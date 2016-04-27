Сказка про двенадцать месяцев и Снегурочку

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 19:13

Эвиллс Просмотров: 64 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 14:33 by

...И отправилась несчастная девушка в морозный лес за подснежниками для злой мачехи...Вьюга ярилась всё сильнее, а девушка шла и думала: "И зачем это мачехе понадобились в такую стужу подснежники? Нет ведь их теперь. Только весной оттают эти охотники и грибники. И чем я сугробы эти раскапывать буду? Топором, что ли?!"А топор у неё с собой был. Так, на всякий случай. Мало ли, в лесу ночью, да в метель страшную, маньяков бродит?...Вот шла она, шла и вышла на поляну. Смотрит, а там, у огромного костра, сидят двенадцать вурдалаков разряженных, как на маскарад. Оскалились они девушке, обрадовались! Самый страшный и говорит:- Вот и наша королева пожаловала! - и все остальные дружно завыли.Потянулась красавица тут за топором, а самый симпатичный вурдалак ей ласково так:- Не пугайся, наша королева. Мы не съедим тебя. Очень ты нам приглянулась! Мы круглый год за тобой наблюдаем. Ты так ловко метаешь топоры и разделываешь трупы! Не стесняйся, заруби свою мачеху! Мы её крови вместе выпьем.- Да вы одичали, что ли?! - отвечает она.И как закричит:- Дед Мороз, приди, приди! Разобраться помоги!Тут, прямо из костра, ничуть не подтаяв, вываливается пьяный Дед Мороз с бензопилой!- Ого-о-о! Внучка, Снегурочка! Давно не виделись. А ты всё по лесам шастаешь, и трупы откапываешь? У мачехи-то на побегушках быть не надоело?! Заруби ты её поскорее! Будем вместе к детишкам по всему миру в гости ездить и подарки дарить, - люблю я на Новый год покуролесить!- Дедуля, а бензопила-то тебе зачем? - спросила тут девица, с топором красавица.- А это я для твоей мачехи, Епитимьи Хамовитовны приготовил. Подарочек!А вурдалаки - захихикали весело.Прыгнули Дед Мороз со Снегурочкой в костёр волшебный и очутились прямо в избе мачехи злобной. И двенадцать вурдалаков следом через костёр телепортировались. Началось тут дикое веселье и Адский отжиг! Кровь и самогон лились рекою… А когда часы полночь стали бить- устроила вся компания салют из шампанского и фейерверки из фей сделанные запускать стали. Весело так!С тех пор на Новый год Дед Мороз со Снегурочкой вместе к детям в гости приходят. Приносят веселье, подарки и позитив!С Новым годом!

Ключевые слова: Вурдалаки Дед Мороз Снегурочка авторская история

Другие, подобные истории: