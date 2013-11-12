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Легенды

Береза

Издревле стройная белоствольная березка стала символом России. И хотя березы растут во всем мире, нигде их не любят и не чтут так, как у нас на родине.
Так было во все века. Ведь береза в славянской мифологии также считалась священным деревом. Порой не только дуб, но и березу почитали наши предки как мировое древо. Это представление осталось в древнем заговоре: «На море-океяне, на острове Буяне, стоит белая береза вниз ветвями, вверх кореньями»...
Нежная береза всегда воплощала в себе женское начало, считалась покровительницей юных девушек. К ней приходили невесты и в дни радости, и в часы отчаяния. Прильнув к тонкому белому стволу, осушали слезы, как бы впитывали веру, надежду, любовь.
И в Западной Европе в календаре друидов, жрецов-кельтов, характер и судьба человека связывается с определенным деревом. Тем, кто родился под знаком березы, предначертана счастливая доля. Ибо это человек гибкий, с мягким характером, обладающий фантазией и интуицией. Умение творчески мыслить и претворять свою мысль в жизнь, работоспособность, деликатность открывают перед ним все двери.
Любой весенний праздник на Руси в честь пробуждавшейся природы не обходился без березы. В Троицын день молодыми березовыми ветвями украшали церкви и дома. Считалось, что дерево «не обидится», если его срубить с любовью во имя такого большого праздника.
Во многих российских губерниях на Семик — седьмой четверг после Пасхи — шли в лес, сплетали венки, пели песни, выбирали и срубали самую стройную и зеленую березку. Украсив ее лентами и лоскутками, «приглашали» красавицу на общий пир, который готовили вскладчину. «Приносили яко жертвы пироги и каши, и яичницы, поклонялись березам, — писали уже в XVII в. новгородские священники в челобитной грамоте. — Песни сатанинские поют, и в ладоши хлопают, и по-всякому бесятся».
Затем с песнями и плясками несли лесную гостью в заранее избранный дом. До самой Троицы приходили сюда ее навещать. А в воскресенье шумной процессией несли ее к реке и бросали в воду. Этот обряд дожил до начала XX в.
Девушка, первой севшая на Троицу в тени заветной березки, первой среди подруг и замуж выйдет.
Накануне Ивана Купалы на рога коровам надевали венки из березовых веток, а у входа в хлев втыкали березовые сучья, чтобы не позволить ведьмам навредить животным.
Обращались к березе за помощью и при болезни. Стегни захворавшего легонько березовым прутом — поможет лучше лекаря. А если вылить под дерево воду после купания больного дитяти и сказать нужный заговор — болезнь перейдет на березу.
Хотя считалось, что зналась береза и с нечистой силой, оттого она и называлась деревом духов, русалочьим деревом. Уж больно любили на ее ветвях, клонившихся к воде, качаться водяные девы.
Недавно при раскопках вблизи Новгорода археологи нашли письма, написанные на бересте нашими пращурами почти десять веков назад. А ведь береста — это кора березовая. Подобные же послания, «прошения» к лешему, водяному писали на бересте древние славяне и прикалывали к дереву. Они молили не обделить охотника дичью, вернуть заблудившуюся скотину, охранить в лесу или на реке.
Нынче нет ничего приятнее глазу и сердцу россиянина, чем березовая роща. Тут всегда светло и радостно, словно в храме. В храме природы.

Автор неизвестен.
Источник тут.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14 by СурокПросмотров: 62Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Береза мифы славяне

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Комментарии

#1 написал: Каролина Картер
Сегодня, 09:21
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Очень интересно и познавательно, плюс)
Зарегистрирован: 12.11.2013
#2 написал: акжана
Сегодня, 12:33
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Публикаций: 3
Комментариев: 414
Береза выделяется среди других деревьев своей необычной красотой и белыми стволами. Верно, что мистическое дерево. Еще хорошо париться в баньке березовым веником, пьют настойку на березовых почках , березовый сок и пр., значит береза обладает прекрасными лечебными свойствами.
Содержательная публикация, интересно было читать Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
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