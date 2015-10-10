Три часа ночи

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Dewiashina Просмотров: 75 Комментарии: 2 +3 Вчера, 22:45 by

Три часа ночи. Я сижу в углу ванной комнаты уже битый час. Не в силах подняться. Все, что я могу - это писать сюда в надежде на что-то. Боюсь, что времени у меня немного, дорогой читатель...Мои родители решили уехать в гости, оставив дом в моем распоряжении. И вот, долгожданный хлопок входной двери. Я одна. Сижу в гостиной, смотрю телевизор, параллельно переписываясь с подругами в социальной сети. Приспичило мне по нужде. По пути в ванную комнату, в гостиной, по непонятной причине, перегорают все лампочки. Проверила свет в ванной комнате - работает. Ну, думаю, сменю лампочки после того, как схожу по своим делам. Прикрываю дверь и краем глаза замечаю какое-то шевеление в гостиной. К слову, животных у меня в доме нет.Списав на поздний час и недосып, я не стала заострять на этом своё внимание. Но потом, направившись обратно в зал, предварительно включая фонарик на телефоне, я застываю в ужасе. В небольшом проеме приоткрытой двери я увидела нечто... Оно стояло и смотрело на меня своими безжизненными, полными злобы глазами, если можно их так назвать... Глубокие впадины, из которых виднелся взгляд этого существа. Оно стояло на четвереньках. Я, отойдя от ступора, быстро захолонула дверь на защелку и замялась в самый дальний угол комнаты.Сижу так по сей час. Оно скребется, стучит, издавая хриплые и истошные звуки. Я сижу и не знаю, что мне делать. Я не могу дозвониться никому - устройство упорно выдаёт ошибку. Свет начинает мигать, зарядка на телефоне подходит к нулю. Оно скоро проникнет сюда, я чувствую это... Его останавливает только свет, но это ненадолго...Помогите.

Ключевые слова: Мистика дом безысходность существо свет ванная авторская история

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