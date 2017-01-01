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Стихи

Зов русалки

Она - русалка из моря глубин,
Она поет для тебя, добрый господин.
Она хочет тебя очаровать,
На дно морское с собою позвать.
Она будет тебе верной женой,
Ты лишь покинь корабль свой.
Ты моряк, храбр и силен, душа - не открытый клад,
Позволь ей все тайны и сокровища моря тебе отдать.
Иди на зов, смелее ныряй,
Русалка ждет тебя, не прогадай!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:39
Сегодня, 14:39 by folko92Просмотров: 48Комментарии: 0
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Ключевые слова: Русалка моряк клад море голос авторский стих

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