На грани. Финал. Часть I

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:26

Причина: Стилистика автора сохранена

Kornelius Hadson Просмотров: 21 Комментарии: 1 0 Сегодня, 00:19 by

Я поднялся с земли. Бока ужасно болели. Что-то со всей силы швырнуло меня в мусорные баки. Последнее, что я видел, было то, что Кэрол подошла к нам. Я поднялся с земли. Джон сидел на коленях, смотрел безжизненным, словно его душа побывала в клетке с дьяволом, взглядом, куда-то в землю. В его глазах был ужас. Могло показаться, что он сошел сума. Я увидел Кэрол, протирающую скрижаль.- Кэрол, что ты делаешь, верни скрижаль.- Не лопни. Теперь это мое, - голос Кэрол был грубым, мужским.И тут ко мне вернулась память. Кэрол взмахнула рукой, и я полетел в сторону. То, что было перед мной, было явно не Кэрол.- Кто ты? Что тебе нужно? Почему ты вцепился в тело этой девочки?- Ну я же уже объяснял. Я не захватывал это тело. Я тут еще с тех пор, как она не родилась. Девочка погибла в утробе матери. Когда у хранителей появляются дети, все твари вроде меня чувствуют это. Это было идеально. Захватить тело дочери хранителя, самого близкого к великому старейшине Зодаку (ерховный хранитель. Ходят слухи, что он использовал оборотное заклинание, превращаясь в старика на людях, а на самом деле он был вечно молодой девушкой). Это один из лучших моих планов. Пробраться в дочку Иезекиила, убить его жену, подделав несчастный случай в аварии, стать для него последним пристанищем. И вот так сломать всю его жизнь. Аплодисментов не надо. Пред тобой самый великий из всадников. Война.- Больной ты ублюдок. Ты не самый великий из всадников. Где настоящий главарь всадников?- Голод и Чума не смогли выбраться, но я дал им надежду, выбравшись сам. И я выведу их на свободу, как только сломаю печать на вратах ада и устрою Библейский Апокалипсис. Рагнорек был частью моего плана, он сломал все печати, кроме одной. Но это не беда. Вот так я убил двух зайцев одним выстрелом. Я устроил Рагнорек, буду владеть всем миром и скоро освобожу братьев. А ты говоришь, что я не лидер всадников? Ты думаешь, он сможет править миром? Он не захотел убивать всю вселенную, он считает что все идет своим чередом. И что он всегда возьмет своё. Пусть сидит там, в своем небытие. И завидует нам.Я начал думать, что нам крупно повезло, что истинный лидер всадников не в игре. Первый шаг его по земле убьет половину населения. Второй же убил бы все население планеты. Война взял себе его репутацию, хотя и гроша его не стоит. Ходит слух, что он скоро заберет с собой самого Бога. Сильнейшее существо во всем мире. Тот, кого нельзя победить. Смерть...- Что ты притих, дядя Саймон? Уже не хочешь полетать за границу?Раздался противный смех.- Я... Убью тебя.- Хм... Удачи. Мне некогда тут с вами сидеть, - сказал Война с отвращением и ненавистью на лице.Война и исчез. Я подошел к Джону. Потрепал его за плечо. Он не проявил реакции. Я и представить не мог, что творилось у него в голове. Его единственную дочь захватил всадник.- Джон, ты как?Он повернул голову ко мне. Его взгляд... В нем было видно разорванную душу на части, великий гнев и слезы.- Я узнал, что моя дочь все это время была всадником гребаного Апокалипсиса. Как ты думаешь, как я?- Прости, старик. Я не знаю, что сказать. Это ужасно.Джон поднялся с колен. В его походке не было ничего живого. Он открыл дверь машины и сел в салон. Я подошел к окну. Он достал из бардачка пистолет, проверил магазин, пересчитал пули. Он опустил взгляд вниз. С его глаз скатились слезы. Он начал истошно кричать и бить со всей силы по рулю. Я ничего с этим поделать не мог. Он приставил пистолет к своему виску и зажмурил глаза. Вот это было слишком. Я мог понять его горе, но и потерять друга и дать ему застрелиться в моей машине... Увольте. Я выбил пистолет из его рук.- Совсем рехнулся?!- Заткнись, Саймон! Меня больше ничего не держит.- Всадник собирается убить все население планеты. Это должно тебя мотивировать. Это первый долг хранителя!- К черту хранителей и их кодекс! Мне не нужны все эти люди, пусть дохнут!- Ты не понимаешь! Если он устроит Апокалипсис, то Рай станет Адом. Твоя дочь в Раю. Ты хочешь, чтобы она попала в Ад? Мало того, что всадник отнял у неё жизнь, так ты еще позволишь ему обречь её душу на вечные муки в Аду? Тогда ты будешь её убийцей, Джон! Дочь, за которую умерла твоя жена. Если ты позволишь монстру, убившему твою ненаглядную жену и дочь, то ты и станешь убийцей своей семьи! Ты станешь разрушителем своего и их счастья.- Помолчи! - Джон накинулся на меня.Я увернулся, схватил его руку и завернул её за спину. Благо он не в том состоянии, чтобы драться.- Джон! Подумай! Если Война создаст Апокалипсис, то всему конец! Всему! И душам твоей жены и дочери! Пойми! - я говорил это, нанося ему удары по лицу. - Приди в себя, Джон! Он собирается убить твою дочь! Еще раз! Позволишь ему?!Он лежал на полу и в крови от ударов, которые я ему нанес.- Надо его остановить, - сказал он и отрубился.Я очнулся в машине. Мы куда-то ехали. Челюсть все еще болела после мощных, но вразумительных ударов Саймона. Я лежал на заднем сидении. В голове все еще прокручивались моменты из детства Кэрол и тот момент, когда она показала, кто она на самом деле...- Скоро подъедем к столовой. Там рядом есть лед. Приложи к глазу.- Неплохо ты меня. Где-то служил?- Научился в базовой школе хранителей. Я нашел в интернете карту погодных катаклизмов. У нас есть точное положение Войны. В двадцати милях отсюда.- Какой план?- Не знаю. Всадники бессмертны.- Как же мы его остановим?- Есть идея. Но мы обсудим это, когда поедим.Мы подъехали к кафе. Уже наступало утро. Саймон принес еды. Он взял два гамбургера и колы. Чем же еще питаться в нашей-то профессии...- Так каков план?- Ангелы.- Что?- Ангелы. Нужно призвать ангелов. Тех, кто уцелел. Они должны знать, как остановить Войну.- Ты думаешь, что они вообще существуют? Саймон, это не подтверждено.- У тебя есть другие варианты? В мир пришел всадник, вот-вот он уничтожит реальность, ты будешь скупиться на попытку призвать последний шанс?- Ну, можно попробовать. Как ты собираешься его призвать?- Я знаю один ритуал. Нужно поле.- Попытка не пытка.- Джон, ты уж прости, что я тогда погорячился. Мне не стоило тебя бить.- Нет, это ты прости. Я как дурак поддался эмоциям. Я первым делом хранитель, спаситель человеческой расы, Иезекиил. Я клятву давал...Мы подъехали к полю. Осмотрели нужное место. Решили ждать темноты. Днем не вариант. Много лишних глаз. Дорога рядом.Наступила ночь.- Пора, - сказал Саймон.Мы вышли в центр поля. Саймон нарисовал большой круг и енохианский символ в центре.- Начинаем.Мы зажгли свечи. Саймон монотонно говорил заклинание, я ходил вокруг символа и поливал его святой водой.- Если есть еще уцелевшие ангелы, помогите нам, - Саймон после слов кинул в центр веточку растения, которое я не знаю.Наступила тишина.- Ну что? - спросил я шепотом.- Пока не знаю. Ждем.Мы ждали двадцать минут. Решили, что это не сработало.- Говорил же, это не сработает, - сказал я, идя к машине.Вдруг в центр круга ударила молния. Она продолжала бить в землю без перерыва. Мы зажмурили глаза. Из молнии начал появляться силуэт.- Звали меня? - чей-то голос прозвучал раскатом грома.- Ты кто?- Тот, кого вы звали. Ангел Божий...Мы с Саймоном переглянулись. Перед нами стоял мужчина. В белом и кожаном плаще, в различных рисунках и надписях.- Слушаю вас, братья мои...

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