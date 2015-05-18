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Истории из жизни

Искривление. Часть 1

На дворе был 2007 год. Тогда я был школьником и, соответственно, учеником одной из популярных школ в моём городе. Мой маршрут не менялся уже многие года. Выход из дома, переход через дорогу около магазина, проход мимо пустыря (сейчас там построили многоэтажки), потом выход около ж/д вокзала и проход через переходник над путями. Там рынок и несколько домов сталинской постройки. Вот и школа.

Осень, несмотря на все рассказы моих одноклассников о её красоте, мне дико не нравилась. Смотришь через окно - солнце. Вышел на улицу, прошёл до рынка - тучи набежали и дождь, плюс грязи много было от обуви.

Отучился тогда, как мне показалось, чересчур быстро. Моего друга тогда в школе не было, он заболел, поэтому домой я шёл один. Смотрю на время - 13:44. Думаю, что быстро успею дойти до дома и успею сделать уроки до прихода родителей, а там и близко хороший вечер в семейном кругу.

Вышел из школы и двинулся к домам (тем самым). Дойдя до рынка, заметил, что школьников нет, так же, как и просто людей. Смотрю на часы - 13:50. В голове мелькнула мысль о том, что долго иду. Ускорился. Дойдя до переходника, обратил внимание, что ж/д вокзал закрыт ширмой, как при ремонте домов. Большая синяя ширма на здании всего вокзала.

- Что за фигня? - подумал я.

Поднялся выше: вагоны стоят как всегда, но вокзал закрыт этой ширмой.

Почему меня этот факт так встревожил? Из рассказов взрослых вокзал последний раз ремонтировали таким глобальным способом, точнее его заднюю часть (которую я увидел с перехода), в конце 90-х, загубив тем самым неповторимый советский стиль здания вокзала.

Смотрю на часы - 13:50.

- Батарейка села или механизм сломался? - подумал я.

Выйдя с перехода, я стал замечать, что кто-то есть тут, кроме меня. Был единственный выбор - побежать к остановке, может, там кто есть.

Там тоже ничего не было, кроме памятника Ленину. Только, как мне показалось, он был чернее, чем тот Ленин.

И тут я увидел его. В проезде между домами рядом с вокзалом стояло нечто. Оно было одето в костюм, но голова была как будто размазана чем-то. Согнувшееся, оно было маленьким ростом. Трудно это описать спустя столько лет. Оно стояло и смотрело на меня. Я побежал от него, оно тоже побежало. Я хотел спрятаться, как вдруг появились люди. Студенты, китайцы с перекладных поездов, школьники и все-все... Нечто исчезло.

Глянув на время, я был шокирован. Часы показывали 14:45. Я пробыл там почти час с этим чудо-юдом. Тогда это был первый случай. После него было еще несколько более поздним периодом.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:39
Причина: Автор, не обрывайте предложения!
Сегодня, 15:39 by MIMVAVПросмотров: 356Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Перемещение чудовище портал авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 15:56
0
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Если не выдумка, то у мальчика интересные взаимоотношения с пространством и измерениями. Особенно в свете сказанного, что были ещё случаи. Описание в студию!!! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#2 написал: MaryBaranyuk
Сегодня, 16:28
0
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Комментариев: 45
Интересно. +
Жду след.историй)
Зарегистрирован: 18.03.2014
#3 написал: MIMVAV
Сегодня, 16:39
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 3
Было еще 3-4 случая.
Вспоминать тяжело. Почему то они (воспоминания) стираются как специально.
Благодарю всех за оценку.
Зарегистрирован: 14.01.2017
#4 написал: КИМ
Сегодня, 17:28
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Комментариев: 5 123
Что бы это ни было,оно явно не бесстрашное и боится - либо студентов,либо китайцев.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#5 написал: Долгопят
Сегодня, 18:35
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Слушайте, а мне очень интересно!
Вы заметили, что человек по сути своей "добыча".Добычей он является для разных внеземных и потусторонних форм существования. Вспомните Хищника, мы для них просто мясо или вкусная энергия. Сколько народу пропадает ежегодно, и кто ж его знает- происки "Талибана" или "горбатые с размазанной башкой"..Короче , я с нетерпением жду продолжения. Части 1 - плюс.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#6 написал: ELEMAT
Сегодня, 20:06
0
Онлайн
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 487
Интересно очень! Пишите ещё!
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
    
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