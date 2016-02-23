Сон - предсказание

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Насиба Бакинская Просмотров: 32 Комментарии: 1 +4 Вчера, 23:11 by

Сон приснился перед Новым годом в ноябре 2013-го года.За день до того сна в нашем подъезде на втором этаже умер старик-прокурор. Он был хоть и вредным (по рассказам некоторых), но я с ним была в добрых соседских отношениях. Вежливо здоровались с ним при встрече и расходились каждый по своим делам.В тот день, когда он умер, я спускалась вниз на улицу за сигаретами. Неожиданно увидела крышку от гроба, стоящую в подъезде. Я так испугалась от неожиданности, что пулей со второго этажа вылетела на улицу. Купила сигареты и встретив по дороге знакомого, попросила его проводить меня до моего этажа, честно предупредив о той крышке.Ночью, когда все домашние спали, я сидела на кухне и готовилась к сессии и экзаменам. Тут началось что-то странное. Из воздуховода на кухне звуки стали исходить, как будто кто по трубе стучит. А надо сказать, что квартира старика находилась в середине площадки, как и наша. Так я разбудила маму и спрашиваю, слышит ли она стук. Она подтвердила и говорит, что это ветер, хотя ветра на улице не было. Мама ушла спать, а звуки еще до трех часов ночи продолжались и потом так же неожиданно затихли, как и начались. Закончив с конспектами, я легла спать и снится мне, что я на улице около ларька стою. А около ларька стоит холодильник известной фирмы газированных напитков. Рядом стоит моя знакомая, и мы с ней о чем-то разговариваем. Тут ко мне подходит парень. На вид лет тридцати и просит отойти с ним в сторонку, так как ему надо мне кое-что сообщить. Я, извинившись перед знакомой, что вынуждена прервать общение, отошла в сторонку с этим парнем.Парню, как я и писала, на вид было лет тридцать. Рост примерно 179. Волосы темно-каштановые, челка зачесана на правую сторону. Рубашка черная и застегнута была на все пуговицы до горла. В правой руке он держал три поводка, на тех трех поводках было три собаки, но я увидела только двух собак. Седую собаку (не белую) и рыжую. Третью собаку так и не увидела.Отошли мы с ним, он и спрашивает:- Ты знаешь, кто я?Я отвечаю:- Нет, не знаю.Он мне говорит:- Я - смерть. Смерть не женщина, запомни. Смерть мужского пола.Мне стало немного жутко, но я спрашиваю дальше:- Ты за мной?Он смотрит на меня долгим взглядом карих глаз и отвечает:- Нет, не за тобой, но мы с тобой еще увидимся. Очень скоро.После того сна я проснулась. Через полгода, 1-го декабря умерла моя бабуля. Она была седая и старенькая (89 лет). Через 2 года умер мой друг. Ему был 31 год, умер 4-го февраля. Он был рыженьким, волосы рыжие были. Задохнулся дома от угарного газа.После того никто из окружения близких не умирал. И третью собаку я так и не разглядела.

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