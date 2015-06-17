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Истории из жизни

Голос с долины

В общем, было дело давно. Я тогда в класс шестой-седьмой ходила. Жили в небольшом селе. Так вот, вечер завершившегося дня ничем особо не отличался от других. Сапали на огороде до обеда, затем в жару домой ушли, а после того, как жара упала, пошли с папой дополоть небольшой кусок кукурузы. Далее управились по хозяйству (живность покормили, напоили), и незадолго до ужина папа решил заточить сапы, пока мама заканчивала приготовление еды. А свою сапу-то я на огороде забыла. Ну, послал меня отец за ней.

В конце огорода долина располагается с кое-какими родничками, которые образовывали болотистую местность с зарослями камыша. В полумраке начала искать орудие труда, по памяти ориентируясь на рядки кукурузы, тут с долины отчетливо услышала, как нежный детский голосок зовет меня по имени. Причем не устрашающе, а как-то игриво. Я застыла. Зов повторился еще раз. По спине прошла дрожь, и я реально ощутила, что на голове некоторые волоски встали дыбом.

Сейчас уже и не припомню, нашла тогда я сапу или нет, но тот дикий страх, который охватил меня полностью, не забуду никогда. В ответ я ничего не говорила, только побежала домой, как угорелая по кукурузе, помидорам и прочим рядам растений. Домой примчалась перепуганная, рассказала все родителям. Папа сказал, что это мне причудилось и только улыбнулся, а мама, наоборот, сказала, хорошо, что не откликнулась и на зов не пошла, ибо старые люди говорят, это нечистые так зазывают, а потом людей блуд берет, и они иногда даже погибают оттого, что в леса-болота забрести могут.
Как-то никогда особо не вспоминала об этой истории, хотя на жизненном пути были еще моменты, когда сталкивалась с не очень поддающимися объяснению вещами. Может, еще напишу и о них. А поделиться историей решила, чтобы услышать комментарии более осведомленных в таких вопросах людей. За что заранее спасибо.
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Вчера, 22:57 by LynxПросмотров: 308Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Огород вечер долина голос страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ханна Каш
Вчера, 23:26
+2
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Комментариев: 38
Спасибо за историю. Да, я тоже слышала о том, что так нечисть заманивает человека. Страшно, если это так.
Зарегистрирован: 17.06.2015
#2 написал: BravoBoy
Сегодня, 00:25
0
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Комментариев: 94
Надо было бате красного петуха пустить в эти камыши,чё бы ОНО тогда кричало?
Зарегистрирован: 24.10.2016
#3 написал: Furia
Сегодня, 01:00
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
А когда песни поют,таким вот голосом, тоже защывают? Я один раз услыхала возле старого кладбища ю, и поверьте это точно был не живой человек...
Зарегистрирован: 23.11.2016
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