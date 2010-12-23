Ворон-КотЧёрный Кот крадётся плавно -
По сердцам влюблённых лапы.
Он пришёл за мной недавно.
Показать мне сны хотя бы...
Отраженьями желаний
Он играет вновь лукаво.
Он вернулся из мечтаний
И зажёг закат кроваво!
Чуть видны, мерцают звёзды,
Что напротив от заката.
Помнит Кот чужие слёзы.
Грусть свою прогнал куда-то.
Ярко крыльями сверкают
Птицы-сны, виденья в яви,
И сознанье настигают.
Мысли замками стояли.
Защищали сны о прошлом,
Замки мрачными стенами.
(И ужасном, и хорошем,
Том, что было только с нами).
Птицы-сны, что появились,
Все о будущем звенели.
Наяву они приснились,
Словно призраки летели...
Кот волшебно обернулся -
Ворон стал с горящим взглядом!
Из грядущего вернулся,
Ворон сел со мною рядом.
Он смотрел в глаза Судьбою.
Он клевал с ладоней звёзды...
Не забыт Кот-Ворон мною!
И мои слова серьёзны.
Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 14:01
Сегодня, 13:58 by ЭвиллсПросмотров: 6Комментарии: 1
Ключевые слова: Кот Ворон авторский стих