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Стихи

Ворон-Кот

Чёрный Кот крадётся плавно -
По сердцам влюблённых лапы.
Он пришёл за мной недавно.
Показать мне сны хотя бы...

Отраженьями желаний
Он играет вновь лукаво.
Он вернулся из мечтаний
И зажёг закат кроваво!

Чуть видны, мерцают звёзды,
Что напротив от заката.
Помнит Кот чужие слёзы.
Грусть свою прогнал куда-то.

Ярко крыльями сверкают
Птицы-сны, виденья в яви,
И сознанье настигают.
Мысли замками стояли.

Защищали сны о прошлом,
Замки мрачными стенами.
(И ужасном, и хорошем,
Том, что было только с нами).

Птицы-сны, что появились,
Все о будущем звенели.
Наяву они приснились,
Словно призраки летели...

Кот волшебно обернулся -
Ворон стал с горящим взглядом!
Из грядущего вернулся,
Ворон сел со мною рядом.

Он смотрел в глаза Судьбою.
Он клевал с ладоней звёзды...
Не забыт Кот-Ворон мною!
И мои слова серьёзны.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 14:01
Сегодня, 13:58 by ЭвиллсПросмотров: 6Комментарии: 1
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Ключевые слова: Кот Ворон авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:02
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Танюшка! С Новым годом и от бабули +1. Желаю найти в лесу клад.
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