Зов русалки

Зов русалкиОна - русалка из моря глубин,
Она поет для тебя, добрый господин.
Она хочет тебя очаровать,
На дно морское с собою позвать.
Она будет тебе верной женой,
Ты лишь покинь корабль свой.
Ты моряк, храбр и силен, душа - не открытый клад,
Позволь ей все тайны и сокровища моря тебе отдать.
Иди на зов, смелее ныряй,
Русалка ждет тебя, не прогадай!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:39
Сегодня, 14:39 by folko92Просмотров: 48Комментарии: 0
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