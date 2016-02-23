На грани. Финал. Часть I

На грани. Финал. Часть IОт лица Саймона.
Я поднялся с земли. Бока ужасно болели. Что-то со всей силы швырнуло меня в мусорные баки. Последнее, что я видел, было то, что Кэрол подошла к нам. Я поднялся с земли. Джон сидел на коленях, смотрел безжизненным, словно его душа побывала в клетке с дьяволом, взглядом, куда-то в землю. В его глазах был ужас. Могло показаться, что он сошел сума. Я увидел Кэрол, протирающую скрижаль.
- Кэрол, что ты делаешь, верни скрижаль.
- Не лопни. Теперь это мое, - голос Кэрол был грубым, мужским.
И тут ко мне вернулась память. Кэрол взмахнула рукой, и я полетел в сторону. То, что было перед мной, было явно не Кэрол.
- Кто ты? Что тебе нужно? Почему ты вцепился в тело этой девочки?
- Ну я же уже объяснял. Я не захватывал это тело. Я тут еще с тех пор, как она не родилась. Девочка погибла в утробе матери. Когда у хранителей появляются дети, все твари вроде меня чувствуют это. Это было идеально. Захватить тело дочери хранителя, самого близкого к великому старейшине Зодаку (ерховный хранитель. Ходят слухи, что он использовал оборотное заклинание, превращаясь в старика на людях, а на самом деле он был вечно молодой девушкой). Это один из лучших моих планов. Пробраться в дочку Иезекиила, убить его жену, подделав несчастный случай в аварии, стать для него последним пристанищем. И вот так сломать всю его жизнь. Аплодисментов не надо. Пред тобой самый великий из всадников. Война.
- Больной ты ублюдок. Ты не самый великий из всадников. Где настоящий главарь всадников?
- Голод и Чума не смогли выбраться, но я дал им надежду, выбравшись сам. И я выведу их на свободу, как только сломаю печать на вратах ада и устрою Библейский Апокалипсис. Рагнорек был частью моего плана, он сломал все печати, кроме одной. Но это не беда. Вот так я убил двух зайцев одним выстрелом. Я устроил Рагнорек, буду владеть всем миром и скоро освобожу братьев. А ты говоришь, что я не лидер всадников? Ты думаешь, он сможет править миром? Он не захотел убивать всю вселенную, он считает что все идет своим чередом. И что он всегда возьмет своё. Пусть сидит там, в своем небытие. И завидует нам.
Я начал думать, что нам крупно повезло, что истинный лидер всадников не в игре. Первый шаг его по земле убьет половину населения. Второй же убил бы все население планеты. Война взял себе его репутацию, хотя и гроша его не стоит. Ходит слух, что он скоро заберет с собой самого Бога. Сильнейшее существо во всем мире. Тот, кого нельзя победить. Смерть...
- Что ты притих, дядя Саймон? Уже не хочешь полетать за границу?
Раздался противный смех.
- Я... Убью тебя.
- Хм... Удачи. Мне некогда тут с вами сидеть, - сказал Война с отвращением и ненавистью на лице.
Война и исчез. Я подошел к Джону. Потрепал его за плечо. Он не проявил реакции. Я и представить не мог, что творилось у него в голове. Его единственную дочь захватил всадник.
- Джон, ты как?
Он повернул голову ко мне. Его взгляд... В нем было видно разорванную душу на части, великий гнев и слезы.
- Я узнал, что моя дочь все это время была всадником гребаного Апокалипсиса. Как ты думаешь, как я?
- Прости, старик. Я не знаю, что сказать. Это ужасно.
Джон поднялся с колен. В его походке не было ничего живого. Он открыл дверь машины и сел в салон. Я подошел к окну. Он достал из бардачка пистолет, проверил магазин, пересчитал пули. Он опустил взгляд вниз. С его глаз скатились слезы. Он начал истошно кричать и бить со всей силы по рулю. Я ничего с этим поделать не мог. Он приставил пистолет к своему виску и зажмурил глаза. Вот это было слишком. Я мог понять его горе, но и потерять друга и дать ему застрелиться в моей машине... Увольте. Я выбил пистолет из его рук.
- Совсем рехнулся?!
- Заткнись, Саймон! Меня больше ничего не держит.
- Всадник собирается убить все население планеты. Это должно тебя мотивировать. Это первый долг хранителя!
- К черту хранителей и их кодекс! Мне не нужны все эти люди, пусть дохнут!
- Ты не понимаешь! Если он устроит Апокалипсис, то Рай станет Адом. Твоя дочь в Раю. Ты хочешь, чтобы она попала в Ад? Мало того, что всадник отнял у неё жизнь, так ты еще позволишь ему обречь её душу на вечные муки в Аду? Тогда ты будешь её убийцей, Джон! Дочь, за которую умерла твоя жена. Если ты позволишь монстру, убившему твою ненаглядную жену и дочь, то ты и станешь убийцей своей семьи! Ты станешь разрушителем своего и их счастья.
- Помолчи! - Джон накинулся на меня.
Я увернулся, схватил его руку и завернул её за спину. Благо он не в том состоянии, чтобы драться.
- Джон! Подумай! Если Война создаст Апокалипсис, то всему конец! Всему! И душам твоей жены и дочери! Пойми! - я говорил это, нанося ему удары по лицу. - Приди в себя, Джон! Он собирается убить твою дочь! Еще раз! Позволишь ему?!
Он лежал на полу и в крови от ударов, которые я ему нанес.
- Надо его остановить, - сказал он и отрубился.
От лица Джона.
Я очнулся в машине. Мы куда-то ехали. Челюсть все еще болела после мощных, но вразумительных ударов Саймона. Я лежал на заднем сидении. В голове все еще прокручивались моменты из детства Кэрол и тот момент, когда она показала, кто она на самом деле...
- Скоро подъедем к столовой. Там рядом есть лед. Приложи к глазу.
- Неплохо ты меня. Где-то служил?
- Научился в базовой школе хранителей. Я нашел в интернете карту погодных катаклизмов. У нас есть точное положение Войны. В двадцати милях отсюда.
- Какой план?
- Не знаю. Всадники бессмертны.
- Как же мы его остановим?
- Есть идея. Но мы обсудим это, когда поедим.
Мы подъехали к кафе. Уже наступало утро. Саймон принес еды. Он взял два гамбургера и колы. Чем же еще питаться в нашей-то профессии...
- Так каков план?
- Ангелы.
- Что?
- Ангелы. Нужно призвать ангелов. Тех, кто уцелел. Они должны знать, как остановить Войну.
- Ты думаешь, что они вообще существуют? Саймон, это не подтверждено.
- У тебя есть другие варианты? В мир пришел всадник, вот-вот он уничтожит реальность, ты будешь скупиться на попытку призвать последний шанс?
- Ну, можно попробовать. Как ты собираешься его призвать?
- Я знаю один ритуал. Нужно поле.
- Попытка не пытка.
- Джон, ты уж прости, что я тогда погорячился. Мне не стоило тебя бить.
- Нет, это ты прости. Я как дурак поддался эмоциям. Я первым делом хранитель, спаситель человеческой расы, Иезекиил. Я клятву давал...
Мы подъехали к полю. Осмотрели нужное место. Решили ждать темноты. Днем не вариант. Много лишних глаз. Дорога рядом.
Наступила ночь.
- Пора, - сказал Саймон.
Мы вышли в центр поля. Саймон нарисовал большой круг и енохианский символ в центре.
- Начинаем.
Мы зажгли свечи. Саймон монотонно говорил заклинание, я ходил вокруг символа и поливал его святой водой.
- Если есть еще уцелевшие ангелы, помогите нам, - Саймон после слов кинул в центр веточку растения, которое я не знаю.
Наступила тишина.
- Ну что? - спросил я шепотом.
- Пока не знаю. Ждем.
Мы ждали двадцать минут. Решили, что это не сработало.
- Говорил же, это не сработает, - сказал я, идя к машине.
Вдруг в центр круга ударила молния. Она продолжала бить в землю без перерыва. Мы зажмурили глаза. Из молнии начал появляться силуэт.
- Звали меня? - чей-то голос прозвучал раскатом грома.
- Ты кто?
- Тот, кого вы звали. Ангел Божий...
Мы с Саймоном переглянулись. Перед нами стоял мужчина. В белом и кожаном плаще, в различных рисунках и надписях.
- Слушаю вас, братья мои...
Продолжение следует...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:26
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:19 by Kornelius HadsonПросмотров: 21Комментарии: 1
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