СмертьЭй, Смерть, подруга в длинном балахоне и с косой.
Тебя все боятся, когда стучишь в двери костлявою рукой.
А самоубийцы тебя, наоборот, зовут…
Ты всегда незримо рядом, там и тут…
К кому сейчас ты пришла,
Когда и куда полетит моя душа?
Страшнее и ужаснее всего, когда к родным приходишь, костями гремя.
Но, если вдруг ко мне нагрянешь, не побоюся я тебя.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:33
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:33 by folko92Просмотров: 44Комментарии: 2
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