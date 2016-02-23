Смерть

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:33

Причина: Стилистика автора сохранена

folko92 Просмотров: 44 Комментарии: 2 0 Сегодня, 14:33 by

Эй, Смерть, подруга в длинном балахоне и с косой.Тебя все боятся, когда стучишь в двери костлявою рукой.А самоубийцы тебя, наоборот, зовут…Ты всегда незримо рядом, там и тут…К кому сейчас ты пришла,Когда и куда полетит моя душа?Страшнее и ужаснее всего, когда к родным приходишь, костями гремя.Но, если вдруг ко мне нагрянешь, не побоюся я тебя.

Ключевые слова: Смерть коса душа смерть пришла авторский стих

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