Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 1. Легендарная

Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 1. ЛегендарнаяПочти на 6 тысяч метров тянутся под землёй причудливые ходы. Целый лабиринт удивительных гротов и чистейших озёр. Белое кружево ледяных кристаллов сменяется выступами гипсовых сводов, каскады льда – нагромождениями скал. Кунгурская пещера интересна не только уникальными ледяными украшениями и подземными озёрами, но и легендами, окружающими её историю. Говорят, что в шестнадцатом веке в Кунгурской пещере зимовал Ермак со своим отрядом. И что именно здесь спрятал он награбленные сокровища. Многие смельчаки пытались найти клад, но никому это не удавалось. Одни погибали в пещере, не найдя путь назад, другие просто уходили ни с чем.
Кроме причудливых гротов и сталактитов в пещере множество озер, с каждым связано предание. Самое, пожалуй, знаменитое - это легенда о пещерном духе и Озере Девичьих Слез.
Жила-была красивая, но гордая девушка. Сватались к ней многие, но она всех отвергала. Говорила: "Осыплете меня камнями драгоценными - пойду замуж, а нет - так и с глаз долой!".
Так и осталась гордячка одна. Дала она тогда зарок: "Пока по земле хожу - замуж не выйду!". Но как-то приехал к ней молодой купец свататься. Девушка напомнила ему про свой зарок, а хитрый купец возьми да и предложи: "Не на земле, а под землей будем с тобой венчаться.» И драгоценных камней пообещал "осыплю видимо-невидимо".
Польстилась девушка на богатство, да и согласилась. Венчались молодые в ледяной кунгурской пещере. И стоило им обменяться кольцами, как молодой парень превратился в дряхлого старикашку с жидкой бороденкой - в пещерного духа. А все драгоценные камни растаяли, как лёд.
Заперлась несчастная красавица в каменной келье над подземным озером и стала плакать о том, что променяла свою молодость на призрачные богатства пещерного духа. И наплакала под кельей целое озеро девичьих слёз.
Уже в середине 19 века местные жители водили по Кунгурской пещере любопытных гостей Пермского края. Теперь здесь проложены удобные дорожки и проведено освещение. Правда, в пещере холодно, не зря она называется ледяной.
В мире немало пещер, но ни одна не может сравниться с Кунгурской. Она словно специально создана, чтобы человек восхищался величием и красотой природы, тем, что она смогла сотворить, имея под рукой такие простые материалы, как лёд и вода.
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Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10 by Восьмая теньПросмотров: 22Комментарии: 0
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