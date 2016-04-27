Сказка про двенадцать месяцев и Снегурочку...И отправилась несчастная девушка в морозный лес за подснежниками для злой мачехи...
Вьюга ярилась всё сильнее, а девушка шла и думала: "И зачем это мачехе понадобились в такую стужу подснежники? Нет ведь их теперь. Только весной оттают эти охотники и грибники. И чем я сугробы эти раскапывать буду? Топором, что ли?!"
А топор у неё с собой был. Так, на всякий случай. Мало ли, в лесу ночью, да в метель страшную, маньяков бродит?
...Вот шла она, шла и вышла на поляну. Смотрит, а там, у огромного костра, сидят двенадцать вурдалаков разряженных, как на маскарад. Оскалились они девушке, обрадовались! Самый страшный и говорит:
- Вот и наша королева пожаловала! - и все остальные дружно завыли.
Потянулась красавица тут за топором, а самый симпатичный вурдалак ей ласково так:
- Не пугайся, наша королева. Мы не съедим тебя. Очень ты нам приглянулась! Мы круглый год за тобой наблюдаем. Ты так ловко метаешь топоры и разделываешь трупы! Не стесняйся, заруби свою мачеху! Мы её крови вместе выпьем.
- Да вы одичали, что ли?! - отвечает она.
И как закричит:
- Дед Мороз, приди, приди! Разобраться помоги!
Тут, прямо из костра, ничуть не подтаяв, вываливается пьяный Дед Мороз с бензопилой!
- Ого-о-о! Внучка, Снегурочка! Давно не виделись. А ты всё по лесам шастаешь, и трупы откапываешь? У мачехи-то на побегушках быть не надоело?! Заруби ты её поскорее! Будем вместе к детишкам по всему миру в гости ездить и подарки дарить, - люблю я на Новый год покуролесить!
- Дедуля, а бензопила-то тебе зачем? - спросила тут девица, с топором красавица.
- А это я для твоей мачехи, Епитимьи Хамовитовны приготовил. Подарочек!
А вурдалаки - захихикали весело.
Прыгнули Дед Мороз со Снегурочкой в костёр волшебный и очутились прямо в избе мачехи злобной. И двенадцать вурдалаков следом через костёр телепортировались. Началось тут дикое веселье и Адский отжиг! Кровь и самогон лились рекою… А когда часы полночь стали бить- устроила вся компания салют из шампанского и фейерверки из фей сделанные запускать стали. Весело так!
С тех пор на Новый год Дед Мороз со Снегурочкой вместе к детям в гости приходят. Приносят веселье, подарки и позитив!
С Новым годом!
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 19:13
Сегодня, 14:33 by ЭвиллсПросмотров: 64Комментарии: 4
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