Мапингуари — страшный повелитель Амазонских лесов

Тогда почему на него так долго охотились энтузиасты?

Виктория Вуд Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:56 by

Неизвестно, является оно настоящим или выдумано было ещё в давние времена индейцами, жившими в тех местах, но Мапингуари до сих пор вызывает ужас у жителей Амазонии, оставаясь таким же загадочным и страшным.Мапингуари впервые появился в фольклоре южно-американсих индейцев и является либо разновидностью реликтового гоминида, либо же гигантским ленивцем. С языка индейцев имя этого существа — «мапингуари» — переводится как "повелитель леса".Действительно, повелителем лесов Амазонии этого монстра можно назвать по праву. Увидевшие или услышавшие Мапингуари люди благодарят высшие силы за то, что смогли остаться в живых. Уже не одно столетие это существо вселяет ужас и в жителей Амазонии, и в тех отважных туристов, которые ради поиска приключений решились отправиться в лес.По свидетельствам очевидцев, видевших Мапингуари, он покрыт длинной рыжей шерстью и передвигается на двух ногах, из-за чего кажется поистине огромным в сравнении с человеком. Также, возможно, у Мапингуари только один огромный глаз. У существа длинные когти и пасть с четырьмя огромными зубами, свисающая до брюха зверя. Также, по словам выживших, существо издаёт громкие крики, похожие на человеческие, и источает зловонный запах, по которому можно узнать о его приближении.Мапингуари очень агрессивен и стремится непременно напасть на несчастного, встретившегося на его пути. Со своими жертвами он расправляется путём откусывания головы, поэтому мало какой местный житель отважится пойти в лес, не желая наткнуться на монстра, убивающего людей. Точно не известно, является ли Мапингуари людоедом, но то, что он опасен, — ясно точно.Тем не менее, несмотря на огромные габариты, рычание, запах и длинные когти, Мапингуари можно убить выстрелом.— исследователь мапингуари, организатор нескольких экспедиций в леса Амазонии.Первая его экспедиция была снаряжена в 1988 году. Результатами стали клочок рыжей шерсти и около 9 кг помёта неясного происхождения.Согласно гипотезе Орена, мапингуари - доживший до наших дней мегатерий, который раньше водился на территории Южной и Центральной Америки.Главный скептик Пол Мартин отвечает на это смелое заявление, что 13 тысяч лет назад (а именно тогда исчез мегатерий) - это слишком большой срок.Также Орен рассказывал о том, что общался с мапингуари посредством имитации его криков.Мапингуари интересовались не только энтузиасты Орен и Мартин.Кости животного были обнаружены впервые в 1789 году в прибрежных топях реки Лухан вблизи Буэнос-Айреса. Тогда аборигены подумали, что это на поверхность выбрался гигантский крот и погиб под лучами солнца. Кости передали королю Карлу IV, а он презентовал их Мадридскому музею. Учёный Хоссе Карига подробно описал и собрал скелет, один французский дипломат приобрёл у него несколько гравюр с портретом скелета для Французского музея естественной истории.Уже позднее, в 90-е годы IXI века, сенсацией того времени стала статья аргентинского палеонтолога Флорентино Амегино. Он писал о том, как Рамон Листа, аргентинский исследователь, географ и искатель приключений, охотился в Патагонии. Вдруг огромное неизвестное животное, покрытое длинными волосами, мелькнуло в кустах. Оно было похоже на гигантского броненосца. Листа выстрелил в зверя, но пули лишь скользнули по нему, слегка царапнув.Амегино решил сам проверить, существует ли Мапингуари, поэтому отправился в лес. Там ему удалось пообщаться с довольно большим количеством свидетелей из числа индейцев, которые видели это существо. По индейским преданиям, существо появлялось ночью, а утром исчезало в норе, которую самостоятельно вырыло огромными когтями; а для того чтобы убить зверя, нужно смастерить толстую стрелу, которая пронзит его шкуру, но сделать это будет непросто.Жан-Батист Азеведо, один из искателей приключений и Мапингуари, увидел существо после 45-дневного путешествия на каноэ.Индейцы считают, что убить монстра очень трудно, пуля не пробивает его толстую шкуру, но это не соответствует тем показаниям, которые давали очевидцы, и в частности всё тот же сборщик каучука.Показания очевидцев очень неоднозначны и разнятся даже в описании самого существо. Для одних это — гигантский ленивец, для других - нечто, напоминающее обезьяну; существо нельзя убить ни пулей, ни стрелой, но в то же время одному из туземцев это удалось; оно появляется ночью, но в истории с охотником Жоао вышло под утро. Неизвестно, что представляет из себя мапингуари на самом деле и остался ли он ещё хозяином Амазонских лесов, поэтому пока что я не могу считать историю о нём достоверно точной. Возможно, это всего лишь легенды индейцев, а может быть, в чаще леса и правда живёт огромный монстр, похожий на ленивца.

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