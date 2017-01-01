Праздник Купалы - история и традиции

Праздник Купалы - история и традицииВ дохристианские времена в славянской языческой традиции в день летнего солнцестояния отмечался праздник Бога Купалы — праздник объединения солнца и воды. В этот день призывались духи этих стихий, делались бескровные жертвоприношения стихиям, возносились молитвы о здоровье, урожае и рождаемости. В этот же праздник выбирались старейшины, назначались воеводы и, самое главное, в этот день проходили жреческое посвящение жрецы и жрицы различных культов. Отличительной особенностью этого праздника является то, что это единственный из всех годовых праздников, во время которого представители темных и светлых конфессий могут делить алтарь: жрецов тьмы могут услышать светлые силы и наоборот жрецы света могут обратиться за помощью к силам тьмы.
ИСТОКИ ПРАЗДНИКА КУПАЛЫ
Для того чтобы уяснить суть праздника Купалы, необходимо углубиться в славянскую мифологию. В старинном славянском мифе говорится о том, что Купала и Кострома, дети Бога огня Семаргла и Богини воды Купальницы, в раннем детстве убежали на берег реки Смородины, разделяющей мир людей Явь от мира мертвых Навь, слушать песни птицы Сирин. Но никто не должен слышать ее раньше времени, за это вещая птица — вестница смерти — похитила Купалу и отнесла в мир Нави, где он был до совершеннолетия. Причем в мифе не упоминается о тех годах, которые провел Купала в Нави и каким образом он вновь появился в Яви. Встретились брат и сестра уже взрослыми, не подозревая о своем родстве. Кострома сплела венок из луговых цветов и пустила его по течению реки, где в этот момент проплывал в лодке Купала. Он поймал венок, и с этого момента брат и сестра полюбили друг друга, собираясь пожениться в день солнцестояния. Но Боги открыли их родство, и несчастная девушка, не сумев пережить горя и позора, бросилась в воду.
Смысл же самого праздника заключается в том, что в этот день почитается союз стихии огня (символа оплодотворения) и стихии воды (символа плодородия) – две стихии соединились, чтобы дать жизнь всей растительной природе, наполняя силой каждое дерево, каждый цветок и каждую травинку на земле. Для людей же праздник Купалы особенен тем, что в этот день им дается возможность очищения тела, души и духа от различных болезней. Своего рода во время празднования дня Бога Купалы происходит та же процедура, что и отпущение грехов в христианской традиции.
ОЧИЩЕНИЕ ТЕЛА ЧЕРЕЗ ВОДУ
Начинается праздник Купалы с полудня дня летнего солнцестояния с очищения тела через омовение в водной купели (реке, озере, ручье). Это очищение обязательно должно проводиться с полудня до заката и с обязательным жертвоприношением духам воды. Жертвоприношением служат хлеб, молоко, мед, вино, которые опускаются в водоем, в котором будет проходить омовение. При совершении жертвоприношения произносятся специальные заговорные слова: «Дух воды, жертву мою прими, в стихию меня впусти, очисть, смой, сполощи все уроки, призоры, страхи, наговоры, болезни, ссоры с буйной головы, с красной крови, с белого тела», и служат они обращением к духам водной стихии с просьбой очистить тело от болезней. Слова произносятся старшей женщиной рода, тем самым она просит здоровья для всех членов семьи, зачатия детей, благополучных разрешений от бремени. После этого все члены рода омываются в водах, очищая свое тело и набираясь новых сил. Именно обращение к Духам Воды и делает воду в день Купалы целебной. И именно поэтому пошло поверье, что купаться в купальские дни опасно, так как это праздник водяных и русалок. Древние же знали: если приходишь к стихии, принеси жертву, иначе она возьмет ее сама. Людей в купальскую ночь, да и не только в купальскую губит невежество.
ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ ЧЕРЕЗ ОГОНЬ
После заката солнца наступает время огня. В это время разводят костры, чаще всего на берегу водоема, в котором совершалось омовение, и приступают к ритуалу. Очищение через огонь — огромная возможность избавиться от обид, ссор, душевной боли, очистить свою душу от всего сдерживающего, мешающего, препятствующего на Пути. Как и в ритуале с водой, духам огня приносится жертва в ритуальный костер (она точно такая же, как и духам воды), и старший мужчина рода произносит заговорные слова: «Дух огня, жертву мою прими, силой своей сожги, спали все уроки, призоры, страхи, наговоры, болезни, ссоры с буйной головы, с красной крови, с белого тела». Только после этого можно совершать обряд очищения. Девушки и незамужние женщины начинают водить хороводы вокруг костра с песнями, в которых поется о силе Огнища – большого огня. Хороводы в этот момент олицетворяют непрерывность рода, и девушки просят огонь найти им суженого, дабы продлился род и предки в Вышнем мире были спокойны за его судьбу. Просят также и рождения богатырей в роду и мастериц, которые бы этот род прославили. Затем парни выбирают из хоровода девушку и, разрывая круг, влекут свою избранницу к костру. Они вместе прыгают через костер, проходя очищение. Если в этот момент их руки не расцепились, значит, дух огня благословил и очистил их.
После юношей и девушек очищение принимают и остальные члены рода.
Затем женщины зажигают от костра огневицы – лучины из осины, березы и дуба. Эти лучины потом применяются для целительства и изгнания злых духов из помещений. Девушки, у которых в этот раз не сложилась пара, плетут из луговых трав венок, зажигают от костра свечу – маячок и пускают его по воде со словами: «Трава-мурава, ты силу матушки земли впитала, в себе силу сию сохраняла, силу я сию призываю, на суженого своего направляю. Коли мой венок вода унесет, суженый в жены меня возьмет». Теперь это гадание на суженого. Если венок поплыл – у девушки в текущем году грядет замужество, к берегу прибило – появится еще один жених, а потонул – гадающая еще год будет «в девках».
УКРЕПЛЕНИЕ ДУХА ЧЕРЕЗ УГЛИ КУПАЛЬСКОГО КОСТРА
Следующий этап праздника – укрепление духа. Для этого выкладывается круг из углей праздничного кострища, по которому участники праздника проходят босиком. Над углями произносятся заговорные слова с просьбой к духу огня укрепить дух участников праздника для дальнейших достижений и испытаний: «Стихии огня жизнь свою вверяю. Огненной стихией дух свой укрепляю. Дух огня, через стопы мои в кровь мою сойди, дух мой в вере укрепи». Этот ритуал проходили мужи, юноши и отроки. Нельзя было проходить чадам до десяти лет, так как до этого возраста ребенок еще не вошел в разумение, то есть не мог сознательно принять решение о необходимости укрепить свой дух.
Когда эта часть торжества заканчивалась, наступал рассвет, и женщины разбирали угли купальского костра и набирали в сосуды купальской воды, чтобы придя домой, разжечь от этих углей очаг, тем самым сотворяя оберег для дома от всякой нечисти и хвори. А водой омывали полы, окна и двери для очищения дома и привлечения достатка и благополучия. Затем готовили праздничный пир, накрывали столы и отмечали праздник Купалы медовыми возлияниями.
СБОР ТРАВ И РОСЫ
Но на этом ритуал купальской ночи еще не окончен. На рассвете с приходом рос в луга и поля выходили колдуны и ведьмы. Они возносили славу Великому Богу Купале и начинали сбор трав и рос. Травы на Купалу имеют огромную силу, потому что духи огня и воды в этот день соединяются в них, пробуждая каждую травинку. Перед сбором травы колдуны и ведьмы произносят заговорные слова, просят дух леса, поля, луга показать им потаенные места, где растут самые редкие травы. Сбор трав продолжается до полудня. Колдуны и ведьмы знали, что купальские травы драгоценны. Ими лечили болезни, окуривали жилища, в них купали детей и распаривали их в банях. Многие травы использовались в колдовстве. Из них варили приворотные и отворотные зелья, настаивали их на меду, растирали в порошки, которые использовались для обострения, а иногда и для помрачения ума. Купальские травы берегли особо, они очень ценились и были настоящим кладом для наших предков. Именно отсюда и пошла легенда о цветке папоротника, способном открывать клады земли. Папоротник стал собирательным образом всех купальских трав, как символ ценности и особенности этого праздника. А еще колдуны и ведьмы собирали купальские росы, которые являлись самым лучшим приворотным зельем, так как вызывали не только сексуальное влечение, но и пылкую чувственную любовь.
Вот когда в полдень колдуны и ведьмы приходили домой с охапками трав, праздник Купалы считался оконченным.
ШАБАШ КОЛДУНОВ И ВЕДЬМ
Кроме всенародных ритуалов, в этот день проводились и шабаши. Они проходили закрыто, вдали от посторонних глаз. Ведьмы и колдуны могли допустить на них человека невежественного, но только в том случае, если жизнь этого человека требовала непосредственного вмешательства Высших Сил. Здесь речь идет не о колдовстве, а о развитии человека, перехода его на другой уровень либо о спасении его жизни от смертельной болезни. Эти ритуалы имели более глубокий смысл, и здесь через стихии почитались Свет и Тьма. Так проходили жреческие посвящения. А колдуны и ведьмы разных конфессий объединялись в одном ритуале, почитая своих и выказывая уважение чужим Богам.
Источник: http://sakhalife.ru/v-den-letnego-solntsestoyaniya-v-yakutske-otmetyat-prazdnik-kupalyi/.
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