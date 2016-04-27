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Сказки

Сказка про двенадцать месяцев и Снегурочку

...И отправилась несчастная девушка в морозный лес за подснежниками для злой мачехи...
Вьюга ярилась всё сильнее, а девушка шла и думала: "И зачем это мачехе понадобились в такую стужу подснежники? Нет ведь их теперь. Только весной оттают эти охотники и грибники. И чем я сугробы эти раскапывать буду? Топором, что ли?!"
А топор у неё с собой был. Так, на всякий случай. Мало ли, в лесу ночью, да в метель страшную, маньяков бродит?
...Вот шла она, шла и вышла на поляну. Смотрит, а там, у огромного костра, сидят двенадцать вурдалаков разряженных, как на маскарад. Оскалились они девушке, обрадовались! Самый страшный и говорит:
- Вот и наша королева пожаловала! - и все остальные дружно завыли.
Потянулась красавица тут за топором, а самый симпатичный вурдалак ей ласково так:
- Не пугайся, наша королева. Мы не съедим тебя. Очень ты нам приглянулась! Мы круглый год за тобой наблюдаем. Ты так ловко метаешь топоры и разделываешь трупы! Не стесняйся, заруби свою мачеху! Мы её крови вместе выпьем.
- Да вы одичали, что ли?! - отвечает она.
И как закричит:
- Дед Мороз, приди, приди! Разобраться помоги!
Тут, прямо из костра, ничуть не подтаяв, вываливается пьяный Дед Мороз с бензопилой!
- Ого-о-о! Внучка, Снегурочка! Давно не виделись. А ты всё по лесам шастаешь, и трупы откапываешь? У мачехи-то на побегушках быть не надоело?! Заруби ты её поскорее! Будем вместе к детишкам по всему миру в гости ездить и подарки дарить, - люблю я на Новый год покуролесить!
- Дедуля, а бензопила-то тебе зачем? - спросила тут девица, с топором красавица.
- А это я для твоей мачехи, Епитимьи Хамовитовны приготовил. Подарочек!
А вурдалаки - захихикали весело.
Прыгнули Дед Мороз со Снегурочкой в костёр волшебный и очутились прямо в избе мачехи злобной. И двенадцать вурдалаков следом через костёр телепортировались. Началось тут дикое веселье и Адский отжиг! Кровь и самогон лились рекою… А когда часы полночь стали бить- устроила вся компания салют из шампанского и фейерверки из фей сделанные запускать стали. Весело так!
С тех пор на Новый год Дед Мороз со Снегурочкой вместе к детям в гости приходят. Приносят веселье, подарки и позитив!
С Новым годом!

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 19:13
Сегодня, 14:33 by ЭвиллсПросмотров: 64Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Вурдалаки Дед Мороз Снегурочка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 14:46
+2
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Комментариев: 2 416
Посылала злобная мачеха девчушку в студёный, зимний лес на верную смерть. -Что заслужила, то и получила!
А вообще- сарказм и чёрный юмор в моей шуточной сказке есть.
Зарегистрирован: 27.04.2016
        
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:10
+2
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Комментариев: 1 089
ХорошА сказочка!
Зарегистрирован: 23.12.2010
   
#3 написал: Летяга
Сегодня, 15:18
+2
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Ну очень креативная сказка!
Плюс за смелость
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 15:30
+1
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Чумовая сказка! "В тихом омуте,"- девица одичавшая, совсем не промах! Итог; обижать беззащитных, себе дороже! ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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