Кассандра Троянская

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 03:33 by

Чёрный ворон, друг извечной Нави,Прилетал со стороны заката.Послан был в далёкий край когда-то.Рассказал мне то, что будет с нами:- Там враги задумали коварно,Изощрённо и неотвратимо,В город наш прибыть неудержимо!И устроить казнь свою кошмарно...Говорила я, предупреждала!Но меня не слушали. Напрасно.Видела сквозь время я прекрасно.И войну недаром предвещала!Город развлекался сладострастно,Утопая в роскоши и фальши...Так печально это: видеть дальше,Чем обычным смертным видно ясно...Говорили: "Ведьма! Врёшь без меры!".Мне сказали: "Замолчи, слепая!".Видно, у меня судьба такая.Судят по себе все лицемеры...Конь огромный статуей ужаснойПред вратами города явился.В нём обман врагов, да не раскрылся.Показался вещью всем прекрасной...И впустили в город это "чудо".Высился он гордо и надменно...Думали: искусство так бесценно!И не знали, прислан он откуда.Ночь настала, или день померкший,Тучами свинцовыми объятый...Но раскрылся этот конь проклятый!Кто был жив - теперь уже умерший.Из коня солдаты выходили.Убивали горожан беспечных!Несколько мгновений скоротечных...И в крови весь город утопили!Жгли дома и грабили, что ценно.Не щадили и детей, и старых!Видела всё это я в кошмарах.Знала, всё, что в граде нашем тленно!... Говорила. И предупреждала.Но не вняли все предупрежденьям!Будет город этот наважденьем.Призрачная участь всем настала...

Ключевые слова: Ведьма конь город воины авторский стих

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