Кошмарный Санта-Клаус

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Никита Тимофеев Просмотров: 79 Комментарии: 3 +5 Вчера, 21:44 by

— Что у меня сегодня под ёлкой? — с нетерпением в глазах спросил маму Кейн.— Это секрет сынок, — поглаживая сына, отвечала мама. — Если я скажу, то тебе будет неинтересно.— Ну что? Ну что там, мам? — молил малой ответ.— Узнаешь позже, солнце, — поцеловав в лоб малыша, успокоила его женщина.Мама вышла, закрыв за собой дверь спальни малыша. Ребёнок ждал, пока родители придут, свяжут ему глаза и приведут под ёлку. Так было всегда. Семейная традиция семьи Виртлов.Кейн - шестилетний мальчик, который всегда ждал много подарков на Новый год, ходил по своей комнате кругами. Родители с утра не велели ему выходить оттуда. В канун Нового года выпал снег. Кейн выглянул в окно, наблюдая, как снежинки, падая, рисуют вальс. Окно украшали резные красивые узоры, как в зимней сказке. Он просидел у окна час. Потом залез на кровать и стал загадывать желания, закрывая глаза маленькими ручками."Как же хочется большую машинку с пультом управления, вертолет или робота. Я скорей хочу к елке, увидеть Санту! Когда же мама придет за мной?" — думал с трепетом мальчик.В дверь детской спальни постучались.— Малыш! Малыш Кейн! Приходи, мы тебя ждём, — раздался из двери, незнакомый ему голос.Мальчик обрадовался и оживился. Он запрыгал на кровати, упал, ушибся, но продолжал смеяться и веселиться. Словно маленький смерч, Кейн рванул к выходу и схватился за ручку двери. Она не открывалась. Он сильнее стал дёргать, но тщетно.— Открывайся же, откройся! — кричал перепуганный мальчуган.Он заплакал. Поплёлся к кровати, громко сопя носом. Кейн уткнулся в одеяло. Сейчас ему было немного страшно. В закрытую комнату постучались вновь, раздались отдалённые шаги в доме. Мальчик повернулся лицом к двери.— Приходи, тебя ждёт подарок, — раздался тяжёлый тембр снова. — Кейн, поторопись, иначе не получишь, свои игрушки на Новый год.— Где мама? — закричал в плаче Кейн. — Мама, папа, откройте дверь. Мне страшно!Вдруг раздался хлопок. К двери приближались тяжёлые шаги, сопровождающиеся треском паркетных досок. Мальчик встал с кровати и медленно подошёл к двери. Тишина. Снова топот шагов по паркету. Кейн пытался вслушаться, прислоняя ухо к стене дверного косяка.— Пап? Ты, папа? — не унимался парень.Дверь приоткрылась, впуская в комнату свет от гирлянд и фонариков. Вместо родителей Кейн увидел двухметрового Санту-Клауса, который приближался к нему, издавая те самые тяжёлые шаги. Этот звук проникал в голову, вселяя страх во все клеточки мозга. Из-под густой белой бороды выступали потрескавшиеся губы, красный и толстый нос, а прищуренные глаза горели красным огнём.— Идём со мной, малыш. Дома никого нет, — прохрипел ужасный Санта. — Мы одни с тобой.Голос уже походил на тот, что он слышал, когда не мог отрыть дверь. Стальной и грузный.— Ты существуешь? — трясясь на месте, прошептал Кейн.Санта-Клаус подошёл вплотную и дышал Кейну прямо в макушку.— Да! Думал, взрослые меня придумали? — зашипел гигант.Страшный великан стремительно ухватил Кейна за рукав его ночной пижамы. Мальчик завертелся, пытаясь высвободиться из сильно сжимавшей его руки. Санта перекинул беднягу на своё широкое плечо.— Нет! На помощь! — застонал Кейн, стуча Санта-Клаусу по спине кулаками.Мальчик почувствовал, как он падает, словно в пропасть. Он хватал ртом воздух и размахивал руками, издавая звериные крики. Перед лицом возникали страшные обрывки картин с упавшей ёлкой в зале и разбитыми гирляндами. Злобные игрушки из подарочных коробок смеялись в страшных ухмылках. Ужасная физиономия Санты-Клауса, его кровавая борода и взгляд красных, огненных глаз. Вот он держит Кейна за руку. Тот пытается вырваться, убежать, позвать маму и папу. Голова раскалывалась, будто её сжимали тиски. Слёзы заполнили его лицо солёной влагой.— Сынок, снимай повязку! Снова кошмар приснился? Успокойся малыш, мама рядом.— Что это было?— Ты уснул, когда мы пришли, — ответила мама.Кейн снял повязку с лица и судорожно оглядел всю комнату. Убедившись, что ему никто не угрожает, облегчённо выдохнул. Посреди комнаты стояла ёлка, обвешанная конфетти, фонариками и игрушками. Повсюду лежали коробочки в красных переплётах. На ёлочной макушке крепилась огромная синяя звезда.— В этом году тебе достался особый подарок, — проговорил с улыбкой отец мальчика.— Смотри, он живой! — подхватила мама.Он держал в руке небольшого Санту-Клауса. Игрушечный дедушка с праздничной ленточкой. Игрушка была в точности похожа на Санту из кошмара мальчика. Коротышка ожил в руках, заворочался и с ухмылкой громко сказал:— Привет! Я пришел к тебе, малыш Кейн!

Ключевые слова: Новый год санта-клаус кошмар злобные игрушки елка авторская история

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