Отомстила

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:33

Причина: Стилистика автора сохранена

Mrs.Owl Просмотров: 15 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:32 by

Все мы когда-то ответим за свои поступки. Пришла и моя очередь отвечать за тот случай в детстве.Нас было пять человек: я, Лёха, Мишка, Катя и Настя.Было жаркое лето, а в деревне развлекательных мест, кроме речки и дискотеки, не было. И вот мы всей компашкой решили сходить искупаться. Нам тогда было лет по пятнадцать. И, чёрт нас подери, мы решили подшутить над Катей, начав играючи топить её. Думаю, вы догадались, что мы сделали...Не рассчитали.Дальше не помню... Плач Насти, мат и слёзы пацанов. Моя память вычеркнула всё, что было между тем, когда мы поняли, что наделали и, когда уже закапывали её труп. Поклялись никому не рассказывать и, если что, то Кати с нами в этот день не было.Конечно, потом были её поиски, и мы участвовали. Вечно переглядывались, каждый хотел сказать, где она. Но боялись, что придётся признаться, почему она там и из-за чего умерла.Прошло десять лет. Я - завидный холостяк, красавчик и преуспевающий бизнесмен. Не жизнь, а сказка. Точнее, была такая сказка.Началось всё в один прекрасный летний день. Тот самый день.Я шёл по улице с очередной няшкой. Конечно, мне было плевать, что её интересует, какие она любит фильмы и книги. Эм, насчёт книг... Сомневаюсь, что она вообще их читает.Мы не спеша шли вдоль магазинчиков, она смотрела на витрины и что-то рассказывала, указывая на вызывающие платья. Как вдруг... Впереди я увидел её! Катьку! Она стояла и смотрела на меня. Её кожа была опухшей, серо-синей, глаз не было, лишь темнота вместо них, а рот был широко распахнут. Она стояла неподвижно и лишь смотрела на меня. Я резко остановился, из рук выпало мороженое... Я стоял и дрожал, на улице +31, а мне холодно. От страха.Я попятился назад и со всех ног побежал к машине, что была припаркована недалеко. Дома я был уже через десять минут и, боясь оставаться в тишине, включил телик. Решив, что это был солнечный удар, я пошёл принимать холодный душ.- Боже, как же хорошо... - говорил я, упираясь ладонями о стенку душа. - Вот дурак, как пацан испугался! Мужик и испугался, тьфу ты, лучше...Тут я отключился, с криком ударившись головой о стенку, к которой был спиной. Она появилась в моей ванной! Резко, прямо в паре метров от меня. Противная кожа, мокрые чёрные волосы и этот рот, словно ей не хватало воздуха.Не знаю, сколько я так пролежал, всё тело ужасно затекло. Свет был выключен, я еле встал, наощупь нашёл халат. "Ну и шишка", - подумал я, потирая затылок.Я осторожно вышел из ванной и, не оглядываясь, быстрыми шагами направился в комнату и сразу же включил свет. Точнее, хотел. Я позже ходил по всей квартире, но везде, абсолютно везде не было света, а у соседей был.Я решил лечь спать, думая, что завтра всё наладится. Но как бы не так. Ночью я проснулся от чувства, что на меня кто-то смотрит, мне аж дышать стало трудно. Открыв глаза, я увидел её... Она стояла напротив кровати... Я заскулил, не понимая, что происходит. Кажется, я извинялся, читал молитвы. С каждой минутой она была ближе, а я и пошевелиться не мог. Вот уже между нами сантиметров сорок. Она тянет руки, от неё веет холодом и тошнотворным запахом. И... И я отключился.Утром я обнаружил, что на моих руках следы её рук, следы были какими-то красными, и в каких-то местах проступал гной. Болели ужасно.Она приходила каждый день. Я сначала убегал, а потом старался игнорировать. Даже на работе.Твою мать! На работе! Она сидела напротив меня, теперь она улыбалась, зубы были, как у любых плотоядных животных - острые и пугающие.Я стал замкнутым, похудел сильно, даже проступала седина. В двадцать пять лет! Коллеги начали пускать сплетни, мол, крыша едет. Ведь я, дурак такой, бывало, срывался и орал на неё... Позже понимал, что кроме меня её никто не видит.Каждое утро я обнаруживал её следы, и все они гнили. Я гнил, заживо гнил. До последнего скрывал это всё под одеждой, пока коллега, идиотка последняя, не растрепала всем, что видела у меня непонятно что на шее. Короче, меня кинули на больничный, боясь, что я заражу остальных работников. А значит, я буду сидеть дома... С ней.В общем, теперь я в психушке. В одиночной комнате, а она ни шаг не отходит. Я не сплю толком и не ем. Я умираю от голода и гниения, а она наблюдает.- Сволочь! Всю жизнь мне испортила! Ненавижу! - сидел я посреди комнаты и со всей силы ногтем ковырял пол.Тут я засмеялся. Палец сломал...И вообще, я стал часто ломать пальцы, руки, ноги... Кости стали ужасно хрупкими. Господи, когда же я умру...

Ключевые слова: Дети детство утопленница убийство сумасшествие призрак авторская история

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