Кошмарный Санта-Клаус— Что у меня сегодня под ёлкой? — с нетерпением в глазах спросил маму Кейн.
— Это секрет сынок, — поглаживая сына, отвечала мама. — Если я скажу, то тебе будет неинтересно.
— Ну что? Ну что там, мам? — молил малой ответ.
— Узнаешь позже, солнце, — поцеловав в лоб малыша, успокоила его женщина.
Мама вышла, закрыв за собой дверь спальни малыша. Ребёнок ждал, пока родители придут, свяжут ему глаза и приведут под ёлку. Так было всегда. Семейная традиция семьи Виртлов.
Кейн - шестилетний мальчик, который всегда ждал много подарков на Новый год, ходил по своей комнате кругами. Родители с утра не велели ему выходить оттуда. В канун Нового года выпал снег. Кейн выглянул в окно, наблюдая, как снежинки, падая, рисуют вальс. Окно украшали резные красивые узоры, как в зимней сказке. Он просидел у окна час. Потом залез на кровать и стал загадывать желания, закрывая глаза маленькими ручками.
"Как же хочется большую машинку с пультом управления, вертолет или робота. Я скорей хочу к елке, увидеть Санту! Когда же мама придет за мной?" — думал с трепетом мальчик.
В дверь детской спальни постучались.
— Малыш! Малыш Кейн! Приходи, мы тебя ждём, — раздался из двери, незнакомый ему голос.
Мальчик обрадовался и оживился. Он запрыгал на кровати, упал, ушибся, но продолжал смеяться и веселиться. Словно маленький смерч, Кейн рванул к выходу и схватился за ручку двери. Она не открывалась. Он сильнее стал дёргать, но тщетно.
— Открывайся же, откройся! — кричал перепуганный мальчуган.
Он заплакал. Поплёлся к кровати, громко сопя носом. Кейн уткнулся в одеяло. Сейчас ему было немного страшно. В закрытую комнату постучались вновь, раздались отдалённые шаги в доме. Мальчик повернулся лицом к двери.
— Приходи, тебя ждёт подарок, — раздался тяжёлый тембр снова. — Кейн, поторопись, иначе не получишь, свои игрушки на Новый год.
— Где мама? — закричал в плаче Кейн. — Мама, папа, откройте дверь. Мне страшно!
Вдруг раздался хлопок. К двери приближались тяжёлые шаги, сопровождающиеся треском паркетных досок. Мальчик встал с кровати и медленно подошёл к двери. Тишина. Снова топот шагов по паркету. Кейн пытался вслушаться, прислоняя ухо к стене дверного косяка.
— Пап? Ты, папа? — не унимался парень.
Дверь приоткрылась, впуская в комнату свет от гирлянд и фонариков. Вместо родителей Кейн увидел двухметрового Санту-Клауса, который приближался к нему, издавая те самые тяжёлые шаги. Этот звук проникал в голову, вселяя страх во все клеточки мозга. Из-под густой белой бороды выступали потрескавшиеся губы, красный и толстый нос, а прищуренные глаза горели красным огнём.
— Идём со мной, малыш. Дома никого нет, — прохрипел ужасный Санта. — Мы одни с тобой.
Голос уже походил на тот, что он слышал, когда не мог отрыть дверь. Стальной и грузный.
— Ты существуешь? — трясясь на месте, прошептал Кейн.
Санта-Клаус подошёл вплотную и дышал Кейну прямо в макушку.
— Да! Думал, взрослые меня придумали? — зашипел гигант.
Страшный великан стремительно ухватил Кейна за рукав его ночной пижамы. Мальчик завертелся, пытаясь высвободиться из сильно сжимавшей его руки. Санта перекинул беднягу на своё широкое плечо.
— Нет! На помощь! — застонал Кейн, стуча Санта-Клаусу по спине кулаками.
Мальчик почувствовал, как он падает, словно в пропасть. Он хватал ртом воздух и размахивал руками, издавая звериные крики. Перед лицом возникали страшные обрывки картин с упавшей ёлкой в зале и разбитыми гирляндами. Злобные игрушки из подарочных коробок смеялись в страшных ухмылках. Ужасная физиономия Санты-Клауса, его кровавая борода и взгляд красных, огненных глаз. Вот он держит Кейна за руку. Тот пытается вырваться, убежать, позвать маму и папу. Голова раскалывалась, будто её сжимали тиски. Слёзы заполнили его лицо солёной влагой.
— Сынок, снимай повязку! Снова кошмар приснился? Успокойся малыш, мама рядом.
— Что это было?
— Ты уснул, когда мы пришли, — ответила мама.
Кейн снял повязку с лица и судорожно оглядел всю комнату. Убедившись, что ему никто не угрожает, облегчённо выдохнул. Посреди комнаты стояла ёлка, обвешанная конфетти, фонариками и игрушками. Повсюду лежали коробочки в красных переплётах. На ёлочной макушке крепилась огромная синяя звезда.
— В этом году тебе достался особый подарок, — проговорил с улыбкой отец мальчика.
— Смотри, он живой! — подхватила мама.
Он держал в руке небольшого Санту-Клауса. Игрушечный дедушка с праздничной ленточкой. Игрушка была в точности похожа на Санту из кошмара мальчика. Коротышка ожил в руках, заворочался и с ухмылкой громко сказал:
— Привет! Я пришел к тебе, малыш Кейн!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:44 by Никита ТимофеевПросмотров: 79Комментарии: 3
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