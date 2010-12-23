Ворон-Кот

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 14:01

Эвиллс Просмотров: 6 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:58 by

Чёрный Кот крадётся плавно -По сердцам влюблённых лапы.Он пришёл за мной недавно.Показать мне сны хотя бы...Отраженьями желанийОн играет вновь лукаво.Он вернулся из мечтанийИ зажёг закат кроваво!Чуть видны, мерцают звёзды,Что напротив от заката.Помнит Кот чужие слёзы.Грусть свою прогнал куда-то.Ярко крыльями сверкаютПтицы-сны, виденья в яви,И сознанье настигают.Мысли замками стояли.Защищали сны о прошлом,Замки мрачными стенами.(И ужасном, и хорошем,Том, что было только с нами).Птицы-сны, что появились,Все о будущем звенели.Наяву они приснились,Словно призраки летели...Кот волшебно обернулся -Ворон стал с горящим взглядом!Из грядущего вернулся,Ворон сел со мною рядом.Он смотрел в глаза Судьбою.Он клевал с ладоней звёзды...Не забыт Кот-Ворон мною!И мои слова серьёзны.

Ключевые слова: Кот Ворон авторский стих

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