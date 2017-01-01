Кассандра Троянская

Кассандра ТроянскаяЧёрный ворон, друг извечной Нави,
Прилетал со стороны заката.
Послан был в далёкий край когда-то.
Рассказал мне то, что будет с нами:
- Там враги задумали коварно,
Изощрённо и неотвратимо,
В город наш прибыть неудержимо!
И устроить казнь свою кошмарно...
Говорила я, предупреждала!
Но меня не слушали. Напрасно.
Видела сквозь время я прекрасно.
И войну недаром предвещала!
Город развлекался сладострастно,
Утопая в роскоши и фальши...
Так печально это: видеть дальше,
Чем обычным смертным видно ясно...
Говорили: "Ведьма! Врёшь без меры!".
Мне сказали: "Замолчи, слепая!".
Видно, у меня судьба такая.
Судят по себе все лицемеры...
Конь огромный статуей ужасной
Пред вратами города явился.
В нём обман врагов, да не раскрылся.
Показался вещью всем прекрасной...
И впустили в город это "чудо".
Высился он гордо и надменно...
Думали: искусство так бесценно!
И не знали, прислан он откуда.
Ночь настала, или день померкший,
Тучами свинцовыми объятый...
Но раскрылся этот конь проклятый!
Кто был жив - теперь уже умерший.
Из коня солдаты выходили.
Убивали горожан беспечных!
Несколько мгновений скоротечных...
И в крови весь город утопили!
Жгли дома и грабили, что ценно.
Не щадили и детей, и старых!
Видела всё это я в кошмарах.
Знала, всё, что в граде нашем тленно!
... Говорила. И предупреждала.
Но не вняли все предупрежденьям!
Будет город этот наважденьем.
Призрачная участь всем настала...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:34
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 03:33 by ЭвиллсПросмотров: 21Комментарии: 0
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