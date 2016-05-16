Лучшее в мире привидение

Лучшее в мире привидениеМне было тринадцать лет, когда произошла следующая история, которая убедила, что не всё беленькое или чёрненькое в темноте – привидение. И если это «привидение» треснуть поленом по голове, оно заорёт благим матом.
Зимние каникулы, делать было абсолютно нечего. Телевизор мне уже надоел до такой степени, что я в его сторону смотреть не мог, а на улице мороз минус двадцать с лишним, да и ветер, не погуляешь особо. Была первая половина дня, я сидел и пил чай. Раздался звонок в дверь, я никого не ждал и, подумав, пошел открывать. Глянув в глазок, увидел свою бабушку. Едва я открыл дверь, как семидесятилетняя бабуля таким прыжком влетела в квартиру, что позавидует олимпийский чемпион по прыжкам. Бабуля оттолкнула меня от двери да так, что я чуть в стенку не влип, сама тут же захлопнула дверь, закрыла на все замки и навалилась на дверь спиной. Оправившись от потрясения, я осведомился:
- Бабуль, за тобой, что, маньяк с топором бежал, что ли?
- Там привидение! – крикнула бабушка.
- Где?
- В подъезде!
Проморгавшись, я взял бабушку за руку и отвёл от двери. В нашем доме по определению не может быть привидений. Дом новый, построен на бывшем пустыре. Никаких кладбищ, никаких прочих мистических мест нет. И в подъезде никто не умирал. Бабушка рассказала, что вошла в подъезд и увидела, как от лифта метнулась какая-то чёрная тень и пошла по лестнице. Прошла один пролет и исчезла. Шагов бабушка не слышала. Я её успокоил как мог, объяснил, что никаких привидений в подъезде нет. Бабуля не особо мне поверила. А через неделю ситуация повторилась. Бабушка вбежала, нет, влетела в квартиру и, заперев дверь на все замки, уставилась на меня остекленевшими глазами, трясясь от страха. Я поинтересовался у бабушки, какого роста было привидение. Оказалось, ростом с меня.
А ещё через месяц, возвращаясь с бабушкой с рынка, мы вошли в подъезд. Она прошла вперёд, я придержал дверь, внезапно моя бабуля шарахается назад с криком:
- Оно там!
Я бросил сумки и двумя прыжками оказался у лифта. На площадке между этажами было темно, хоть глаз выколи. Я подобрался как пружина и, оттолкнувшись от порожек, прыгнул вперёд, схватив силуэт руками, и как следует треснул это недоделанное «привидение» об стену. Глаза привыкли к темноте, и я разглядел, что передо мной стоит соседский мальчишка, который на два года младше меня. Никого в жизни мне не хотелось так треснуть об стену, как этого дятла. Сотрясения мозга можно было не бояться – нет у него мозгов. Мне дико хотелось навешать ему люлей и спустить с лестницы. Я взял его за шкирку и повёл по лестнице вниз.
- Вот, бабуль, полюбуйся, привидение я поймал
Бабуля стояла, словно окаменела. Я рассмотрел это чудо в перьях. Мальчишка был одет в чёрные тряпки, и лицо у него было замотано в стиле ниндзя. Ростом он был чуть ниже меня, а я никогда не был сильно крупным. Он видел, как моя бабушка подошла к дому и вошла в подъезд и продолжил наблюдать в глазок. А потом увидел, как от лифта отошла баба Анна, соседка, которой было за девяносто, и пошла по лестнице. Одета она была во все чёрное. И пройдя половину лестницы, остановилась отдохнуть. Шла она тихо, поэтому моя бабушка не слышала шагов, а зайдя с яркого света, моей бабуле показалось, что она исчезла. Баба Анна была, как было сказано, вся в чёрном и поэтому слилась с темнотой. Соседский мальчишка видел панику моей бабушки и в дальнейшем решил её разыграть. Она у нас пунктуальная и приходила к нам в одно и то же время. Подкараулить не составило труда.
- Тебе что, больше заняться нечем? – поинтересовался я у Вани.
Ответ был исчерпывающим:
- Нечем.
Ведь так и до инфаркта довести можно.
Автор неизвестен.
История взята отсюда.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 13:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:27 by ЗонтикПросмотров: 105Комментарии: 1
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