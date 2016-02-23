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Истории из жизни

Манящая высь

Судьба не особенно баловала Валю, и она привыкла на Бога надеяться, а сама не плошать. Самой большой радостью в жизни она считает появление сына Руслана.

Русланчик был очаровательным карапузом, коликами сильно не страдал, прорезывание зубов пережил стойко и почти всегда давал маме поспать ночью. Родительница не могла нарадоваться такому сыну, однако неприятности начались, когда Руслан научился ходить.
Мальчику не интересно было ходить по полу. Священным долгом он считал залезть повыше и не просто залезть – а залезть и спрыгнуть вниз. Сначала в дело пошли стулья, подоконники и столы. Даже живя на первом этаже, Валя самым тщательным образом закрывала окна.

Дальше – больше. В те годы в семье имелась остродефицитная чехословацкая «стенка» - такой большой трехсекционный шкаф, может, читатель помнит. Конструкция шкафа изобилует дверцами и бортиками, так что залезть на него не так уж сложно даже ребенку. Если после падения со стола мальчик отделывался синяками, то после полетов со «стенки» сыну Вали пришлось стать частым гостем в травматологии.
Руслан не просто срывался вниз, он будто намеренно падал, но горше всего были слезы мальчика после падений, будто не столько от боли, сколько от расстройства.
Не думайте, что Валентина была плохой матерью. Ее муж в те годы подолгу ходил в море, а бабушки-дедушки малыша жили очень далеко, так что в отсутствие супруга ей приходилось все хозяйственные заботы брать на себя, а Русланчик был ну очень сообразительным и шустрым мальчиком.
Шишки, синяки, ссадины, поломанные пальчики, а потом и ножка.
Валя не знала, что и делать с сыном. Не могла понять причины его настойчивого стремления вверх, притом, что он уже понимал, что упадет. И что будет больно. Казалось бы, должен выработаться условный рефлекс или понимание.
Благо ребенок наконец заговорил. Из первых его связных слов мать поняла, что он... считает себя птицей. Как любой оперившийся птенец, он пытается прыгнуть вниз, чтобы… полететь! Каждый раз надеется, что получится, и не столько падения причиняют ему боль, сколько осознание того, что полететь он не может. Мысль о том, что человек не может летать, приносила ребенку глубокие страдания.

Годам к трем мальчик стал как все. Вырос, отучился, женился. Обожает свою мать, а в выходные старается почаще летать на параплане. Руслан не скрывает своей совершенно фанатичной любви к полетам.
Может, детки и правда до какого-то момента помнят, кем были в прошлой жизни?

Для скептиков дополнительные пояснения:
1. Героиня рассказа - женщина ответственная, ей, конечно, не было плевать на ребенка, и спасала она его как и когда могла, то есть иногда травмы случались вопреки ее стараниям, поэтому не считайте рассказ оправданием безответственности. Сына она очень любит.
2. Восьмая тень знает, что все дети любопытны и исследуют мир как могут. Я еще раз подчеркиваю, что этот малыш обладал осознанным упрямством и настойчивостью, хотя уже догадывался о последствиях.
3. Ребенок был убежден, что он птица и умеет летать.
4. В своем детстве Восьмая тень тоже обожала лазать по такой стенке, что строго запрещалось родителями. Мама дорогая, а если бы этот книжно-хрустальный монстр на меня грохнулся?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:31
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:10 by Восьмая теньПросмотров: 518Комментарии: 17
+15

Ключевые слова: Ребенок птица полет вверх падение с высоты авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:12
+2
Онлайн
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Комментариев: 1 078
Отличная история! Хорошо, что с пацаном все хорошо. А мать доглядела, ибо если не приглядывать, можно не только просто травмы получить, но и ребенка потерять (будем честными).
Сын-то у нее - гордый орел)

Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: marlin
Сегодня, 15:38
+3
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Комментариев: 483
Я думал, что паркуром будет заниматься, когда вырастет, а он на пароплане стал летать, это и лучше. Ну а раз восьмая тень знает, что все дети любопытные, и восьмая тень тоже была любопытная, то восьмой тени плюс:)
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#3 написал: Talisha
Сегодня, 15:51
+1
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Комментариев: 1 418
Мы с сестренкой в детстве тоже частенько на шкаф залезали, любили там сидеть, высоко, но интересно. А малыш и впрямь, может, только из птички реинкарнировался... +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#4 написал: Минди
Сегодня, 16:15
+5
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Публикаций: 4
Комментариев: 336
Интересно! Не знала , что из животных можно в людей переродиться. Я наверно в прошлой жизни точно хомяком была laughing И поесть люблю знатно и трусиха наипервейшая, и внешне похожа blush Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#5 написал: Ахма
Сегодня, 16:16
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 139
Ну вот, вспомнила про парапланы. Лет десять уже не летала, скучаю. Люблю их куда больше, чем парашюты, - по-моему, летать гораздо прикольнее, чем падать, хоть и с замедлением.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 16:17
+4
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Репутация: (67|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 387
Советские мультики на детей действовали не только положительно (в сравнении с нОнишними, Боже упаси), но и от части отрицательно.
Возьмем героев, которые на зонтиках спускались по небу, например. Вот и я, будучи ребенком, насмотревшись таких мультиков залазила на бабушкин шкаф и с зонтиком прыгала вниз. Сначала на рядом стоящую кровать, но падение было таким быстрым (расстояние от верха шкафа до кровати чуть более метра-полутора), я была убеждена, что эффект должен получиться, если сигать со шкафа на пол. каждый раз отбив ноги, залазила обратно на шкаф. после очередного разочарования поняла, что интерес-интересом, а ножкам бо-бо и больше не полезу.

В зрелом возрасте тяги к высоте и полетам нет (не считая бурлящую в отрочестве кровь и бешенное желание прыгнуть с парашютом и с Тарзанки). Слава Богу люди добрые уберегли и от того и от другого.

Не думаю, что в прошлой жизни люди могли быть животными/птицами. по крайне мере - не хочу в это верить
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#7 написал: Восьмая тень
Сегодня, 16:25
+3
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Публикаций: 22
Комментариев: 181
А я вот уверена, что за череду перерождений мы кем только не были. И будем еще. Но это дело веры, как заметила Pmariam .
Есть у меня одна история из смеси жизни и снов на тему перерождений, но она содержит over9000 литров розовых соплей, а я не хочу затопить форум , потому молчу stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 31.01.2016
#8 написал: Восьмая тень
Сегодня, 16:57
+2
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Публикаций: 22
Комментариев: 181
Возможно к делу это не относится, но в своих снах я ЗНАЮ что умею лететь. Всегда. Если мне что не нравится или еще какой ужас - я улетаю. Иногда это совсем легко. Иногда приходится стараться изо всех сил. Но так было всегда. Изумительное ощущение. Летаю до сих пор , хоть и взрослая.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#9 написал: White Wolf 77
Сегодня, 17:13
+1
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Отличная история... Лишь бы козлом или ослом не быть в прошлой жизни ))) плюс +++++++
Зарегистрирован: 9.01.2017
#10 написал: КИМ
Сегодня, 17:22
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Публикаций: 43
Комментариев: 5 123
Ну что ж,дети это хорошо,говорят,что даже цветы жизни.Вот только мистика в рассказе где? Раздел плавно превращается в просто жизненные истории?
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#11 написал: Кровавый Мармелад
Сегодня, 17:27
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Я одна мистики не увидела?
И да, 3й пункт отсутствует. Есть 1,2 и 4
Зарегистрирован: 29.11.2011
               
#12 написал: Восьмая тень
Сегодня, 17:50
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Страх для каждого свой.
Не нравится история - переходим к следующей. По пунктам - видимо 3 у меня отредактировали.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#13 написал: ана аю
Сегодня, 18:58
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Как всегда отличная история! Откуда у здорового ребятёнка такая тяга спрыгнуть с высоты? Обычно их целью является покорить вершину, а падение -это уже "бонус". Да и откуда малышу знать, что птенцы должны падать во время первого полёта. Так что заслуженный плюс!
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#14 написал: Летяга
Сегодня, 19:10
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Комментариев: 4 916
Я так понимаю, что мистика в том, что ребёнок считал себя птицей. И очень расстраивался, что не удавалось взлететь.
Я в реинкарнации верю. В реинкарнации из животных - вопрос для меня открытый. Но у меня вообще уже своя теория "перерождений" складывается. Не знаю, насколько оригинальная, вроде ничего похожего не встречала, но я и не искала.
Цитата: Pmariam
. Вот и я, будучи ребенком, насмотревшись таких мультиков залазила на бабушкин шкаф и с зонтиком прыгала вниз. Сначала на рядом стоящую кровать, но падение было таким быстрым (расстояние от верха шкафа до кровати чуть более метра-полутора), я была убеждена, что эффект должен получиться, если сигать со шкафа на пол. каждый раз отбив ноги, залазила обратно на шкаф. после очередного разочарования поняла, что интерес-интересом, а ножкам бо-бо и больше не полезу.

Было дело, и именно в такой последовательности. Правда, закончилось всё прыжком с зонтиком со второго этажа. Сугроб был очень глубокий)) А вот к зонтику пришёл пушной полярный зверь.
Цитата: Восьмая тень
Возможно к делу это не относится, но в своих снах я ЗНАЮ что умею лететь. Всегда. Если мне что не нравится или еще какой ужас - я улетаю. Иногда это совсем легко. Иногда приходится стараться изо всех сил. Но так было всегда. Изумительное ощущение. Летаю до сих пор , хоть и взрослая.

А я лет в 35-36 летать перестала. До сих пор жалко, так здорово это было!
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#15 написал: Ананда
Сегодня, 19:31
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Комментариев: 1 270
Блин, у меня в детстве тоже такая манечка была, но не до такой степени, как у Руслана))) Я даже с высоченного обрыва прыгала, благо он был пологий и я на попе с глиной съезжала вниз))
Зарегистрирован: 26.07.2010
    
#16 написал: Восьмая тень
Сегодня, 19:33
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Комментариев: 181
Я в детстве тоже с зонтиком хотела с 7 этажа сигануть, благо родители заметили и объяснили. Но в Тарзана успела сыграть - штора играла роль лианы. Повезло , что гардина по голове не сьездила .
Зарегистрирован: 31.01.2016
#17 написал: ELEMAT
Сегодня, 20:00
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Хорошая история!
Очень может быть, что прошлая жизнь малышу покоя не давала. А может, действительно во сне летал - это ж такой кайф! Я до сих пор летаю.
Тоже в детстве было огромное желание спрыгнуть со второго этажа, да родителей боялась - прибить грозились, если сигану ))
За историю спасибо и плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
    
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