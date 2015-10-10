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d664face.avi

В общем, дело было так: я решил снова залезть в Tor browser и поискать всякой интересной информации. До этого я не расчитывал искать СФ. Но так получилось, что я через Hiddenwiki забрел на какой-то onion форум. Он назывался "overchan". Если хотите, то можете сами поискать на Hiddenwiki. Там было немного сообщений. В основном письма для хакеров и все такое. В одном топике была ссылка на видео формата avi. Я, естественно, скачал, но не посмотрел. Я просто собирал файлы с сайтов, чтобы просмотреть их потом. Сегодняшний день был не так богат этими файлами. Только один текстовик с какими-то инструкциями для мошенников, фото doge и это видео. Когда я просмотрел d664face.avi, то мне стало очень интересно, и я решил написать об этом сюда.
На этом видео какой-то пацан в маске с жуткими глазами и в капюшоне смотрит прямо в камеру, вращаясь вокруг оси. Комната затемненная и видно какой-то бардак, при этом мигает свет. Сопровождается все это неприятной музыкой, случайными звуками и какофонией, похожей на искаженный американский хор 90-х годов. В этом видео нет ничего страшного и шокирующего, что могло бы повредить психику, но когда я смотрел его поздним вечером, мне было немного неприятно и жутко, потому что кажется, что маска живая и смотрит прямо на тебя своими мрачными глазами... Я заметил еще, что если просмотреть видео больше четырех раз подряд, то картинка проседает в голове на некоторое время

Самый важный вопрос, который меня интересует - кто этот человек, зачем он вообще сделал это видео?

Ссылка на видео здесь. Залил на Яндекс.Диск, так как не люблю RGhost и там файлы удаляют.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:42
Сегодня, 00:39 by AlexeyZzzПросмотров: 81Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Deep web d664face.avi странное видео жуткий ролик мрачная музыка

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Комментарии

#1 написал: Lolycon
Сегодня, 00:52
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 52
Страшно видео смотреть. Как никак уже час ночи. За описание отдельное спасибо. +
Зарегистрирован: 10.10.2015
#2 написал: Fahrengeit
Сегодня, 02:41
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Репутация: (413|0)
Публикаций: 109
Комментариев: 593
Очередное "странное видео" с липовыми эффектами и, конечно же, Deep Web, куда ж без него.
В этом видео нет ничего страшного и шокирующего, что могло бы повредить психику, но когда я смотрел его поздним вечером, мне было немного неприятно и жутко, потому что кажется, что маска живая и смотрит прямо на тебя своими мрачными глазами

Ясно, понятно, это даже комментировать не хочется.
Автор, Вы либо тролль, либо набиваете посты. Любое видео, если его посмотреть несколько раз подряд, запомнится. И, судя по описанию, очередная Марьванна (думаю, намек понятен). Качать не буду, все и так ясно. Минус.
Зарегистрирован: 1.03.2014
       
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