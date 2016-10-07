Страшная история

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 10:13

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 91 Комментарии: 2 +7 Вчера, 10:13 by

Страшная историяВ старом, полуразрушенном здании на улице Бутлерова, где располагался производственный отдел МНПП «Сатурн», однажды начали происходить странные и страшные вещи, явно предвещающее что-то настолько ужасное, что это даже невозможно представить мозгами обычных людей. Началось все с того, что из холодильника загадочным образом пропала бутылка пива Юры Ковалевского - Друга Енотов. За этим последовали еще более ужасные события. Карни сошел с ума. Это, правда, никого не удивило, так как для Карни это нормальное явление, и поэтому на него никто не обратил внимания. А зря. Потому что вслед за этим Саша Амелькин поехал обедать и не вернулся. Тетю Люсю больно ударило током, Борю Королева прищемили дверью, а у Тани завис компьютер. По радио что-то передали, но никто не слушал что. Это было очередной ошибкой. И, наверное, самой роковой, потому что теперь приход настоящей беды предотвратить было уже невозможно. Чтобы можно было в полной мере представить весь ужас, который ждет сотрудников Сатурна, расскажу несколько страшных историй.1. Красное пятноВ одном сыром, полузаброшенном коллекторе, где толпами бегали гигантские крысы, тараканы и карликовые мутанты, решили провести пусконаладочные работы. Монтажники спустились в коллектор и уже собрались было монтировать датчики, как вдруг увидели на одной из стен КРАСНОЕ ПЯТНО. Монтажники в ужасе убежали, и долго никто не решался пойти в коллектор. Но позвонил Николай Павлович и пригрозил лишить всех премии, если пусконаладочные работы будут сорваны. Тогда Шамиль Алеев вызвался пойти в коллектор. Он взял перфоратор и пошел.Прошло несколько часов, а Шамиль не возвращался. Тогда на поиски Шамиля отправился Саша Хвощинский. Саша взял в одну руку шуруповерт, а в другую фонарь. Войдя в коллектор, Хвощинский увидел Шамиля. Шамиль лежал совсем мертвый возле стены, на которой было Красное Пятно. Причем Красное Пятно увеличилось в размерах! Это было последнее, что Саша успел передать по Голосовой Связи, затем связь с ним пропала.Долго монтажники ждали Сашу, но он так и не вернулся. Тогда Миша Фролов, взяв в одну руку лом, в другую - строительный пистолет, в зубы отвертку и отправился на поиски Хвощинского. И Миша нашел Хвощинского лежащим мертвым возле Шамиля, а Красное Пятно на стене стало еще больше!..Фролов тоже не вернулся из коллектора. Тогда монтажники решили идти всей толпой.Из всей бригады остался жив только Виталик Алдобаев. Он храбро шел позади всех и успел убежать, когда начали умирать идущие перед ним. И Алдобаев впоследствии разгадал страшную тайну коллектора.Оказывается, там за долгие годы скопился метан, Сигнализатор Метана не сработал, и монтажники задохнулись. А красное пятно было из-за того, что за стеной протекла ржавая труба.2. ГОКК на колесикахОднажды Саша Амелькин, уходя с работы, сказал Мише Держук:- Миша, не задерживайся долго на работе, а если все же задержишься, обязательно поставь помещение на охрану ровно в полночь!Но Миша увлекся работой и не заметил, как наступила полночь. Внезапно зазвонил черный телефон, и страшный голос сказал:- Миша! К тебе едет ГОКК на колесиках! Скорее ставь на охрану.Но Миша бросил трубку и не стал ставить на охрану. И вскоре пришел факс. Там было написано: «Миша, ГОКК на колесиках уже на улице Бутлерова!».Но Миша порвал факс и продолжил работу. А через некоторое время ему по Email пришло письмо: «Миша! ГОКК на колесиках уже подъехал к дому! Скорее ставь на охрану!».Но Миша стер письмо и продолжил работу. И тут вдруг радио само включилось и страшный голос сказал:- Миша, ГОКК на колесиках сейчас будет у тебя! Скорее ставь на охрану, а то будет поздно!Тут Миша испугался и побежал ставить на охрану. Но не успел – входная дверь слетела с петель, и в помещение въехала машина ГОККа. Из нее выскочили охранники ГОККА, избили Мишу дубинками и запихали в машину.С тех пор Мишу никто не видел.3. Зеленая девяткаПосле тяжелого рабочего дня Леха Павлов собирался домой. Тут к нему подошел Амелькин и сказал:- Леха, если ты захочешь поехать домой на машине, то езжай на любой, но ни в коем случае не садись в зеленую девятку!И Леха вышел на улицу и принялся ловить машину. Но ни одна ему не нравилась – то машина какая-то грязная, то цвет некрасивый, то водитель придурок. И тут останавливается Зеленая Девятка. Леха забыл, что говорил ему Амелькин, и сел в Зеленую Девятку.А в Зеленой Девятке сидел Карни. Он увез Павлова к себе в гости пить пиво, Леха Павлов спился, и больше его никто не видел.4. Черная клавиатураОднажды у Вадима Куницина сломалась клавиатура на компьютере. Вадим собрался в магазин за новой клавиатурой. Тут к нему подошел Амелькин и говорит:- Вадим, покупай клавиатуру, какую захочешь, только не покупай черную.Приехал Вадим в магазин. Ходит, клавиатуру выбирает. И ни одна ему не нравится – то кнопки слишком маленькие, то слишком большие, то нормального размера, но без клика, то нормального размера, с кликом, но буквы на клавишах плохо видны. И тут вдруг видит Вадим, в самом дальнем углу магазина лежит красивая черная клавиатура. И кнопки хорошие, и сама клавиатура красивая, и тут еще менеджер к Вадиму подбежал и давай расхваливать клавиатуру – что и клавиши с кликом, и надписи четкие и никогда не сотрутся, и клавиатура cordless, и куча дополнительных клавиш, короче, рулез. И так менеджер запудрил Вадиму его мозги, что забыл Вадим слова Саши Амелькина и купил эту клавиатуру за бешеные деньги.Приехал Вадим на работу, подключил клавиатуру и стал накладные набивать. Печатает он, печатает и чувствует, что в пальцах какое-то жжение появилось.«Это от переутомления», - подумал Вадим и поехал домой.На следующий день Вадим приехал на работу и сразу за клавиатуру – накладные набивать. А жжение в пальцах не проходит, наоборот – только сильнее стало, даже уже и в кистях появилось. А пальцы даже распухли и покраснели немного. «Это от переутомления», - подумал Вадим и поехал домой.На третий день приехал Вадим на работу и сел накладные печатать. А жжение все сильнее. Уже все руки жжет, пальцы и кисти сильно распухли и почернели. «Это от переутомления, вот завтра допечатаю накладные и отпуск беру», - подумал Вадим и поехал домой.Приехал на следующий день Вадим на работу, только дотронулся почерневшими пальцами до клавиатуры, как хлынула у него из носа и ушей кровь, упал Вадим лицом на клавиатуру и умер, забрызгав стол, стены и компьютер кровью.А оказалось, что клавиатура была китайской сборки, и покрасили ее черной краской, а краска не прошла сертификацию и была очень токсичной. И впитывался токсин в организм прямо через кожу.5. Черная паяльная станцияЗахотелось как-то Лехе Уточкину новую паяльную станцию. Ходит и ноет:- Хочу паяльную станцию! Хочу ПАЯЛЬНУЮ СТАНЦИЮ!!! ХАААЧУ ПАЯЛЬНУЮ СТАНЦИЮ!!!Сжалился над ним Миша и решил выписать Лехе паяльную станцию. Но Уточкин говорит:- Нет, я сам выберу паяльную станцию.- Ну, езжай в «Чип и Дип», выбирай, – отвечает Миша.И тут подходит Амелькин и говорит:- Леха, когда станцию будешь выбирать, не заказывай ЧЕРНУЮ ПАЯЛЬНУЮ СТАНЦИЮ!Но Уточкин по дороге в магазин выпил пива и по пьяни забыл, что говорил Амелькин. Приехал Леха в «Чип и Дип» и выбрал самую дорогущую станцию, стоимость ее равнялась годовому доходу фирмы. Привезли Лехе станцию, крутую, с кучей наворотов – там и паяльных жал куча разных, и вакуумный отсос, и устройство для выпайки микросхем горячим воздухом, даже электрический манипулятор с ЧПУ – любую плату сам паяет, только успевай набивать платы. И печка для поверхностного монтажа есть, и еще прикуриватель и телевизор. Обрадовался Уточкин, паяет без перерыва днем и ночью. Производительность возросла во много раз, Амелькин на Леху радуется не нарадуется, сидит с калькулятором, расценки урезает. А что паяльная станция черного цвета – на это внимания даже не обратил никто.И вот день паяет Уточкин, ночь. Второй день и вторую ночь паяет Леха без перерыва. Третий день паяет. А на третью ночь раздается вдруг страшный стук в дверь. Открывает Леха дверь, а на пороге стоит Таня Федорова и говорит страшным голосом:- Леха! Ты на паяльную станцию истратил весь годовой доход нашей фирмы, я теперь баланс подвести не могу. Ты за это сейчас поплатишься!И как долбанет Леху топором по голове. Раскололся у Уточкина череп, и умер Леха, забрызгав все кровью и мозгами.6. Чёрная рукаЖил-был одинокий мужик, очень одинокий. И стала к нему по ночам являться чёрная рука. В первый день она дотронулась до пятки и убежала. На следующую ночь, она схватила его за коленку. Прикинул мужик, что такое делается, и стал ждать третью ночь, с нетерпением. Пришла чёрная рука, схватила мужика за пятку, потом за коленку, а потом как вцепится ему в горло, аж глаза повыскакивали. Умер мужик в страшных мучениях.Вы всё ещё одиноки и надеетесь на руку? Тогда она идёт к вам!Ну ладно, продолжим.В приведенных страшных историях можно проследить следующую закономерность – в большинстве случаев Саша Амелькин пытался предпредить всех об опасности, но его никто не слушал, что кончалось довольно печально. Теперь еще один факт – Когда Амелькин отправился в столовую обедать, к нему подошел Карни и сказал:- Саша, если в столовке будешь брать грибы, возьми красные с белыми точками – они самые вкусные.Логически можно предположить, что Саша, видя к чему приводит, когда его никто не слушает, решил послушать Карни. В этом случае Амелькин из столовки уже не вернется и шансов предотвратить надвигающуюся беду больше нет. Всех постигнет ужасная смерть. Настолько ужасная, что мне дальше страшно писать. Может, потом продолжу, если жив останусь.

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