Minecraft

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:05

Коварная Лилиан Просмотров: 4 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 15:05 by

Представьте самый обычный день вашей жизни. Вы приходите домой, бросаете рюкзак на диван, ваш кот с недовольным мурчанием трется о ваши ноги выпрашивая миску корма. Как обычно, небрежно кинув взгляд на учебники, вы с отвращением отворачиваетесь и ногой включаете заветную электрическую машину. Чудо человечества, как никак. Вот, долгожданный момент, скрашивающий серую обыденность. Minecraft! Ваша отдушина в мире зомбированных людей запрограммированных на уничтожение родной планеты. Тут вы Бог. Тут вы можете создать все, что вашей душеньке угодно.Вот вы создали мир, но.... Что-то не так. Что-то определённо не так. Что-то, не дающее вам покоя. Вроде бы обычный мир, но нет, не такой, как всегда. Но что не так? Почему у вас в сердце залегло странное чувство беспочвенной тревоги...?Списав все на усталость, вы продолжаете играть. Выживание, конечно. Ностальгия, не так ли? Вы уже видите в своих мечтах укромный но красивый домик на этой тихой полянке. Место просто великолепное: правее вас лес с дубом и березой, левее - хорошие большие шахты, пройти немного вперёд от полянки - и там чудесная речушка, а прямо за ней густая роща тёмного дуба. Но это странное чувство "Что-то не так" не хочет отпускать вас без боя. Вы нажали esc на клавиатуре, оторвавшись от компьютера побрели на кухню, кормить орущего кота и сделать себе чашку кофе (те, кто кофе не пьют... Извините ребят, сорре :с ).Все такое типичное. Нарубав дерева, вы построили нечто напоминающее каркас дома. За это время стемнело не только в кубической игре, но и на улице. Со смутным беспокойством вы глянули на время. Тьфу блин, вы же только около 10 минут играете! По крайней мере, так сказали электронные часы. Сделав в игре кровать из шерсти только что убитых овец вы хотели уже лечь спать, но не тут то было. В чате вам высвечивались сообщения "Вы не можете спать, так как рядом находятся монстры" "Вы не можете спать, монстры рядом!!". На втором сообщении вам стало забавно и вы продолжили клацать на кровать, читая все новые сообщения " Вы НЕ МОЖЕТЕ спать. Уймитесь!", "Монстры рядом, дурачина, убей их!", " Ну что ты на самом деле? Ну правила такие, пойди убей монстров!!!". Вы подумали что это новая "шутка" создателей, так что устав читать бессмысленные слова залезли в настройки и.... Каково же было ваше удивление, когда вы увидели, что сложность игры стоит на мирном!(Неожиданно, правда?) Может, вам показалось? Вы тыкнули на кровать ещё раз, но на этот раз, абсолютно ничего не произошло. Хорошо, закроем глаза на вашу усталость и все такое. Лучше возьмём кирку и раз сложность все равно мирная, залезем в шахту...Знаете, страх, это ведь ничто иное как обыкновенный прилив мощного заряда адреналина в кровь. Вы же смотрели ужастики? Помните это щекотливое чувство назревающей паники? Что-то именно такое промелькнуло внутри вас, когда вы похихикав над проделками кровати пошли в шахту. Паника. Вам хотелось закрыть Minecraft, удалить мир, игру, стереть все файлы. Не став усугублять положение, вы вышли из злополучной пещеры. Вы вышли из игры. Из пиратского лаунчера. Вам стало легче? Нет. Вас отпустило только тогда, когда курсор мыши не повинуясь мышке и вашей руке зашёл в файлы компьютера, нашёл %appdata%, там папку Minecraft и не удалил её полностью. Вас отпустило. Но тело все ещё дрожало. Глаза хаотично блуждали по экрану. Язык буквально прилип к нёбу. Руки тряслись как у пьяного в стельку человека. Вам было страшно. Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было страшно. Но все прошло. Та паника ушла, животный страх больше не беспокоил вас на протяжении всей вашей жизни. Но до сих пор... У вас остался один единственный вопрос о происходящем в тот день.Что это было?

Ключевые слова: Minecraft страх монстры авторская история

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