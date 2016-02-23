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Стихи

Смерть

Эй, Смерть, подруга в длинном балахоне и с косой.
Тебя все боятся, когда стучишь в двери костлявою рукой.
А самоубийцы тебя, наоборот, зовут…
Ты всегда незримо рядом, там и тут…
К кому сейчас ты пришла,
Когда и куда полетит моя душа?
Страшнее и ужаснее всего, когда к родным приходишь, костями гремя.
Но, если вдруг ко мне нагрянешь, не побоюся я тебя.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:33
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:33 by folko92Просмотров: 44Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Смерть коса душа смерть пришла авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 14:34
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1550|0)
Публикаций: 138
Комментариев: 1 078
Автор, сам сюжет, так сказать, стихотворения у вас есть. Вам надо поработать усиленно над размером и рифмой.
Без оценки.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Митяй
Сегодня, 16:48
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (21|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 490
жуть. вряд ли это можно назвать стихом, хотя в наше время всякие бывают.
Зарегистрирован: 19.06.2011
     
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