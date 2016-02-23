Манящая высь

Мама дорогая, а если бы этот книжно-хрустальный монстр на меня грохнулся?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 518 Комментарии: 17 +15 Сегодня, 15:10 by

Судьба не особенно баловала Валю, и она привыкла на Бога надеяться, а сама не плошать. Самой большой радостью в жизни она считает появление сына Руслана.Русланчик был очаровательным карапузом, коликами сильно не страдал, прорезывание зубов пережил стойко и почти всегда давал маме поспать ночью. Родительница не могла нарадоваться такому сыну, однако неприятности начались, когда Руслан научился ходить.Мальчику не интересно было ходить по полу. Священным долгом он считал залезть повыше и не просто залезть – а залезть и спрыгнуть вниз. Сначала в дело пошли стулья, подоконники и столы. Даже живя на первом этаже, Валя самым тщательным образом закрывала окна.Дальше – больше. В те годы в семье имелась остродефицитная чехословацкая «стенка» - такой большой трехсекционный шкаф, может, читатель помнит. Конструкция шкафа изобилует дверцами и бортиками, так что залезть на него не так уж сложно даже ребенку. Если после падения со стола мальчик отделывался синяками, то после полетов со «стенки» сыну Вали пришлось стать частым гостем в травматологии.Руслан не просто срывался вниз, он будто намеренно падал, но горше всего были слезы мальчика после падений, будто не столько от боли, сколько от расстройства.Не думайте, что Валентина была плохой матерью. Ее муж в те годы подолгу ходил в море, а бабушки-дедушки малыша жили очень далеко, так что в отсутствие супруга ей приходилось все хозяйственные заботы брать на себя, а Русланчик был ну очень сообразительным и шустрым мальчиком.Шишки, синяки, ссадины, поломанные пальчики, а потом и ножка.Валя не знала, что и делать с сыном. Не могла понять причины его настойчивого стремления вверх, притом, что он уже понимал, что упадет. И что будет больно. Казалось бы, должен выработаться условный рефлекс или понимание.Благо ребенок наконец заговорил. Из первых его связных слов мать поняла, что он... считает себя птицей. Как любой оперившийся птенец, он пытается прыгнуть вниз, чтобы… полететь! Каждый раз надеется, что получится, и не столько падения причиняют ему боль, сколько осознание того, что полететь он не может. Мысль о том, что человек не может летать, приносила ребенку глубокие страдания.Годам к трем мальчик стал как все. Вырос, отучился, женился. Обожает свою мать, а в выходные старается почаще летать на параплане. Руслан не скрывает своей совершенно фанатичной любви к полетам.Может, детки и правда до какого-то момента помнят, кем были в прошлой жизни?Для скептиков дополнительные пояснения:1. Героиня рассказа - женщина ответственная, ей, конечно, не было плевать на ребенка, и спасала она его как и когда могла, то есть иногда травмы случались вопреки ее стараниям, поэтому не считайте рассказ оправданием безответственности. Сына она очень любит.2. Восьмая тень знает, что все дети любопытны и исследуют мир как могут. Я еще раз подчеркиваю, что этот малыш обладал осознанным упрямством и настойчивостью, хотя уже догадывался о последствиях.3. Ребенок был убежден, что он птица и умеет летать.4. В своем детстве Восьмая тень тоже обожала лазать по такой стенке, что строго запрещалось родителями.

Ключевые слова: Ребенок птица полет вверх падение с высоты авторская история

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