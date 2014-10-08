Что есть орб по Вашему? Это часть нас самих Это души умерших людей Я материалист, это все пыль, души не существует - мы ходячее мясо :3



Нечаянно заснялось паранормальное! Орб и еще что-то

Новость отредактировал Lycanthrope - Вчера, 22:18

ksenon1321 Просмотров: 113 Комментарии: 2 0 Вчера, 15:25 by

Засняла на видео нечто интересное, в кадр попал орб (или, как его еще называют, сфера, шар, плазмоид), кроме него еще что-то. В итоге, орб поглотил это нечто, после чего исчез.Что такое орб? Это так называемые шары на фото, пятна на фотографиях. В видео они имеют непредсказуемую траекторию полета и даже действия. Имеют разные, назовем это "начинки", цвета, размеры. Возможно, стоит сделать подборку видео, где показаны характерные отличия этих сущностей. А в этом видео я делюсь с вами своей неожиданной находкой, которая заставила меня задуматься о моих взглядах на этих существ.Я давно ими интересуюсь, поскольку очень часто фотографии пленочного фотоаппарата и цифрового покрывались разного рода энергиями.А что Вы думаете на счет орбов и были ли у вас подобные случаи?

Ключевые слова: Орб плазмоид шар сфера шар на видео

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