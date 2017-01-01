Мапингуари — страшный повелитель Амазонских лесов

Мапингуари — страшный повелитель Амазонских лесовНеизвестно, является оно настоящим или выдумано было ещё в давние времена индейцами, жившими в тех местах, но Мапингуари до сих пор вызывает ужас у жителей Амазонии, оставаясь таким же загадочным и страшным.
Мапингуари впервые появился в фольклоре южно-американсих индейцев и является либо разновидностью реликтового гоминида, либо же гигантским ленивцем. С языка индейцев имя этого существа — «мапингуари» — переводится как "повелитель леса".
Действительно, повелителем лесов Амазонии этого монстра можно назвать по праву. Увидевшие или услышавшие Мапингуари люди благодарят высшие силы за то, что смогли остаться в живых. Уже не одно столетие это существо вселяет ужас и в жителей Амазонии, и в тех отважных туристов, которые ради поиска приключений решились отправиться в лес.
По свидетельствам очевидцев, видевших Мапингуари, он покрыт длинной рыжей шерстью и передвигается на двух ногах, из-за чего кажется поистине огромным в сравнении с человеком. Также, возможно, у Мапингуари только один огромный глаз. У существа длинные когти и пасть с четырьмя огромными зубами, свисающая до брюха зверя. Также, по словам выживших, существо издаёт громкие крики, похожие на человеческие, и источает зловонный запах, по которому можно узнать о его приближении.
Мапингуари очень агрессивен и стремится непременно напасть на несчастного, встретившегося на его пути. Со своими жертвами он расправляется путём откусывания головы, поэтому мало какой местный житель отважится пойти в лес, не желая наткнуться на монстра, убивающего людей. Точно не известно, является ли Мапингуари людоедом, но то, что он опасен, — ясно точно.
Тем не менее, несмотря на огромные габариты, рычание, запах и длинные когти, Мапингуари можно убить выстрелом.
Свидетельства очевидцев.
Жуан-Батист Азведо:
«Я работал у реки, когда услышал крик, ужасный крик. Внезапно что-то, напоминающее человека, полностью покрытое шерстью, вышло из леса. Существо шло на двух ногах и, слава Богу, не приблизилось к нам. Я буду всегда помнить тот день.»
Неизвестный сборщик каучука:
Один из туземцев собирал каучук в лесу, как вдруг услышал сильное рычание за своей спиной. Обернувшись, мужчина увидел Мапингуари, но, не растерявшись, выстрелили в него. Воздух наполнил неприятный запах и охотник кинулся наутёк. Вернувшись через несколько часов, он отыскал тушу зверя и отрезал от неё переднюю лапу, но та издавала такой сильный запах, что её пришлось выбросить в кусты. (
[b]Костер Жоао:
Жоао вместе со своей семьёй жил в индейской деревне на реке Тапажос (река является притоком Амазонки). Его хижина находилась практически рядом с лесом, на самом краю деревни. Однажды утром Жоао, как и всегда, занимался своими делами, как вдруг услышал пронзительный вопль, донёсшийся из чащи леса. После этого раздался оглушительный рёв, ветки затрещали, к дому охотника вышло страшное и огромное существо. Оно передвигалось на задних лапах и напомнило то ли гигантскую рыжую обезьяну, то ли огромного ленивца. Взгляд чудовища заставил мужчину, который никогда не был трусом, онеметь от ужаса. Чудовище подошло к жене Жоао, схватило её и скрылось в лесной чаще.
Охотник, выйдя из оцепенения, бросился в хижину за ружьём и отправился на поиски монстра и своей жены. Он высматривал следы существа, но следы эти были странными, словно Мапингуари шёл задом наперёд. Поиски монстра продолжались весь день, несколько раз охотник почти настигал монстра, но подобраться к нему мешал ужасный запах, от которого кружилась голова.
Охотнику удалось почти догнать чудовище лишь под вечер, но тот, громко зарычав, швырнул свою добычу на землю и скрылся в чаще леса. Жоао увидел лишь обезглавленный труп жены. После похорон жены мужчина ушёл в лес, поклявшись, что не вернётся, пока не убьёт монстра. Он многие годы провёл в лесу, выслеживая Мапингуари, но так и не смог найти его, поэтому после смерти Жоао охоту на существо продолжает его дух. Иногда индейские охотники видели в чаще костёр, разведённый духом охотника. Тогда они спешили поскорее вернуться в деревню и пройти обряд очищения.
Гипотеза Орена и Мартина.
Девид Орен — исследователь мапингуари, организатор нескольких экспедиций в леса Амазонии.
Первая его экспедиция была снаряжена в 1988 году. Результатами стали клочок рыжей шерсти и около 9 кг помёта неясного происхождения.
Согласно гипотезе Орена, мапингуари - доживший до наших дней мегатерий, который раньше водился на территории Южной и Центральной Америки.
Главный скептик Пол Мартин отвечает на это смелое заявление, что 13 тысяч лет назад (а именно тогда исчез мегатерий) - это слишком большой срок.
Девид Орен:
«Я разговаривал с семью охотниками, которые утверждают, что стреляли в мапингуари, а 80 людей сталкивались с ними. Что они описывают? Существо, ростом приблизительно 2 метра, передвигающееся вертикально, с очень сильным, неприятным запахом, имеющее довольно тяжелое и мощное строение, существо, под которым прогибаются толстые корни деревьев. Наиболее вероятный механизм его защиты от врагов — смрад, описанный некоторыми свидетелями.»
Также Орен рассказывал о том, что общался с мапингуари посредством имитации его криков.
Ответ Мартина:
«Пока все это остается только смелыми мечтами, но если Орен все-таки найдет мапингуари (кто бы ни был этим существом), то перевернет науку».
Охота на чудовище.
Мапингуари интересовались не только энтузиасты Орен и Мартин.
Кости животного были обнаружены впервые в 1789 году в прибрежных топях реки Лухан вблизи Буэнос-Айреса. Тогда аборигены подумали, что это на поверхность выбрался гигантский крот и погиб под лучами солнца. Кости передали королю Карлу IV, а он презентовал их Мадридскому музею. Учёный Хоссе Карига подробно описал и собрал скелет, один французский дипломат приобрёл у него несколько гравюр с портретом скелета для Французского музея естественной истории.
Уже позднее, в 90-е годы IXI века, сенсацией того времени стала статья аргентинского палеонтолога Флорентино Амегино. Он писал о том, как Рамон Листа, аргентинский исследователь, географ и искатель приключений, охотился в Патагонии. Вдруг огромное неизвестное животное, покрытое длинными волосами, мелькнуло в кустах. Оно было похоже на гигантского броненосца. Листа выстрелил в зверя, но пули лишь скользнули по нему, слегка царапнув.
Амегино решил сам проверить, существует ли Мапингуари, поэтому отправился в лес. Там ему удалось пообщаться с довольно большим количеством свидетелей из числа индейцев, которые видели это существо. По индейским преданиям, существо появлялось ночью, а утром исчезало в норе, которую самостоятельно вырыло огромными когтями; а для того чтобы убить зверя, нужно смастерить толстую стрелу, которая пронзит его шкуру, но сделать это будет непросто.
Жан-Батист Азеведо, один из искателей приключений и Мапингуари, увидел существо после 45-дневного путешествия на каноэ.
Индейцы считают, что убить монстра очень трудно, пуля не пробивает его толстую шкуру, но это не соответствует тем показаниям, которые давали очевидцы, и в частности всё тот же сборщик каучука.
Мои выводы.
Показания очевидцев очень неоднозначны и разнятся даже в описании самого существо. Для одних это — гигантский ленивец, для других - нечто, напоминающее обезьяну; существо нельзя убить ни пулей, ни стрелой, но в то же время одному из туземцев это удалось; оно появляется ночью, но в истории с охотником Жоао вышло под утро. Неизвестно, что представляет из себя мапингуари на самом деле и остался ли он ещё хозяином Амазонских лесов, поэтому пока что я не могу считать историю о нём достоверно точной. Возможно, это всего лишь легенды индейцев, а может быть, в чаще леса и правда живёт огромный монстр, похожий на ленивца.
Источники: один, два.
Сегодня, 19:56 by Виктория ВудПросмотров: 10Комментарии: 0
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