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Страшно интересно / Видео-страшилки

Пять страшных случаев массовой истерии: Охота на ведьм

Говорят, что с ума люди сходят по одиночке. Однако это мнение ошибочно: время от времени, сумасшествие принимает масштабы настоящей эпидемии. Данный видеоролик посвящен загадочным и шокирующим массовым случаем истерии в истории человечества.



Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 08:25
Сегодня, 08:14 by RavazuПросмотров: 52Комментарии: 1
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#1 написал: Эвиллс
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