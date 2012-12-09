Don't leave me alone. Часть 6

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Insomnia8 Просмотров: 26 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:20 by

Руби стояла... нет, она буквально нависла над напуганным и шокированным Ричардом, который вжался в спинку дивана, схватившись за покрасневшую щёку, на которой всё отчётливее проявлялся отпечаток руки девочки. Ту в свою очередь вдруг пробила дрожь. Руби тяжело дышала и тряслась, видимо, от волнения, так как ещё не до конца осознала, что только что сделала. Она ударила мальчика. Действительно ударила.- Никогда не повышай голоса, ты понял?! - достаточно грозно, но, тем не менее, шёпотом произнесла девчонка. - Ответь мне, ты понял?!Рич сжал губы, дабы не расплакаться ещё больше, потому что, не смотря на теперь уже большую обиду на предмет его восхищения, он не желал показывать этой нахалке свою слабость. И парень кивнул в ответ на её вопрос.Руби вновь покрепче ухватилась за винтовку и отошла к окну. Она нервно расхаживала по гостиной, утирая... слёзы?Ричард это заметил и весьма удивился. Ему никогда не доводилось наблюдать, как плачет девчонка-подросток. Он много раз видел, как малявка Кэтти с соседней улицы ревёт по каждому пустяку, но чаще всего этот плач вызывал лишь раздражение. А вот Руби плакала по-другому. Плакала, тихо всхлипывая, стараясь скорее прекратить, закрывая лицо, и... её было жаль. Поистине жаль. Ричард никак не мог понять, почему у него вдруг защемило в груди, и почему он почувствовал себя виноватым, хотя, вроде бы, ничего плохого не сделал. Но это ведь из-за него Руби плачет. Правда ведь?И что в таких моментах делать? Тут Рич вдруг осознал, что ему стыдно за его собственные слёзы, потому что он мальчик, он защитник, но при этом рыдает, как та самая Кэтти. Даже себя успокоить не может, что уж говорить о Руби!..- Руби?.. Руби, я что-то сделал не так? Ты только скажи, и я больше так никогда-никогда не стану делать, обещаю.- Ты ещё не понял?! - Руби буквально швырнула в Рича отчаянный и в тот же момент озлобленный взгляд, пробивающийся из-под горьких слёз. - Нельзя... - Всхлипывает, утирая слёзы. - Нельзя кричать! Нельзя выдавать себя! Иначе...- Нет, Руби, я не понимаю, о чём ты говоришь. С тобой что-то случилось?- Не со мной, Рич. Со всем миром, наверное. По крайней мере, с этим городом точно.Руби села в кресло, стоящее напротив Ричарда, подогнув к груди колени.- Неужели ты ничего и впрямь не понимаешь или просто издеваешься, а?- Нет! Руби, я, честное слово, не понимаю! Клянусь! Я... я...- Ладно. Я тебе верю. А ты... ты поверишь мне, если я тебе всё расскажу?Рич кивнул.- Несколько дней назад мои родители уехали за город по работе. Они оставили меня одну, доверили следить за младшей сестрой Энни. Ей всего-то четыре. И потом... потом я начала наблюдать за погодой. Понимаешь, у Энни начинаются капризы из-за смены погоды... так вот погода действительно менялась. Солнце как ушло за тучи, так там и осталось, но при этом не было дождя. Эн постоянно плакала, отказывалась есть, не спала по ночам, и... одной такой ночью... я заметила человека. Он показался мне достаточно странным с самого начала, но лишь потом поистине меня напугал. У него были такие седые и длинные волосы, плотное пальто и брюки, словно на улице было не лето, а зима или, по крайней мере, осень. Очень холодная осень!Ричард вдруг вспомнил. Он понял, что видел того же самого человека. Описания подходили, вроде бы. Да, именно с этого мужчины всё и началось, именно в тот день Ричард был впервые так сильно напуган.- ...И тот человек... его... очень сильно шатало, будто...- Будто тело вовсе не держится больше на негнущихся ногах. Он был похож на сломанную куклу, да?Руби вдруг обомлела. Она уставилась на Ричарда немым взглядом, а потом кивнула.- Я видел его, Руби. Видел, видимо, накануне того, как его увидела ты.- И что он сделал тебе?- О чём ты? Он просто прошёл мимо, хотя мне показалось, что он меня преследовал. Но я просто был напуган, Руби, и мне всего лишь показалось, так что...- Не показалось.- В каком смысле?- Тебе просто повезло, Рич. Этот мужчина... он... тебя действительно преследовал. Он был опасен. Потому что в ночь, когда я его увидела... в общем, человек увидел меня тоже. В окне. Я выглянула, а он моментально впился в меня взглядом. И, знаешь... ему нечем было смотреть. У него... у него глаза были, как у мертвеца, понимаешь? Они есть, но они покрыты плёнкой и не видят уже. И как только он увидел меня, сразу побежал к дому, а потом начал ломиться в дверь. И всё это без единого звука, понимаешь?! Он молчал! Он даже не дышал, пытаясь выломать дверь! Я уже собиралась позвонить в 911, когда мужчина вдруг куда-то пропал. Понимаешь? Вот так просто! И потом я совершила самую большую ошибку в своей жизни, Рич. Я оставила Энни в её кроватке, а сама направилась в свою комнату, дабы посмотреть из окна оттуда. И... и когда я выглянула, то в один момент услышала громкий плач сестры и увидела, как...Руби вдруг затихла. Она вонзила пустой взгляд в пол и нахмурилась, видимо, вспоминая всё в подробностях. Девочка медленно покачала головой, показывая, что и сама толком не верит в... во что?- Он полз по стене дома, Рич. Прямо к окну комнаты Энни. Не полз, как это показано в фильмах про человека-паука, нет, не так. Он не цеплялся руками, не упирался ногами во что-либо, а просто волочил своё тело по стене, сгибая руки и ноги под такими углами, что сравнение с колёсами было бы вполне уместным. Я слышала помимо плача сестры ещё и хруст. Только потом до меня дошло, что так хрустели его кости. Меня охватил ужас. Что уж там говорить? Я не могла даже закричать! Я просто встала, как вкопанная, и смотрела на то, как нечто лезет к моей младшей сестре! И... наверное... - Руби вдруг начала плакать снова. - Наверное, если бы я хоть что-то тогда сделала чуть раньше, то... Когда я уже ворвалась в комнату, то видела лишь, как... О боже!Девчонка вдруг вскочила и убежала куда-то. Как потом выяснилось - её стошнило. Видимо, не в первый раз. Наверное, при каждом таком живом воспоминании, её тошнило. Она вернулась, но не сразу. И продолжила лишь через какое-то время, но даже этого времени не было достаточно для Рича, чтобы тот осознал сказанное, принял это и, что самое главное, поверил. Но какой смысл ей врать? Да и не похоже на то, что Руби обманывает. Совсем не похоже. К тому же, она описала точно такого же человека, какого видел сам Ричард, собственными глазами видел!- Он буквально развалился по полу, - продолжала Руби. - Его ноги были сломаны, и только дурак не заметил бы этого! Стоять самостоятельно человек не мог, потому просто приземлился на свои изломанные обрубки, шатаясь. И он... этот мужчина... Я видела... На моих глазах мою сестру заглотили! Рич, я не шучу. Я видела, как этот человек, даже не придерживая руками, которые тоже, конечно же, были переломаны, глотал мою сестру огромным ртом. Понимаешь? Её маленькая головка полностью погрузилась в его пасть, а тело свисало, безжизненно болтая ножками и ручками! Я даже... даже не поверила тогда в то, что увидела. И когда я пристрелила его, то ещё несколько дней ждала, пока Энни проснётся. Я смотрела на её измятое, покрытое тонким слоем его слюны лицо, с одним приоткрытым глазом и всё ждала... Она походила на куклу. Я... у меня не хватило духу её закопать, Рич, а надо было! Потому что после того, как я оставила её там, а сама ушла, пытаясь дозвониться до родителей, убиваясь в истерике, Энни исчезла. Исчезла вместе с тем человеком. И я не хочу даже думать о том, что он всё-таки с ней сделал! Не хочу думать, почему после выстрела из винтовки он всё равно смог уйти! Я уже почти смирилась, Рич. Я почти уже смогла это всё принять... Меня часто тошнит, но это тоже скоро пройдёт, это из-за переживаний. А что касается родителей, то их телефоны молчат. Надо ли говорить, что мама и папа должны были вернуться пару дней назад?- Руби...- Не перебивай, иначе я не смогу больше говорить об этом! С тех пор мои окна и двери плотно закрыты, а в дом невозможно проникнуть и в окна не заглянуть. Я наблюдала. Я пыталась понять своего врага, хотела выяснить, что это такое. И я увидела. Это нечто нечеловеческое, Ричард. Это... это существа, которые даже для Преисподней слишком отвратительны! Они пришли к нам, они подчиняют себе тела людей. Взрослых людей, потому что... ты ведь видел, что происходит с их телами, да? Это потому, что к чему бы они ни прикоснулись, всё портится и умирает. Эти твари слишком большие для людских тел, поэтому их так ломает и шатает. А детские тела слишком маленькие, поэтому детей они просто едят, понимаешь? И мне не понять их поведения. Зачем-то они стараются походить на нас. Они не люди, но стараются быть на нас похожими. Не знаю точно, но мне так показалось.Ричард вдруг вспомнил о том, что бабушка настойчиво предлагала ему печенье, которое было абсолютно отвратительным и не только из-за белых червей в них. Видимо, это и было тем самым, о чём только что сказала Руби. И еда в их доме и в доме миссис Флорис протухла. От их прикосновений протухла.- Я понимаю, о чём ты говоришь, Руби. Я всё это наблюдал за своей бабушкой. Она даже пыталась меня... проглотить, но не смогла. Она не добралась до меня, потому что... потому что просто... умерла.- Тела людей, Рич, слишком слабые для них, поэтому человек, попадая в их власть, сразу же умирает. А потом это уже просто людское тело, внутри которого кто-то сидит, кто-то управляет и лишь изображает нас. Во всём городе, если кто-то и остался, то это только дети, но и до них вероятнее всего скоро доберутся. До нас тоже, если мы не поймём, как с ними бороться и для чего они всё это делают. Мне ещё не доводилось видеть кого-то из них вне тела человека, но, боюсь, когда мы с этим столкнёмся, то просто сойдём с ума.

Ключевые слова: Руби Ричард Кэтти злоключения авторская история

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