Новогодняя, мистическая считалочка

Новогодняя, мистическая считалочкаОдин. Счёт времени открыт.
И в гости Новый год спешит!
Два. Сказка к нам уже пришла,
Чудес вагончик привезла!
Три. Дед Мороз сейчас в пути.
И здесь Снегурочка, почти.
Четыре. Персонажи вкруг.
Все сказочные. Каждый - друг!
Пять. Будут с нами все играть,
Шутить, смеяться, танцевать!
Шесть. Много угощений здесь.
Их будем с аппетитом есть.
Семь. Будет весело нам всем!
Не будет грусти и проблем.
И восемь. Карлсон поёт,
Малыш хохочет во весь рот!
А девять - рыжая лиса
Взлетает в ступе в небеса!
Вот, десять. Пьяный вурдалак
Предложит всем крутой коньяк!
Одиннадцать. Чудак-Кощей
Принёс всем вкусных овощей!
Двенадцать. Бьют Куранты в ночь.
Желанья сбудутся точь-в-точь!
Тринадцать. Бабушка-Яга
Предложит скушать пирога.
Четырнадцать. И Леший-дед
Запляшет, будто в двадцать лет!
Пятнадцать. Дядька-Бармалей
Подарит всем мешок рублей!
Шестнадцать. Сонный Водяной
К нам приведёт русалок строй.
Семнадцать. Свет Луны померк.
Но будет чудный фейерверк!
И восемнадцать. Столько лет
У каждого в душе. Иль нет?!
Пусть наступает Новый год!
И будет сказок хоровод!
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41 by ЭвиллсПросмотров: 65Комментарии: 8
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