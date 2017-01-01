Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Легенды

Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 1. Легендарная

Почти на 6 тысяч метров тянутся под землёй причудливые ходы. Целый лабиринт удивительных гротов и чистейших озёр. Белое кружево ледяных кристаллов сменяется выступами гипсовых сводов, каскады льда – нагромождениями скал. Кунгурская пещера интересна не только уникальными ледяными украшениями и подземными озёрами, но и легендами, окружающими её историю. Говорят, что в шестнадцатом веке в Кунгурской пещере зимовал Ермак со своим отрядом. И что именно здесь спрятал он награбленные сокровища. Многие смельчаки пытались найти клад, но никому это не удавалось. Одни погибали в пещере, не найдя путь назад, другие просто уходили ни с чем.
Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 1. Легендарная

Кроме причудливых гротов и сталактитов в пещере множество озер, с каждым связано предание. Самое, пожалуй, знаменитое - это легенда о пещерном духе и Озере Девичьих Слез.
Жила-была красивая, но гордая девушка. Сватались к ней многие, но она всех отвергала. Говорила: "Осыплете меня камнями драгоценными - пойду замуж, а нет - так и с глаз долой!".
Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 1. Легендарная

Так и осталась гордячка одна. Дала она тогда зарок: "Пока по земле хожу - замуж не выйду!". Но как-то приехал к ней молодой купец свататься. Девушка напомнила ему про свой зарок, а хитрый купец возьми да и предложи: "Не на земле, а под землей будем с тобой венчаться.» И драгоценных камней пообещал "осыплю видимо-невидимо".
Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 1. Легендарная

Польстилась девушка на богатство, да и согласилась. Венчались молодые в ледяной кунгурской пещере. И стоило им обменяться кольцами, как молодой парень превратился в дряхлого старикашку с жидкой бороденкой - в пещерного духа. А все драгоценные камни растаяли, как лёд.
Заперлась несчастная красавица в каменной келье над подземным озером и стала плакать о том, что променяла свою молодость на призрачные богатства пещерного духа. И наплакала под кельей целое озеро девичьих слёз.
Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 1. Легендарная

Уже в середине 19 века местные жители водили по Кунгурской пещере любопытных гостей Пермского края. Теперь здесь проложены удобные дорожки и проведено освещение. Правда, в пещере холодно, не зря она называется ледяной.
Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 1. Легендарная

В мире немало пещер, но ни одна не может сравниться с Кунгурской. Она словно специально создана, чтобы человек восхищался величием и красотой природы, тем, что она смогла сотворить, имея под рукой такие простые материалы, как лёд и вода.

Автор: -
Источник здесь.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10 by Восьмая теньПросмотров: 22Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Кунгур пещера легенда

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.