Страшные истории Якутии: Изба с привидением

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:10

Причина: Стилистика автора сохранена

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В Якутии есть деревня, называется Усть-Хатын. Рядом с ней, примерно в километрах 60-ти или 70ти, поодаль, в лесу, находится дом. Старая изба в Якутии.По слухам, там живет "Абаахы" - с якутского переводится как Нечисть, Дух, Привидение. Все люди, которые живут в этой деревне, обходят этот дом далеко стороной.Во времена Советского Союза людям внушали, что нет ничего паранормального. Поэтому руководство деревни решило поехать в тот дом и разоблачить всё! Доказать людям, что нет никаких привидений и духов.Набрали человек десять, в том числе и первого секретаря, который не хотел ехать. Он вырос в здешних местах и давно знал про этот дом, но ему пришлось отправиться в путь, так как за отказ могли снять с должности.Поехали они на грузовике, взяли ящик спирта, для храбрости, наверно. Взяли милиционера с пистолетом, на всякий случай. Да и остальные мужики попались крепкие, ого-го.Ну, приехали они в то место, выгрузились. Приготовившись, заходят в избу, в ней одна большая комната (в старину так строили). Внутри всё убрано, есть печка, стоит стол, а на нём посуда: ложки, вилки, чайник.Наши герои сперва осмотрели дом, все дыры, все углы, ничего нету, нет никого. Что делать, нужно переночевать здесь, чтобы народ поверил. Притащили они в дом ящик спирта, начали пить, разговаривать, шутки рассказывать, веселиться. Наступила ночь, застелили на полу свои спальные мешки. Все уже уснули, кто храпит, кто слюни пускает.Лишь один мужик, лежащий на краю, не может уснуть. Вдруг чувствует, кто-то стягивает с него одеяло. Мужик обратно тянет его к себе, лежит, лежит и тут резко с него одеяло кто-то сорвал. Он быстро вскочил на ноги, посмотрел вокруг - все спят. "Всё, хватит, перестаньте, не смешно!" - кричит он, решив, что это его парни балуются. Тут с другого края встает мужик: "Что такое? Не шуми - спать мешаешь". И тут на него чайник из печки прямо в голову полетел."Ай! Кто кидается?!" - парень берет чайник и кидает обратно. И через секунд пять чайник обратно прилетел в голову парня. Все проснулись, начался переполох. Включили фонари. Успокоились, нет никого чужого вокруг.И вдруг за входной дверью слышат тяжелые шаги, оттуда издается громкий страшный голос: "Уходите отсюда!". Открывается входная дверь, а там фигура ростом два метра в белом одеянии, нагнувшись, заходит в избу...Мужики очнулись уже под утро. Открывают глаза и видят, что идут они по дороге, босиком, полураздетые. И абсолютно не помнят, как здесь оказались! Еще сильней испугались: они что, как зомби шли по дороге? Пришли в деревню, всё рассказали. А грузовик, вещи и пистолет в том доме остались. Начали просить людей вернуться туда и вернуть всё. Никто не соглашался. Но потом всё-таки нашли трех охотников, каждому пообещали по ящику спирта.Поехали они туда на УАЗе, взяли собой карабины, патроны.Приехали на место. Один завел грузовик, оставленный предыдущей компанией. Двое, встав спина к спине, осторожно пошли к дому. Первым зашел старший охотник. Приготовил винтовку. Открывает дверь. Никого нет. Быстро заходят, хватают вещи в охапку, в том числе и пистолет. Пулей вылетают из дома. Садятся в машины и по газам...Это история самая настоящая. Дядя слышал ее от участника того похода, у которого руки тряслись, и глаза от страха бегали во время рассказа.Тот дом, говорят, и до сих пор стоит. Только после тех событий к нему больше никто не приближался.

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