоровались, а потом Света испекла шарлотку и пришла к нам пить чай. За столом мы обрисовали обстановку в подъезде, ввели в курс дела, так сказать. Ну и задружили мы по-соседски, не зря я написала наш возраст.Света была большим мастером заготовок на зиму, она учила меня делать консервированную вкусняшку.Жили мирно. Они к нам, мы к ним. А через полгода стала я замечать, что-то со Светой происходит. Так, по мелочам. Ну, да схуднула она, апатичная стала. Явных таких признаков не было, но…. стала она мне жаловаться на упадок сил, ничего ей не надо, ничего не хочет. Что-то сделать - это надо себя заставить. Знаете, такие бабьи жалобы, что все надоело и ничего не радует. Потом мы стали слышать скандалы за стенкой, причем вопила всегда Света, а Сашу практически не было слышно. Естественно, что мы подумали, мол, вот истинное лицо соседки, скандальная баба.Краткая характеристика Александра (девочки меня поймут, многие позавидуют Свете): высокий и спортивный, симпатяга, уравновешенный, сына обожает, Светку любит, работает на двух работах, пьет в красные дни календаря, не курит. А еще руки золотые по локоть, все может, все умеет.Шире дали, стала Света мне говорить, как бесит и раздражает ее муж. Смотреть на него не может, противен на физическом уровне. Меня удивляло ее состояние: ко всему амеба, а Саша для нее стал, как красная тряпка для быка. Муж мой с ней разговаривал, мол, одумайся, что творишь, уйдет ведь, да кто такое долго терпеть будет? А ей пофиг, орет на него как потерпевшая.Выгнала она его, месяц Саня где-то скитался, вернулся. Светка стала после скандалов к маме убегать на пару-тройку дней. Так они и жили. В очередной раз отлаяв своего мужа, помчалась к маме. Далее со слов соседки:"Пришла к маме, сижу, тоска зеленая, жить не хочу. И пошла я на крышу маминой девятиэтажки (кто будет сомневаться, мол, как так, сразу говорю - да, были времена, когда на чердаках замки не висели, выползай на крышу смело. Знаю, потому как иногда сама загорала на крыше своего дома). Стою на крыше и думаю, что если прыгну, то сразу умру или мучиться буду. Хочу без мучений. И ведь понимаю умом, что сын у меня, мама, муж в конце концов, а жить не хочу. И приготовилась к прыжку, да вот кто-то схватил за руку. Оказалось, что это мама, вовремя спохватилась, тем более, что ушла я в халате".Я это слушаю и поверить не могу, а главное - понять, чего девчонке не хватает в этой жизни?!После этого случая Светина мама взяла ситуацию в свои руки и повела дочь к знающей тетке. На все это она им поведала, что на соседке моей порча на смерть, пришла она от близкого ей человека женского пола. Цель порчи - забрать у Светы обычное женское семейное счастье. Задача была поставлена -найти в квартире атрибут смерти, а также, придя домой, перво-наперво вбить в косяк входной двери нож и обломить его, то есть кусочек должен остаться в косяке незамеченным. Злыдня, которая навела порчу, через порог квартиры не переступит. Ну, наверное, при этом говорить надо было что-то, но я не помню.Сашка вколотил нож как положено. Мы усердно занимались поисками предмета. Квартиру разобрали на атомы, нет ничего. И это длилось не день и не два. Ничего мы не нашли, зато легко вычислили похитительницу женского счастья. И кто же ей оказалась? Правильно, лучшая подруга Лена, она же была свидетельницей на свадьбе моих соседей, она же - крестная их сына. Она реально не смогла зайти в квартиру и вызвала Свету поболтать на лестничную клетку, причем разговор был ни о чем.Прошло еще время, может, месяц, а может, два. Наступило лето.Каждый год Света приводила в порядок подушки (ее бабушка научила). Все перо вытряхиваешь в ванну и как бы стираешь, потом заворачиваешь в марлю и убираешь на балкон сушить. Потом опять набиваешь подушки.Настали жаркие дни, Света занялась делом. Распорола подушки, стоит и трясет над ванной, вдруг услышала стук. Посмотрела, а в ванне лежит деревянный гробик. С этим гробиком в руках и перекошенным лицом она прибежала ко мне. Тетка им говорила, если найдут предмет, то его надо сжечь. Мы сожгли. Хеппи-энд.У Светы с Сашей и у меня с мужем в один год родились дети. Я своего сына назвала Ваней, а она назвала дочку Машей.Из чего я делаю вывод, что после сжигания гробика физическое отвращение к мужу у Светы исчезло.

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