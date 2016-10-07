Страшная история

Страшная историяСтрашная история
В старом, полуразрушенном здании на улице Бутлерова, где располагался производственный отдел МНПП «Сатурн», однажды начали происходить странные и страшные вещи, явно предвещающее что-то настолько ужасное, что это даже невозможно представить мозгами обычных людей. Началось все с того, что из холодильника загадочным образом пропала бутылка пива Юры Ковалевского - Друга Енотов. За этим последовали еще более ужасные события. Карни сошел с ума. Это, правда, никого не удивило, так как для Карни это нормальное явление, и поэтому на него никто не обратил внимания. А зря. Потому что вслед за этим Саша Амелькин поехал обедать и не вернулся. Тетю Люсю больно ударило током, Борю Королева прищемили дверью, а у Тани завис компьютер. По радио что-то передали, но никто не слушал что. Это было очередной ошибкой. И, наверное, самой роковой, потому что теперь приход настоящей беды предотвратить было уже невозможно. Чтобы можно было в полной мере представить весь ужас, который ждет сотрудников Сатурна, расскажу несколько страшных историй.
1. Красное пятно
В одном сыром, полузаброшенном коллекторе, где толпами бегали гигантские крысы, тараканы и карликовые мутанты, решили провести пусконаладочные работы. Монтажники спустились в коллектор и уже собрались было монтировать датчики, как вдруг увидели на одной из стен КРАСНОЕ ПЯТНО. Монтажники в ужасе убежали, и долго никто не решался пойти в коллектор. Но позвонил Николай Павлович и пригрозил лишить всех премии, если пусконаладочные работы будут сорваны. Тогда Шамиль Алеев вызвался пойти в коллектор. Он взял перфоратор и пошел.
Прошло несколько часов, а Шамиль не возвращался. Тогда на поиски Шамиля отправился Саша Хвощинский. Саша взял в одну руку шуруповерт, а в другую фонарь. Войдя в коллектор, Хвощинский увидел Шамиля. Шамиль лежал совсем мертвый возле стены, на которой было Красное Пятно. Причем Красное Пятно увеличилось в размерах! Это было последнее, что Саша успел передать по Голосовой Связи, затем связь с ним пропала.
Долго монтажники ждали Сашу, но он так и не вернулся. Тогда Миша Фролов, взяв в одну руку лом, в другую - строительный пистолет, в зубы отвертку и отправился на поиски Хвощинского. И Миша нашел Хвощинского лежащим мертвым возле Шамиля, а Красное Пятно на стене стало еще больше!..
Фролов тоже не вернулся из коллектора. Тогда монтажники решили идти всей толпой.
Из всей бригады остался жив только Виталик Алдобаев. Он храбро шел позади всех и успел убежать, когда начали умирать идущие перед ним. И Алдобаев впоследствии разгадал страшную тайну коллектора.
Оказывается, там за долгие годы скопился метан, Сигнализатор Метана не сработал, и монтажники задохнулись. А красное пятно было из-за того, что за стеной протекла ржавая труба.
2. ГОКК на колесиках
Однажды Саша Амелькин, уходя с работы, сказал Мише Держук:
- Миша, не задерживайся долго на работе, а если все же задержишься, обязательно поставь помещение на охрану ровно в полночь!
Но Миша увлекся работой и не заметил, как наступила полночь. Внезапно зазвонил черный телефон, и страшный голос сказал:
- Миша! К тебе едет ГОКК на колесиках! Скорее ставь на охрану.
Но Миша бросил трубку и не стал ставить на охрану. И вскоре пришел факс. Там было написано: «Миша, ГОКК на колесиках уже на улице Бутлерова!».
Но Миша порвал факс и продолжил работу. А через некоторое время ему по Email пришло письмо: «Миша! ГОКК на колесиках уже подъехал к дому! Скорее ставь на охрану!».
Но Миша стер письмо и продолжил работу. И тут вдруг радио само включилось и страшный голос сказал:
- Миша, ГОКК на колесиках сейчас будет у тебя! Скорее ставь на охрану, а то будет поздно!
Тут Миша испугался и побежал ставить на охрану. Но не успел – входная дверь слетела с петель, и в помещение въехала машина ГОККа. Из нее выскочили охранники ГОККА, избили Мишу дубинками и запихали в машину.
С тех пор Мишу никто не видел.
3. Зеленая девятка
После тяжелого рабочего дня Леха Павлов собирался домой. Тут к нему подошел Амелькин и сказал:
- Леха, если ты захочешь поехать домой на машине, то езжай на любой, но ни в коем случае не садись в зеленую девятку!
И Леха вышел на улицу и принялся ловить машину. Но ни одна ему не нравилась – то машина какая-то грязная, то цвет некрасивый, то водитель придурок. И тут останавливается Зеленая Девятка. Леха забыл, что говорил ему Амелькин, и сел в Зеленую Девятку.
А в Зеленой Девятке сидел Карни. Он увез Павлова к себе в гости пить пиво, Леха Павлов спился, и больше его никто не видел.
4. Черная клавиатура
Однажды у Вадима Куницина сломалась клавиатура на компьютере. Вадим собрался в магазин за новой клавиатурой. Тут к нему подошел Амелькин и говорит:
- Вадим, покупай клавиатуру, какую захочешь, только не покупай черную.
Приехал Вадим в магазин. Ходит, клавиатуру выбирает. И ни одна ему не нравится – то кнопки слишком маленькие, то слишком большие, то нормального размера, но без клика, то нормального размера, с кликом, но буквы на клавишах плохо видны. И тут вдруг видит Вадим, в самом дальнем углу магазина лежит красивая черная клавиатура. И кнопки хорошие, и сама клавиатура красивая, и тут еще менеджер к Вадиму подбежал и давай расхваливать клавиатуру – что и клавиши с кликом, и надписи четкие и никогда не сотрутся, и клавиатура cordless, и куча дополнительных клавиш, короче, рулез. И так менеджер запудрил Вадиму его мозги, что забыл Вадим слова Саши Амелькина и купил эту клавиатуру за бешеные деньги.
Приехал Вадим на работу, подключил клавиатуру и стал накладные набивать. Печатает он, печатает и чувствует, что в пальцах какое-то жжение появилось.
«Это от переутомления», - подумал Вадим и поехал домой.
На следующий день Вадим приехал на работу и сразу за клавиатуру – накладные набивать. А жжение в пальцах не проходит, наоборот – только сильнее стало, даже уже и в кистях появилось. А пальцы даже распухли и покраснели немного. «Это от переутомления», - подумал Вадим и поехал домой.
На третий день приехал Вадим на работу и сел накладные печатать. А жжение все сильнее. Уже все руки жжет, пальцы и кисти сильно распухли и почернели. «Это от переутомления, вот завтра допечатаю накладные и отпуск беру», - подумал Вадим и поехал домой.
Приехал на следующий день Вадим на работу, только дотронулся почерневшими пальцами до клавиатуры, как хлынула у него из носа и ушей кровь, упал Вадим лицом на клавиатуру и умер, забрызгав стол, стены и компьютер кровью.
А оказалось, что клавиатура была китайской сборки, и покрасили ее черной краской, а краска не прошла сертификацию и была очень токсичной. И впитывался токсин в организм прямо через кожу.
5. Черная паяльная станция
Захотелось как-то Лехе Уточкину новую паяльную станцию. Ходит и ноет:
- Хочу паяльную станцию! Хочу ПАЯЛЬНУЮ СТАНЦИЮ!!! ХАААЧУ ПАЯЛЬНУЮ СТАНЦИЮ!!!
Сжалился над ним Миша и решил выписать Лехе паяльную станцию. Но Уточкин говорит:
- Нет, я сам выберу паяльную станцию.
- Ну, езжай в «Чип и Дип», выбирай, – отвечает Миша.
И тут подходит Амелькин и говорит:
- Леха, когда станцию будешь выбирать, не заказывай ЧЕРНУЮ ПАЯЛЬНУЮ СТАНЦИЮ!
Но Уточкин по дороге в магазин выпил пива и по пьяни забыл, что говорил Амелькин. Приехал Леха в «Чип и Дип» и выбрал самую дорогущую станцию, стоимость ее равнялась годовому доходу фирмы. Привезли Лехе станцию, крутую, с кучей наворотов – там и паяльных жал куча разных, и вакуумный отсос, и устройство для выпайки микросхем горячим воздухом, даже электрический манипулятор с ЧПУ – любую плату сам паяет, только успевай набивать платы. И печка для поверхностного монтажа есть, и еще прикуриватель и телевизор. Обрадовался Уточкин, паяет без перерыва днем и ночью. Производительность возросла во много раз, Амелькин на Леху радуется не нарадуется, сидит с калькулятором, расценки урезает. А что паяльная станция черного цвета – на это внимания даже не обратил никто.
И вот день паяет Уточкин, ночь. Второй день и вторую ночь паяет Леха без перерыва. Третий день паяет. А на третью ночь раздается вдруг страшный стук в дверь. Открывает Леха дверь, а на пороге стоит Таня Федорова и говорит страшным голосом:
- Леха! Ты на паяльную станцию истратил весь годовой доход нашей фирмы, я теперь баланс подвести не могу. Ты за это сейчас поплатишься!
И как долбанет Леху топором по голове. Раскололся у Уточкина череп, и умер Леха, забрызгав все кровью и мозгами.
6. Чёрная рука
Жил-был одинокий мужик, очень одинокий. И стала к нему по ночам являться чёрная рука. В первый день она дотронулась до пятки и убежала. На следующую ночь, она схватила его за коленку. Прикинул мужик, что такое делается, и стал ждать третью ночь, с нетерпением. Пришла чёрная рука, схватила мужика за пятку, потом за коленку, а потом как вцепится ему в горло, аж глаза повыскакивали. Умер мужик в страшных мучениях.
Вы всё ещё одиноки и надеетесь на руку? Тогда она идёт к вам!
Ну ладно, продолжим.
В приведенных страшных историях можно проследить следующую закономерность – в большинстве случаев Саша Амелькин пытался предпредить всех об опасности, но его никто не слушал, что кончалось довольно печально. Теперь еще один факт – Когда Амелькин отправился в столовую обедать, к нему подошел Карни и сказал:
- Саша, если в столовке будешь брать грибы, возьми красные с белыми точками – они самые вкусные.
Логически можно предположить, что Саша, видя к чему приводит, когда его никто не слушает, решил послушать Карни. В этом случае Амелькин из столовки уже не вернется и шансов предотвратить надвигающуюся беду больше нет. Всех постигнет ужасная смерть. Настолько ужасная, что мне дальше страшно писать. Может, потом продолжу, если жив останусь.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 10:13
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:13 by ArhipПросмотров: 91Комментарии: 2
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