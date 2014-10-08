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Что есть орб по Вашему?


 
Страшно интересно

Нечаянно заснялось паранормальное! Орб и еще что-то



Засняла на видео нечто интересное, в кадр попал орб (или, как его еще называют, сфера, шар, плазмоид), кроме него еще что-то. В итоге, орб поглотил это нечто, после чего исчез.
Что такое орб? Это так называемые шары на фото, пятна на фотографиях. В видео они имеют непредсказуемую траекторию полета и даже действия. Имеют разные, назовем это "начинки", цвета, размеры. Возможно, стоит сделать подборку видео, где показаны характерные отличия этих сущностей. А в этом видео я делюсь с вами своей неожиданной находкой, которая заставила меня задуматься о моих взглядах на этих существ.
Я давно ими интересуюсь, поскольку очень часто фотографии пленочного фотоаппарата и цифрового покрывались разного рода энергиями.
А что Вы думаете на счет орбов и были ли у вас подобные случаи?

Новость отредактировал Lycanthrope - Вчера, 22:18
Вчера, 15:25 by ksenon1321Просмотров: 113Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Орб плазмоид шар сфера шар на видео

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 673
На видео какая-то малолетка поправляет свои портки, которые типа в обтяг, чтобы как-то привлечь внимание к своей персоне. А то что какая-то мошка отблёскивает, это ещё неговорит о том, что это НЕХ или что-то из ряда вон выходящее.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#2 написал: ksenon1321
Сегодня, 00:18
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Публикаций: 33
Комментариев: 39
Цитата: Kreisleiter13
На видео какая-то малолетка поправляет свои портки, которые типа в обтяг, чтобы как-то привлечь внимание к своей персоне. А то что какая-то мошка отблёскивает, это ещё неговорит о том, что это НЕХ или что-то из ряда вон выходящее.

Так тебе просто моя писи4ка понравилась, либо ты нервный фагот
Зарегистрирован: 28.01.2014
 
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