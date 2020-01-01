«Девочка» за окном

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:34

Причина: Изменен раздел.

Uicket Просмотров: 86 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:34 by

Данная история полностью реальна,скажу лишь что произошло это в возрасте когда дети путают реальность и фантазию.Жил я тогда во дворе где помимо нашей двухэтажки стояло ещё 4 таких дома.В одном из них жила девочка которая вечно сидела у окна, и не выходила на улицу «мама не разрешает» говорила она. Мать её я тоже не видел. Общался я с ней довольно часто, вечно говорили о том о сём. Однажды я даже попросил сходить со мной друга к ней. Мы также болтали, но после того как друг ушёл она сказала что ей это не нравится, и лучше я буду приходить один. На следующий день она пригласила меня в квартиру. Я зашёл и тут-же почувствовал запах который сложно описать,что-то между гниющим мясом, и сладковатым запахом. Я прошёл в её комнату на кровати сидела её мать...не моргая. По полу были разбросаны кишки. Девочка сидела у окна без ног. Она спросила у меня красивая ли у неё мама. Я сквозь слёзы ответил что очень. Мне хотелось уйти. Хотелось забыть всё,но тут я услышал стук входной двери. «Раечка!» прокричал грубый мужской голос,и в комнату зашёл мужчина. Увидев меня его глаза недобро загорелись и он ушёл на кухню,предваритльно закрыв входную дверь. Пока он гремел столовыми приборами Рая говорила о том что это будет не больно, что мы всегда будем вместе играть, что не надо будет питаться и спать... Я забежал в комнату с трупом её матери и выпрыгнул в окно. Я бежал как никогда. Я забежал домой и трясся. Когда пришла мать я всё ей рассказал,на это мой мать спросила:«какой четвёртый дом?»Я выглянул в окно... Дома не было. Только пепелище. Мама погладила меня по голове и сказала что это был сон. Вот только на следующий день я обнаружил Раечкин браслет на этом самом пепелище.

Ключевые слова: Девочка подруга окно авторская история

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