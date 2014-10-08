Нечаянно заснялось паранормальное! Орб и еще что-то
Засняла на видео нечто интересное, в кадр попал орб (или, как его еще называют, сфера, шар, плазмоид), кроме него еще что-то. В итоге, орб поглотил это нечто, после чего исчез.
Что такое орб? Это так называемые шары на фото, пятна на фотографиях. В видео они имеют непредсказуемую траекторию полета и даже действия. Имеют разные, назовем это "начинки", цвета, размеры. Возможно, стоит сделать подборку видео, где показаны характерные отличия этих сущностей. А в этом видео я делюсь с вами своей неожиданной находкой, которая заставила меня задуматься о моих взглядах на этих существ.
Я давно ими интересуюсь, поскольку очень часто фотографии пленочного фотоаппарата и цифрового покрывались разного рода энергиями.
А что Вы думаете на счет орбов и были ли у вас подобные случаи?
Новость отредактировал Lycanthrope - Вчера, 22:18
Вчера, 15:25 by ksenon1321Просмотров: 113Комментарии: 2
Ключевые слова: Орб плазмоид шар сфера шар на видео