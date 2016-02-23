Машке сегодня везло

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:57

Восьмая тень Просмотров: 26 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 00:57 by

Машка не любила, когда ее так звали. Собственное имя всегда казалось ей чересчур простым и несерьезным. Мария Семеновна. Гораздо больше подходит молодому и подающему надежды архитектору.Машке сегодня везло. Позвонил директор одной небольшой, но перспективной фирмы и предложил ей разработать проект реконструкции фасадов больничного корпуса. Реконструкция, конечно, не новое великолепное здание, но молодому специалисту нужно сделать себе имя, а на основной работе ей доверяли в основном дизайн крыльца придумывать да окна на фасадах рисовать, мол, молодая слишком, а душа требовала размаха.Амбиции гнали Машу вперед, ей необходим был собственный проект, она нередко бралась за «левые» заработки, чтобы набить руку и набраться опыта.Определенно везло, даже кофе не убежал из турки, когда она, проспав минут на двадцать, в спешке собиралась. Перед работой надо было забежать к Костику и обсудить детали проекта.Костиком она про себя называла молодого и не по уму самовлюбленного директора фирмы-заказчика. Он мог бы казаться симпатичным, если бы не слишком прилизанные волосы, слишком удушливый аромат туалетной воды, слишком ухоженные ногти, слишком дорогой и большой для этого невысокого парня автомобиль. Все в нем было "слишком" и непонятно раздражало Машу.- Мария, сроки очень сжатые, инвестор сейчас находится за границей на лечении, но он хочет лично контролировать разработку проекта на всех стадиях, будешь писать ему на электронную почту, - вещал Костик приторно сладким, не по-мужски высоким голосом и нахмуренно глядел на молодого архитектора.Он любил осознавать собственную важность, а молодые специалисты позволяли ему солидно экономить (в пользу своего кармана) инвестируемые в проекты средства.«Все, что угодно, как угодно, только бы моя фамилия стояла в графе "разработал"», - как мантру, про себя повторяла Маша.Обговорив условия, воодушевленная девушка умчалась на свою работу.***«Хоспис. Как должен выглядеть хоспис?».Машка снова потерла лоб, концепция вызрела в ее голове, но никак не хотела вырисовываться на экране компьютера. Мысли почему-то крутились вокруг смерти. О чем думают люди, для которых хоспис должен стать последним пристанищем? Какие мысли должен навевать больным и их родственникам вид этого, последнего во всех смыслах для больного человека, больничного корпуса?Идеи сбивались в кучу. Прошли уже две из отведенных ей четырех недель, проект разрабатывался с трудом, хотя расчеты Машка произвела почти на автомате. Инвестор, представившийся Владимиром Павловичем, писал ей каждые 2-3 дня, просил пересылать эскизы и варианты отделочных материалов. Девушка ночи напролет просиживала за своим первым серьезным самостоятельным проектом, аванс помог ей полностью погасить кредит и даже позволить себе задуматься о покупке собственной, пусть и подержанной, машины. Поэтому она прилагала все усилия, чтобы архитектурный раздел был выполнен идеально, он мог стать ее визитной карточной и занять первое место в портфолио девушки.Странность состояла в том, что каждое письмо Владимир Павлович завершал пожеланиями здоровья, что нехарактерно для деловой переписки. А на здоровье Машка и правда могла бы сейчас пожаловаться: руки ее тряслись, волосы лезли клочками, а спать она почти не могла. Девушка списывала все на двойную нагрузку, ведь основную работу никто не отменял, утешала себя, что вот получит остаток оплаты за проект и сразу побежит в салон красоты. И в модный магазин, конечно. Оговоренная сумма вознаграждения была более чем щедрой, да и Костик не подводил ни разу, хоть и не нравился ей.В очередной раз отчитавшись о стадии готовности, Машка получила почти мгновенный ответ от инвестора с неизменным пожеланием здоровья.***- Алло! Владимир Павлович, это Константин Ермаков. Мы готовы предоставить вам финальную версию архитектуры здания больницы. Деньги получили, все в порядке. Мария не подвела, она справилась. Я обязательно передам ей спасибо от вас, правда... Здоровье? Она жаловалась на плохое самочувствие и, вроде бы, даже легла в больницу на обследование вчера. Сразу после того, как отправила готовый проект. Спасибо, и вы будьте здоровы! - нажав отбой, Костик начал прикидывать в уме, сколько из сэкономленных на разработке архитектуры денег он сможет потратить на пятничный покер.***Врачи суетились, необычайно быстрое развитие болезни. Рак легких в последней стадии у двадцатипятилетней и некурящей, здоровой в остальном девушки – не слишком частое явление в медицине. Пациентка поступила на лечение полтора месяца назад и почти не приходила в себя. Бредила, говорила о смерти, о здоровье, о работе и о каком-то Владимире. Шансы на выздоровление таяли с каждым днем и по-человечески было очень жалко эту симпатичную и только начавшую жить девушку.***Больничная каталка ехала по плитке двора. Сначала Маша ощутила запах краски, так контрастировавший со ставшим уже смутно привычным запахом лекарств, и услышала шум дрели. Так звучит и пахнет свежий ремонт. Пожилая санитарка, явно из деревенских, катившая каталку с девушкой «в голове», причитала:- Вот же молодежь пошла хилая. Ишь ты, тебе, девка, жить бы да жить, а не к нам. Ох-хо-хонюшки. Ну повезло тебе, что к нам перевезли, больницу у нас только-только отремонтировали, вчера снова открыли. Раньше-то, почитай, штукатурка с потолка сыпалась, а тут гляди, какая красота в нашем хосписе теперь!Да уж. Машке сегодня везло.Она устало закрыла глаза, теперь уже навсегда.***В больничном сквере на скамейке сидел и, вопреки всем запретам, с видимым наслаждением курил высокий черноволосый господин средних лет и в дорогом итальянском костюме. Ему приятно было осознавать, что теперь, когда болезнь полностью отступила, а здание хосписа в рекордно короткие сроки было восстановлено, курить можно вволю.А девчонка хорошо постаралась… Не она первая, не она последняя. Долголетие и здоровье веками доставались ему ценой чужих жизней.Господин встал, улыбнулся, глядя на новенький фасад, и неспешно двинулся в сторону парковки. На свежеокрашенной скамье осталась лежать, выпав из кармана, визитная карточка на имя Воланда Владимира Павловича.

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