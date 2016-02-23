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Истории из жизни

Граф Дракула

Всех нас привлекает мистика, как и все неизведанное в этом мире. Я человек не впечатлительный и много слышал мистических событий от других людей, но со мной, увы, ничего такого никогда не происходило. С детства мечтал подружиться с каким-нибудь добрым привидением, типа карлсона, который живет на крыше. И летать с ним к нему в гости. Сейчас к таким, как я, карлсоны не летают, а мои восемьдесят пять килограмм они не осилят поднять. Шутка, конечно. Но если серьезно, то мне всегда хотелось столкнуться с чем-то, что я не могу объяснить. В моей памяти всплыл один момент жизни. Встретил я как-то одно чудо-юдо, и оно уж точно было недоброе.

Учился я тогда в университете, не помню, на каком курсе. Да это и неважно.
Сел в электричку после пар и отправился домой. Я всегда в транспорте люблю садиться у окна, разглядывать пейзажи и думать о своем. Так поступил и на этот раз. Сижу, смотрю в окно, погода солнечная, летняя, колеса стучат в такт с моим хорошим настроением, за окном мелькают то дома, то леса, чередующиеся с зелеными лугами, полными разноцветных полевых цветов. И все это в сопровождении высоковольтных проводов, которые опускаются то выше, то ниже.
Тут остановка. Заходит толпа дачников. Напротив меня сели бабушка с дедушкой, голос объявил следующую остановку, и мы тронулись дальше.
Я оторвал свой взгляд от окна, смотрю на деда, который сидит напротив. Я еще раз повторюсь, что человек я не впечатлительный, но такого нехорошего взгляда я никогда не видел. Меня даже передернуло немного, было очень неприятно. Он сидел немного наклонившись ко мне и пялился, не двигаясь и не отрывая взгляда. Глаза были недобрые и какие-то мутноватые, как будто он пытался пронзить меня ими насквозь. Раньше слышал, конечно, про энергетических вампиров, что такие бывают, но не думал, что столкнусь с таким неприятным взглядом и буду помнить эти глаза спустя много лет. Я не испугался, но было просто неприятно. Решил ему улыбнуться, чтобы посмотреть реакцию, но он не среагировал и все так же пронзал меня своими кусающимися глазами.
Проехав так минут пятнадцать, он ни разу не отрывал от меня глаз и не шелохнулся. Голос объявил приближение следующей остановки, и бабушка, сидящая с ним рядом, толкнула его локтем, что, мол, скоро выходить. Тут взгляд у деда стал нормальным, как у обычного человека, будто он вышел из транса. Он начал крутить головой, осматриваться по сторонам. Они встали и направились к выходу. Потом зашли в тамбур и ждали, пока электричка остановится.
Смотрю на деда, а он медленно, знаете, как в фильмах ужасов, оборачивается и смотрит на меня. И опять тот же взгляд. Меня снова передернуло, и холодок пробежался от головы до пяток. Вначале всех событий можно было подумать еще, что он просто задумался. В общем, найти бы какое-то логическое объяснение, но тут уже было ясно, что не просто так он на меня смотрел всю дорогу. Я снова специально улыбнулся ему.
Вышли они и идут уже на улице. По противоположной платформе от меня, а старик идет и продолжает смотреть.

Наверное, не удалось ему меня "куснуть" тогда, раз он был таким недовольным. Так что вурдалаки существуют. И таковым может оказаться простой и непримечательный дед, который ездит в общественном транспорте, пытаясь поживиться чужой энергией. Но улыбка действует на них, как осиновый кол, чеснок. Или серебряная пуля, как в фильмах. Так что желаю и вам много улыбок всегда и везде. Это лучшее оружие от всех бед.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 20:07 by marlinПросмотров: 62Комментарии: 1
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Ключевые слова: Дед электричка поездка взгляд злые глаза авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 20:08
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Мне шибко изложение понравилось и особенно заключение в конце. Вы чертовски правы, автор. Без улыбки никуда. Я один раз встречала тоже в транспорте бабульку. тоже безотрывно смотрела на меня. Я потом еле вышла из автобуса. Как все выпили.
плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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