Двенадцать месяцев

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 10:47

sandora Просмотров: 22 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:37 by

Работа с конкурса "Лучшая Снегурочка сайта". Альтернативное продолжение сказки "Дввенадцать месяцев"....И отправилась несчастная девушка в морозный лес, искать подснежники для злой мачехи…Долго шла Настенька, всё дальше и дальше продвигаясь по сугробам. С трудом доставала она из сугроба ногу с валенком, переставляла вперёд и вновь утопала её в снегу, вытаскивая другую. Из сил выбилась бедняжка. Отчаялась в тёмном лесу, села прямо в сугроб и заплакала. "Не даст мне жизни мачеха", - думала она. - "Так пусть же я сейчас помру, прямо здесь, а страдать больше не буду". Легла она, где была, и закрыла глаза.- Замёрзнуть решила, милая девочка? - услышала Настенька чей-то голос. Открыв глаза, она увидела перед собой высокого старика в красивой белоснежной шубе. В руках его была огромная тонкая сосулька, служившая ему опорой.Но девушка ничего не ответила. Холод сковал ей горло, не давая произнести ни слова. Она лишь молча моргнула, прежде чем очередная слезинка превратилась в капельку льда.- Пошли со мной, милая, - приказал дед, развернувшись и направившись куда-то по тропинке, которой, казалось, не было до сих пор.Девушка с трудом поднялась и последовала за незнакомцем. По тропинке идти было гораздо проще, но легче Насте от этого не становилось. Холод всё сильнее проникал внутрь. В груди, казалось, всё замёрзло. И это ощущение холода отвлекало её от всего, что происходило вокруг. Но вокруг ничего и не происходило. Одна ёлка сменялась другой, затем третьей, четвёртой. А затем деревья сменились ледяными колоннами. Их Настенька заметила лишь тогда, когда её окликнул старик.- Нравится ли тебе, девочка?Настенька подняла глаза и осмотрелась. Она обнаружила себя в огромном дворце, сделанном изо льда. Толстенные стены были украшены изразцами из того же льда. Огромные окна сверкали на морозе. А высокий потолок был настолько прозрачен, что за ним было видно голубое небо. Приятным и родным показалось Настеньке это место. Настолько близким чудилось ей всё вокруг, что сама она чувствовала себя частичкой этого места.- Нравится, дедушка, - через силу ответила девушка.- Не желаешь ли ты остаться здесь, со мной, навсегда?Но девушка ответить не успела. Звонкий молодой голос эхом раздался в зале.- Остановись, братец! Опять ты за своё!К ним быстро приближался красивый высокий юноша, обеспокоено смотря на старика. Он подошёл к девушке и легким движением рук снял с себя лёгкое пальто и укрыл им гостью. Настенька тут же ощутила тепло. Казалось бы, такое лёгкое одеяние вряд ли спасёт от мороза. Но эта одёжка чуть ли не обожгла её, возвращая к жизни.- Отстань от девушки, Мороз! - с угрозой в голосе сказал юноша, уводя девушку за руку.- Где я? - опомнилась Настенька, когда они уже шли по длинному ледяному коридору.- Не бойся, милая. Ты во дворце двенадцати месяцев. Я – Апрель. Привёл тебя сюда мой братец Январь.Апрель вывел девушку в огромный зал, который не был похож на другие. Это было обычное каменное помещение, в центре которого находился небольшой открытый камин, имитирующий костёр. Вокруг сидело человек десять, весело обсуждавших что-то. Но стоило Апрелю зайти сюда вместе с девушкой, как они замолчали, внимательно наблюдая за вошедшими.- Январь опять разбушевался, - пояснил всем юноша. – Едва успел девушку у него увести.Настеньку подвели к камину и заботливо налили ей чаю. Здесь, в душевной компании, её расспросили о том, как она оказалась здесь, а в ответ поведали свою историю.- Двенадцать братьев нас, - рассказывал мужчина средних лет, теребя густую бороду. - Отец наш, колдун, всё никак умереть не мог. Лежал на кровати, не двигался, а помереть никак не мог. Просил он нас решить его судьбу. Но никто из нас не мог сделать того, что просил он.- По очереди все сидели возле его кровати, караулили, - перебил его самый молодой парень, улыбавшийся даже при таком грустном рассказе. - А за то, что ослушались его желания, перед самой смертью проклял он нас. Говорит, будете вы теперь друг за другом свой срок нести, да каждый пусть в свой караул с ума сходить будет.- Мы его словам значения не придавали. Думали, у старика в голове помутилось всё, он и несёт чепуху. А вскоре поняли мы, что правду он сказал. Батюшка наш силу волшебную нам передал. Да она на одном месте не держится, от одного к другому переходит. В течение года каждый из нас поровну получает силы. Да только на это время впадаем мы в безумие.- Сейчас срок старшего нашего, Января. Когда он с ума сходит, холод наступает, стужа. Оттого-то с ним сложнее всего. Мы его Морозом прозвали за то. Не первый раз он над людьми подшучивает. А как срок кого другого придёт, будем и за ним следить. Такова наша братская доля.Долго сидела компания перед камином. Обсуждали, что делать с Настенькой. Решили оставить её пока что в замке. Выделили ей комнату, уложили в кровать. Но Настеньке не спалось. Она тихо лежала, вслушиваясь в тишину. Не зная, чего ждать ей от месяцев, представляла себе самые разные варианты развития событий.Вскоре мысли её прервал звонкий стук каблуков. Удивившись этому, Настенька встала. Ей казалось, что во всём дворце нет женщин. Сейчас же, выбежав из комнаты, она увидела скрывающуюся в дали коридора красивую статную женщину, богато одетую в белоснежную шубку.Настенька последовала за незнакомкой. Та хорошо ориентировалась в многочисленных закоулках дворца, безошибочно определяя свой маршрут, пока не скрылась за огромной ледяной дверью. Настенька последовала за ней.Огромный зал, в который она попала, ужасал. Вдоль стен стояли ледяные статуи в виде девушек. Казалось, над ними поработал гениальный мастер, наделивший статуи одновременно реалистичностью, всевозможными эмоциями и замёрзший совершенно живой взгляд. Разглядывая каждую статую, девушка с ужасом узнала по крайней мере троих из нескольких сотен. Каждая из них пропадала зимой при самых разнообразных обстоятельствах.- Живая! - услышала Настенька чей-то удивлённый возглас. То была та самая женщина, за которой следовала девушка.- А какая же я должна быть?Женщина со смущением кивнула в сторону ледяных статуй, но, увидев замешательство Настеньки, пояснила:- Когда Мороз приводит девушек во дворец, замёрзших и отчаявшихся, он предлагает им остаться. И, как правило, девушки отказываются. Как же иначе? Ведь они его впервые видят. А он за то окончательно замораживает их, заставляя тем самым навсегда остаться здесь. Мне донесли, что Январь-злыдень вёл сюда ещё одну девушку. И я пришла сюда, чтобы взглянуть на очередную статую. А ты вот, живая передо мной стоишь.- А Вы кто, тётя?- А я единственная, кто согласился остаться с ним. Наивная, замуж хотела. Думала, мужчина зрелый, жизни научит. Ошиблась. Но к людям вернуться уже не смогла. Теперь живу отдельно, да иногда своего бывшего мужа навещаю по старой дружбе. А люди меня не любят. Снежной королевой величают. А вот что с тобой случилось – не пойму. Ни в снежную бабу, ни в статую ледяную не превратилась. Что же произошло?- Видать, за его владениями не в срок пошла, раз почуял он тебя. Да вот и сам он идёт, с цветами. Видать, понравилась ты ему.В этот момент в зал и в самом деле зашёл Апрель. В руках он держал букет подснежников. Увидев Снежную королеву, он сперва осёкся, но вскоре взял себя в руки и обратился к Настеньке.- Мы с братьями посовещались немного. Знаю, ты пришла за подснежниками. Вот они. Можешь забрать их и пойти домой. Мы проводим тебя. Однако, мы будем рады, если ты останешься с нами. Может, как сестра, а может, мне бы очень хотелось, как…Апрель не договорил своей речи, заметив на лице Настеньки слёзы. Взяв цветы, она с ужасом смотрела на статуи.- Да как жить я сейчас смогу, зная, сколько девиц красных Мороз погубил? Ни здесь, ни средь людей покоя мне не будет.С этими словами она подошла к одной из статуй, что была некогда её знакомой и, вложив ей в руку один цветок, обняла её.- Живая! - с восторгом прокричала Снежная королева. И пока остальные соображал, что произошло, женщина схватила букет и быстро начала вкладывать в руки статуй по цветку. И тотчас девушки начинали моргать, а затем и двигаться, тая от весенних запахов. Спустя несколько минут в зале очнулось несколько сотен молодых красивых девушек. На многоголосые возгласы их пришёл в комнату Январь.- Девочки мои! Миленькие! – дивился он. – Ещё красивее живые! Как же я мог вас в лёд превратить?Снежная королева отвела в сторонку двух братьев и обмолвилась с ними несколькими словами, после чего обратилась к девушкам.- Красавицы! Раскаивается Январь перед вами, прощения просит. Всех вас он отпускает на волю. Кто хочет, может вернуться к родственникам. Иных сироток пристроим в семьи бездетные. А кто захочет, с замужеством поможем. Ваша свобода теперь. Всем с приданным поможем. Никого не бросим.Разбрелись девушки по белу свету. Узнав всю правду, ни одна не стала злобу на старика держать. И каждая с радостью принимала его в гости, сдерживая своим девичьим нравом его лютый зимний характер. И девушек этих стали по всей земле называть Снегурочками, считая внучкам самого Деда Мороза.

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