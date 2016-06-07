Проект "Монстры"Проект предполагает совместную работу школьников с профессиональными художниками: дети рисуют чудовище, а затем за дело берутся художники, черпающие вдохновение из рисунков детей. Из всего этого получается довольно забавная и интересная смесь. В источнике есть не все рисунки, их можно погуглить, введя название проекта.
Я отобрала лишь несколько, так как работ детей и художников просто превеликое множество. Проект "Монстры" сам по себе очень интересен. Я сама бы хотела видеть свои детские каракули в измененном формате :)
Сегодня, 20:35 by LynxПросмотров: 29Комментарии: 2
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