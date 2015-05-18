Страшно до ужаса

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:19

татаня89 Просмотров: 155 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 16:18 by

Всем привет. У меня много разных историй, которые реально происходили со мной. Но одно, произошедшее в первый раз, до сих пор сидит у меня в голове.Этот случай произошел летом. Жили мы тогда в деревне под Тамбовом, а мне на то время было семнадцать лет (сейчас мне 25). Тогда я повстречала своего будущего мужа. Он ездил в Москву работать вахтой, и, естественно, я каждый раз его провожала. Знаете, как это бывает: сопли, слезы, долгое прощание... Первая моя влюбленность. Пишу и улыбка на лице.У меня был, так сказать, сарайчик. Мы его оборудовали для времяпрепровождения, поставили кровать, стол, кресло. Там мы часто с ним ночевали, сидели с девочками перед дискотекой и дули в клуб. В общем, было в этом месте довольно здорово, но до поры до времени... Максу, моему возлюбленному, на следующее утро надо было уезжать в Москву. Мы решили, что проведем ночь перед отъездом вместе в том сарае.Уже было поздно, примерно около двенадцати часов ночи. Ему надо было сходить домой и взять сумку, чтобы утром от меня идти сразу на остановку. От меня до его дома идти примерно двадцать минут. Я осталась в сарае и улеглась в постель. Но что было дальше... Лежу я, значит, и слышу, как по крыше началось шуршание. Я еще про себя подумала, что это крысы. Потом это шуршание переросло в топот, словно маленькие ножки... Меня это насторожило, но все же себя успокаивала, что это всего лишь крысы. Как же я испугалась, когда этот топот переместился в сам сарай, где лежала я. Сама лежу, глаза закрыла, боюсь даже одеяло на голову накрыть. Только потом, еле двигаясь, натянула тихонько одеяло на себя.Топот уже во всю был слышен по всей площади сарайчика. Меня всю трясет, не шевелюсь. Чувствую, как по ногам маленькие ножки ходят. Описать те чувства, что я испытала, я навряд ли смогу. Слезы текут, меня колбасит. Я думала только о том, чтобы Макс вернулся скорее. Не знаю, сколько времени это длилось, но мне тогда казалось, что целую вечность. Когда пришел Макс, то я уже билась в истерике. Сказать, что Макс обалдел, когда меня увидел в этом состоянии - ничего не сказать. После того, когда он пришел, я ему все рассказала, но только после того, как успокоилась. В том состоянии я не могла проронить ни слова, кроме несвязных слов сквозь слезы. Потом Макс признался, что сам ощущал тяжелый взгляд и присутствие чего-то или кого-то.Прошло уже много лет, но этот случай мы оба помним до сих пор. Больше я к этому сараю не подходила.Вот такая вот история со мной произошла. Это было реально и без всяких глюков... В полном, так сказать, соображении.

Ключевые слова: Топот маленькие ножки сарай испуг ночь авторская история

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