Искривление. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:39

Причина: Автор, не обрывайте предложения!

MIMVAV Просмотров: 356 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 15:39 by

На дворе был 2007 год. Тогда я был школьником и, соответственно, учеником одной из популярных школ в моём городе. Мой маршрут не менялся уже многие года. Выход из дома, переход через дорогу около магазина, проход мимо пустыря (сейчас там построили многоэтажки), потом выход около ж/д вокзала и проход через переходник над путями. Там рынок и несколько домов сталинской постройки. Вот и школа.Осень, несмотря на все рассказы моих одноклассников о её красоте, мне дико не нравилась. Смотришь через окно - солнце. Вышел на улицу, прошёл до рынка - тучи набежали и дождь, плюс грязи много было от обуви.Отучился тогда, как мне показалось, чересчур быстро. Моего друга тогда в школе не было, он заболел, поэтому домой я шёл один. Смотрю на время - 13:44. Думаю, что быстро успею дойти до дома и успею сделать уроки до прихода родителей, а там и близко хороший вечер в семейном кругу.Вышел из школы и двинулся к домам (тем самым). Дойдя до рынка, заметил, что школьников нет, так же, как и просто людей. Смотрю на часы - 13:50. В голове мелькнула мысль о том, что долго иду. Ускорился. Дойдя до переходника, обратил внимание, что ж/д вокзал закрыт ширмой, как при ремонте домов. Большая синяя ширма на здании всего вокзала.- Что за фигня? - подумал я.Поднялся выше: вагоны стоят как всегда, но вокзал закрыт этой ширмой.Почему меня этот факт так встревожил? Из рассказов взрослых вокзал последний раз ремонтировали таким глобальным способом, точнее его заднюю часть (которую я увидел с перехода), в конце 90-х, загубив тем самым неповторимый советский стиль здания вокзала.Смотрю на часы - 13:50.- Батарейка села или механизм сломался? - подумал я.Выйдя с перехода, я стал замечать, что кто-то есть тут, кроме меня. Был единственный выбор - побежать к остановке, может, там кто есть.Там тоже ничего не было, кроме памятника Ленину. Только, как мне показалось, он был чернее, чем тот Ленин.И тут я увидел его. В проезде между домами рядом с вокзалом стояло нечто. Оно было одето в костюм, но голова была как будто размазана чем-то. Согнувшееся, оно было маленьким ростом. Трудно это описать спустя столько лет. Оно стояло и смотрело на меня. Я побежал от него, оно тоже побежало. Я хотел спрятаться, как вдруг появились люди. Студенты, китайцы с перекладных поездов, школьники и все-все... Нечто исчезло.Глянув на время, я был шокирован. Часы показывали 14:45. Я пробыл там почти час с этим чудо-юдом. Тогда это был первый случай. После него было еще несколько более поздним периодом.

Ключевые слова: Перемещение чудовище портал авторская история

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