Вина

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Sveta1971 Просмотров: 358 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 20:12 by

Вышла замуж в девятнадцать лет. Скорее, по расчету, а не по любви. Муж старше на четыре года, хороший парень и из хорошей семьи. Ходила, гордясь про себя, что все мне завидовали.Через два года после свадьбы родилась дочь, и настали лихие 90-е. Денег нет, работы нет, или зарплату задерживают. Дома начались скандалы. Муж стал запойным алкоголиком. Выносил из дома все, что можно было обменять на водку. Уйти было некуда, жить было не на что.И стала я желать смерти мужу. Сколько раз я кричала ему, заходясь в истерике, что бы он сдох. Мечтала: "Как хорошо, я буду жить одна с дочкой."Муж был тихим пьяницей. Не скандалил, не дрался. Дочка же пьяного папу любила больше, чем трезвого. Пьяный папа, пока не отрубится, играл с ней, а трезвый нежно отмахивался, отправляя играть самостоятельно.Мужа я ненавидела, а уйти не решалась. Думала, он не гуляет, не скандалит, а алкоголизм - это не болезнь, а распущенность. Муж возьмет себя в руки. Другие еще хуже живут.Родители мужа очень хорошо помогали, как говорят, "и живым, и мертвым". Можно сказать, за их счет жили. Но у меня была навязчивая идея - смерть мужа. Доходило до того, что думала сама его убить. Останавливало то, что вычислят и посадят. А сидеть за этого урода я не хотела.И стала я интересоваться магией. Особенно той, что на смерть делается. В те годы интернета не было, на интересующий вопрос ответ можно было найти у знакомых, в книгах, в сомнительных брошюрках. Так я нашла заговор на смерть по фотографии. И стала готовиться. Нет, морально я была давно готова, нужно было ждать определенного времени и фазы луны. Ожидание изводило, успокаивали только мечты, что скоро я избавлюсь от мужа.Когда настал определенный час, и пришло время исполнить задуманное, меня аж потряхивало от нетерпения. Ритуал проводила так, как написано. Действовала и читала заговор четко и хладнокровно. Когда дошло время до втыкания иглы в фотографию, то во мне такая злоба закипела. Фотография была большого формата, в основном интерьер, а в середине - улыбающийся муж. В ослепляющей злобе, я тыкала иглой в фото и почти рычала: "Сдохни, сдохни!".Когда запал утих, приглядевшись к фото, я увидела, что фотография вся истыкана, но на муже всего один след от иглы. Игла вошла в правый глаз мужа. Почему-то продолжать подобное больше не хотелось. Злость на мужа ушла, и пришло смирение с действительностью. Хотя, если честно, я первое время ждала, что с мужем что-нибудь случиться.Но время шло, муж часто уходил в запои, но был бодр и весел. Родители возили его по бабкам, кодировали разными методами, но все это действовало недолго.А потом, немного погодя, на очередной работе мужа произошло ЧП. Начальство мужа уговорило его сослаться в больнице на бытовую травму, сняв с себя всю ответственность. А муж лишился глаза. Правого. И пошло: травма за травмой.Время идет. Дочь выросла, живет самостоятельно. Остались мы с мужем одни. Стали вылазить возрастные болячки. У мужа, кроме возраста, на здоровье, скорее всего, повлияла запойная молодость. Но он не вылазит из травм. Одна травма плавно перетекает в другую. Травмы хоть и серьезные, иногда угрожающие жизни, но все излечимые. Ни одна не привела к инвалидности. Муж сейчас пьет редко, чисто символически. Но в итоге всегда больницы, реанимации и изувеченное тело.Я смотрю на мужа и вижу родного человека. Хоть и не было у меня к нему любви, а чувствую к нему что-то теплое и родное. И боюсь потерять его. И виню себя. Переосмысливаю свою жизнь и вижу, что я во многом виновата перед мужем. Крови я у него выпила больше, чем он у меня. И тот заговор в молодости... Что за дурман тогда на меня нашел? Откуда такая злоба и ненависть взялась?Сейчас, получая информацию из телевизора и интернета, понимаю, что тем заговором я запустила какую-то программу на уничтожение своего мужа. И чувство вины изводит меня еще страшнее тогдашнего чувства ненависти.Не судите строго героиню этого рассказа. Она сама себя осудила и приговорила к терзаемой боли о содеянном. Я знаю эту семью давно и только с хорошей стороны. Я и не подозревала, что там все так грустно. Правду говорят, что слово не воробей. Нельзя желать зла сгоряча. Хотя, я думаю, что тут был целенаправленный заговор на всю семью со стороны. Какими-то завистниками.

Ключевые слова: Муж алкоголь молодость злоба обида ритуал авторская история

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