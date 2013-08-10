Минус второй

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Долгопят Просмотров: 150 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 18:50 by

История эта длится довольно долго... Лет эдак с пятнадцать. События все эти годы разворачиваются на военном объекте, в дальнейшем будем именовать его "подземный небоскреб". По долгу службы я провожу работы на "минус втором" этаже. Помещение у меня просторное, светлое. Вокруг работает множество людей обоих полов, с возрастным разбегом от 18-ти до 80-ти лет. Не соскучишься, не испугаешься, не останешься в жутком одиночестве под землёй сырой. Так густо и ярко заселен только "минус второй" нашего "небоскреба". А уровни ближе к "центру земли" растеряли жизнерадостность и очарование: технические этажи, машинные залы, охлаждающие агрегаты и т. д. и т. п. И вот эти "недра" обслуживают смены техников (солдаты и офицеры). Солдатики, аки мыши, тянут к себе в норку-каптерку коврики, картинки, кипятильники, печеньки, вареньки... Поломанные диваны и кресла... Подземный рай у них так образовался. Но не для всех. Кто-то находит там свою смерть и персональный ад.Переходим непосредственно к истории. Так вот, именно лет пятнадцать назад, когда я еще не носила бороду и усы, была голубоглазым подпоручиком, подъехала к объекту карета и вынесли носилки под простыней. У меня все похолодело... Не могу я смириться со смертью, есть у меня такая особенность.- Сняли с петли, вот... Совсем мало послужил, два месяца всего, - бабки-связистки собирались за спиной.Как снежный ком, история обрастала жуткими подробностями и комментариями. В полнейшем унынии поплелась я на рабочее место.Шли годы, менялись люди, жизнь кипела, я пару раз сходила в декрет. Сидела в кабинете в зданиях, бумаженции суперважные перебирала и вот меня опять стали отправлять на работы на "минус второй".- Сама пойдешь?! - каждый раз спрашивали сослуживцы.- Зачем мне Кузнец? Нет, Кузнец нам не нужен, - взяв ключики, бодро шагала на объект.- А Светка не ходила. Говорила, смотрит там на нее кто то. Барабашка, что ли! - кричали вслед неравнодушные."Фигня", - думала я.Нет, не фигня. Строго в определенном месте боковым зрением можно было мельком узреть неподвижный дымчато-серый силуэт. Дальше хуже. Их было двое, они менялись. Первый - парнишка лет восемнадцати, маленького роста, веснушки. Такой образ приходил на ум. Впечатление от него было очень спокойное и безмятежное, как от прихода хорошего друга... Луг, солнышко, лошадки пасутся, цветы полевые лето. Как-то вот так он мне "показывался". Любопытный и славный. Всегда была ему рада. Не отрываясь от работы, не поднимая головы всегда махну ему рукой - привет, братишка!Второй - высокий, худощавый и темноволосый. Такая от него тоска и жуть, хоть бросай все и беги. От него "видятся" ржавые трубы, подвал, машинный гул и давящие плиты. Его я боюсь, очень по-женски боюсь. Видно, его Светка и боялась (предшественница моя, ныне добропорядочный дембель). Появляются они только тогда, в помещении один или два человека. Если три и больше, либо в помещении шумно - никого нет.В одной известной компьютерной игре главный герой - "свежеубитый" коп, который мог двигаться, перемещаясь только по определенным точкам пространства. Вот и наши гости, "минус двое" (мы их так зовем, все, кто признается, что видит и чувствует их), появляются только в одной точке нашего помещения, а в соседних, может быть, этих точек и побольше будет.Вот так и прогуливаются наши "минус двое" по "минус второму" уровню. Сколько их погибло от суицида или от рук душегубов? Двое, трое, пятеро? Бог его знает, только вот застряли наши ребята. Закольцевались наши вечные бойцы.Каждый раз, уходя, выключая свет и врубая сигнализацию, говорю в темноту:- Все, пока. Я пошла.За этим ритуалом меня застукал седой полковник и спрашивает:- Не боишься?- Уже нет, Дмитрий Семенович.

Ключевые слова: Призраки суицид подземелье служба работа авторская история

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