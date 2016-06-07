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Страшные Арты

Проект "Монстры"

Проект предполагает совместную работу школьников с профессиональными художниками: дети рисуют чудовище, а затем за дело берутся художники, черпающие вдохновение из рисунков детей. Из всего этого получается довольно забавная и интересная смесь. В источнике есть не все рисунки, их можно погуглить, введя название проекта.
Я отобрала лишь несколько, так как работ детей и художников просто превеликое множество. Проект "Монстры" сам по себе очень интересен. Я сама бы хотела видеть свои детские каракули в измененном формате :)

Проект "Монстры"
Проект "Монстры"
Проект "Монстры"
Проект "Монстры"
Проект "Монстры"
Проект "Монстры"
Проект "Монстры"
Проект "Монстры"

Сегодня, 20:35 by LynxПросмотров: 29Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Монстры чудовища детские рисунки каракули проект

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Комментарии

#1 написал: НемоомеН
Сегодня, 21:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 36
Классный проект, заставляет детей пофантазировать,а художников-творить шедевры.+
Зарегистрирован: 7.06.2016
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:18
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1306|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 2 474
Любопытный проект...Впечатление было- это дети рисуют, копируя художников. А тут- художники вдохновляются рисунками детей! Оригинально. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
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