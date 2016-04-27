Пять страшных случаев массовой истерии: Охота на ведьм

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 08:25

Ravazu Просмотров: 52 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 08:14 by

Говорят, что с ума люди сходят по одиночке. Однако это мнение ошибочно: время от времени, сумасшествие принимает масштабы настоящей эпидемии. Данный видеоролик посвящен загадочным и шокирующим массовым случаем истерии в истории человечества.

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