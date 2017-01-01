Кукла Энн

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:29

Причина: Стилистика автора сохранена

folko92 Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:26 by

Тряпичная кукла Энн очень зла была,Возле разбитого зеркала повесилась она.Тряпичную куклу Энн никто не любил,Зачем же мастер ее пошил?В нарядном платье с сияньем глаз синихСоздатель творение свое в мир отпустил.Но к злым детям попала Энн.Они трепали, бросали и не играли с ней совсем.Когда кукла сильно потрепана стала,Прямая дорога ей на свалку была.Много сломанных игрушек было там,Плюшевый мишка, робот, безухий зайка плакали по ночам.Мир жесток, сломанное бросить, забыть.Цельность разрушена, так что же, быть или не быть?..

Ключевые слова: Игрушки кукла зеркало создатель свалка авторский стих

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