Береза

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:14

Сурок Просмотров: 62 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 09:14 by

Издревле стройная белоствольная березка стала символом России. И хотя березы растут во всем мире, нигде их не любят и не чтут так, как у нас на родине.Так было во все века. Ведь береза в славянской мифологии также считалась священным деревом. Порой не только дуб, но и березу почитали наши предки как мировое древо. Это представление осталось в древнем заговоре: «На море-океяне, на острове Буяне, стоит белая береза вниз ветвями, вверх кореньями»...Нежная береза всегда воплощала в себе женское начало, считалась покровительницей юных девушек. К ней приходили невесты и в дни радости, и в часы отчаяния. Прильнув к тонкому белому стволу, осушали слезы, как бы впитывали веру, надежду, любовь.И в Западной Европе в календаре друидов, жрецов-кельтов, характер и судьба человека связывается с определенным деревом. Тем, кто родился под знаком березы, предначертана счастливая доля. Ибо это человек гибкий, с мягким характером, обладающий фантазией и интуицией. Умение творчески мыслить и претворять свою мысль в жизнь, работоспособность, деликатность открывают перед ним все двери.Любой весенний праздник на Руси в честь пробуждавшейся природы не обходился без березы. В Троицын день молодыми березовыми ветвями украшали церкви и дома. Считалось, что дерево «не обидится», если его срубить с любовью во имя такого большого праздника.Во многих российских губерниях на Семик — седьмой четверг после Пасхи — шли в лес, сплетали венки, пели песни, выбирали и срубали самую стройную и зеленую березку. Украсив ее лентами и лоскутками, «приглашали» красавицу на общий пир, который готовили вскладчину. «Приносили яко жертвы пироги и каши, и яичницы, поклонялись березам, — писали уже в XVII в. новгородские священники в челобитной грамоте. — Песни сатанинские поют, и в ладоши хлопают, и по-всякому бесятся».Затем с песнями и плясками несли лесную гостью в заранее избранный дом. До самой Троицы приходили сюда ее навещать. А в воскресенье шумной процессией несли ее к реке и бросали в воду. Этот обряд дожил до начала XX в.Девушка, первой севшая на Троицу в тени заветной березки, первой среди подруг и замуж выйдет.Накануне Ивана Купалы на рога коровам надевали венки из березовых веток, а у входа в хлев втыкали березовые сучья, чтобы не позволить ведьмам навредить животным.Обращались к березе за помощью и при болезни. Стегни захворавшего легонько березовым прутом — поможет лучше лекаря. А если вылить под дерево воду после купания больного дитяти и сказать нужный заговор — болезнь перейдет на березу.Хотя считалось, что зналась береза и с нечистой силой, оттого она и называлась деревом духов, русалочьим деревом. Уж больно любили на ее ветвях, клонившихся к воде, качаться водяные девы.Недавно при раскопках вблизи Новгорода археологи нашли письма, написанные на бересте нашими пращурами почти десять веков назад. А ведь береста — это кора березовая. Подобные же послания, «прошения» к лешему, водяному писали на бересте древние славяне и прикалывали к дереву. Они молили не обделить охотника дичью, вернуть заблудившуюся скотину, охранить в лесу или на реке.Нынче нет ничего приятнее глазу и сердцу россиянина, чем березовая роща. Тут всегда светло и радостно, словно в храме. В храме природы.Автор неизвестен.Источник

Ключевые слова: Береза мифы славяне

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