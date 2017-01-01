Зов русалки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:39

folko92 Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:39 by

Она - русалка из моря глубин,Она поет для тебя, добрый господин.Она хочет тебя очаровать,На дно морское с собою позвать.Она будет тебе верной женой,Ты лишь покинь корабль свой.Ты моряк, храбр и силен, душа - не открытый клад,Позволь ей все тайны и сокровища моря тебе отдать.Иди на зов, смелее ныряй,Русалка ждет тебя, не прогадай!

Ключевые слова: Русалка моряк клад море голос авторский стих

Другие, подобные истории: