Голос с долины

Lynx Просмотров: 308 Комментарии: 3 +8 Вчера, 22:57 by

В общем, было дело давно. Я тогда в класс шестой-седьмой ходила. Жили в небольшом селе. Так вот, вечер завершившегося дня ничем особо не отличался от других. Сапали на огороде до обеда, затем в жару домой ушли, а после того, как жара упала, пошли с папой дополоть небольшой кусок кукурузы. Далее управились по хозяйству (живность покормили, напоили), и незадолго до ужина папа решил заточить сапы, пока мама заканчивала приготовление еды. А свою сапу-то я на огороде забыла. Ну, послал меня отец за ней.В конце огорода долина располагается с кое-какими родничками, которые образовывали болотистую местность с зарослями камыша. В полумраке начала искать орудие труда, по памяти ориентируясь на рядки кукурузы, тут с долины отчетливо услышала, как нежный детский голосок зовет меня по имени. Причем не устрашающе, а как-то игриво. Я застыла. Зов повторился еще раз. По спине прошла дрожь, и я реально ощутила, что на голове некоторые волоски встали дыбом.Сейчас уже и не припомню, нашла тогда я сапу или нет, но тот дикий страх, который охватил меня полностью, не забуду никогда. В ответ я ничего не говорила, только побежала домой, как угорелая по кукурузе, помидорам и прочим рядам растений. Домой примчалась перепуганная, рассказала все родителям. Папа сказал, что это мне причудилось и только улыбнулся, а мама, наоборот, сказала, хорошо, что не откликнулась и на зов не пошла, ибо старые люди говорят, это нечистые так зазывают, а потом людей блуд берет, и они иногда даже погибают оттого, что в леса-болота забрести могут.Как-то никогда особо не вспоминала об этой истории, хотя на жизненном пути были еще моменты, когда сталкивалась с не очень поддающимися объяснению вещами. Может, еще напишу и о них. А поделиться историей решила, чтобы услышать комментарии более осведомленных в таких вопросах людей. За что заранее спасибо.

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