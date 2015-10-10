d664face.aviВ общем, дело было так: я решил снова залезть в Tor browser и поискать всякой интересной информации. До этого я не расчитывал искать СФ. Но так получилось, что я через Hiddenwiki забрел на какой-то onion форум. Он назывался "overchan". Если хотите, то можете сами поискать на Hiddenwiki. Там было немного сообщений. В основном письма для хакеров и все такое. В одном топике была ссылка на видео формата avi. Я, естественно, скачал, но не посмотрел. Я просто собирал файлы с сайтов, чтобы просмотреть их потом. Сегодняшний день был не так богат этими файлами. Только один текстовик с какими-то инструкциями для мошенников, фото doge и это видео. Когда я просмотрел d664face.avi, то мне стало очень интересно, и я решил написать об этом сюда.
На этом видео какой-то пацан в маске с жуткими глазами и в капюшоне смотрит прямо в камеру, вращаясь вокруг оси. Комната затемненная и видно какой-то бардак, при этом мигает свет. Сопровождается все это неприятной музыкой, случайными звуками и какофонией, похожей на искаженный американский хор 90-х годов. В этом видео нет ничего страшного и шокирующего, что могло бы повредить психику, но когда я смотрел его поздним вечером, мне было немного неприятно и жутко, потому что кажется, что маска живая и смотрит прямо на тебя своими мрачными глазами... Я заметил еще, что если просмотреть видео больше четырех раз подряд, то картинка проседает в голове на некоторое время
Самый важный вопрос, который меня интересует - кто этот человек, зачем он вообще сделал это видео?
Ссылка на видео здесь. Залил на Яндекс.Диск, так как не люблю RGhost и там файлы удаляют.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:42
Сегодня, 00:39 by AlexeyZzzПросмотров: 81Комментарии: 2
Ключевые слова: Deep web d664face.avi странное видео жуткий ролик мрачная музыка