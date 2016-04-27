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Стихи

Новогодняя, мистическая считалочка

Один. Счёт времени открыт.
И в гости Новый год спешит!

Два. Сказка к нам уже пришла,
Чудес вагончик привезла!

Три. Дед Мороз сейчас в пути.
И здесь Снегурочка, почти.

Четыре. Персонажи вкруг.
Все сказочные. Каждый - друг!

Пять. Будут с нами все играть,
Шутить, смеяться, танцевать!

Шесть. Много угощений здесь.
Их будем с аппетитом есть.

Семь. Будет весело нам всем!
Не будет грусти и проблем.

И восемь. Карлсон поёт,
Малыш хохочет во весь рот!

А девять - рыжая лиса
Взлетает в ступе в небеса!

Вот, десять. Пьяный вурдалак
Предложит всем крутой коньяк!

Одиннадцать. Чудак-Кощей
Принёс всем вкусных овощей!

Двенадцать. Бьют Куранты в ночь.
Желанья сбудутся точь-в-точь!

Тринадцать. Бабушка-Яга
Предложит скушать пирога.

Четырнадцать. И Леший-дед
Запляшет, будто в двадцать лет!

Пятнадцать. Дядька-Бармалей
Подарит всем мешок рублей!

Шестнадцать. Сонный Водяной
К нам приведёт русалок строй.

Семнадцать. Свет Луны померк.
Но будет чудный фейерверк!

И восемнадцать. Столько лет
У каждого в душе. Иль нет?!

Пусть наступает Новый год!
И будет сказок хоровод!

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41 by ЭвиллсПросмотров: 65Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Новый год леший водяной русалки Бармалей авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 14:51
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (1246|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 2 416
Под Новый год- каких только чудес не бывает?! Вот и сплелись в весёлом, праздничном хороводе сказочные и мистические персонажи.
Зарегистрирован: 27.04.2016
        
#2 написал: Estellan
Сегодня, 15:03
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 544
Выражу свое восхищение) Она мне еще на конкурсе понравилась.
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:09
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1524|-2)
Публикаций: 29
Комментариев: 1 089
ХорошА считалочка!

Зарегистрирован: 23.12.2010
   
#4 написал: Qusto
Сегодня, 15:09
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (302|0)
Публикаций: 219
Комментариев: 1 876
Я уже комментировал сие творение, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#5 написал: Летяга
Сегодня, 15:14
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (4608|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 4 872
Считалочка хороша! Сложных образов в ней не должно быть по определению))
Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#6 написал: conjure one
Сегодня, 15:15
+2
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
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От меня плюс, как и на конкурсе) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#7 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 15:21
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (826|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 492
За кажущейся простотой, задание очень сложное. Или от темы мистики уносит, или от новогодней, я попыталась, ещё и с рифмой ограничения и взрослой вовсе не выходит! Поздравляю Эвиллс справилась с заданием, набрать сказочных и фольклорных персонажей, это верное решение:Молодец! ПЛЮС
Но по мне и сказка чумовая.))Публикуй!
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#8 написал: Эвиллс
Сегодня, 15:26
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1246|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 2 416
Цитата: Серебряная пуля
Публикуй!

Уже опубликована. good
Зарегистрирован: 27.04.2016
        
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