Новогодняя, мистическая считалочка

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 14:41

Эвиллс Просмотров: 65 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 14:41 by

Один. Счёт времени открыт.И в гости Новый год спешит!Два. Сказка к нам уже пришла,Чудес вагончик привезла!Три. Дед Мороз сейчас в пути.И здесь Снегурочка, почти.Четыре. Персонажи вкруг.Все сказочные. Каждый - друг!Пять. Будут с нами все играть,Шутить, смеяться, танцевать!Шесть. Много угощений здесь.Их будем с аппетитом есть.Семь. Будет весело нам всем!Не будет грусти и проблем.И восемь. Карлсон поёт,Малыш хохочет во весь рот!А девять - рыжая лисаВзлетает в ступе в небеса!Вот, десять. Пьяный вурдалакПредложит всем крутой коньяк!Одиннадцать. Чудак-КощейПринёс всем вкусных овощей!Двенадцать. Бьют Куранты в ночь.Желанья сбудутся точь-в-точь!Тринадцать. Бабушка-ЯгаПредложит скушать пирога.Четырнадцать. И Леший-дедЗапляшет, будто в двадцать лет!Пятнадцать. Дядька-БармалейПодарит всем мешок рублей!Шестнадцать. Сонный ВодянойК нам приведёт русалок строй.Семнадцать. Свет Луны померк.Но будет чудный фейерверк!И восемнадцать. Столько летУ каждого в душе. Иль нет?!Пусть наступает Новый год!И будет сказок хоровод!

Ключевые слова: Новый год леший водяной русалки Бармалей авторская история

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