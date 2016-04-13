Две Анны

Пелагея Просмотров: 350 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 19:24 by

Эту историю я прочитала в газете очень много лет назад, еще в 90-х, кажется, но помню ее до сих пор, хотя, конечно, какие-то детали уже и забыла.Итак, в одном поселке жила семья: отец, мать, дочь (назовем ее Анной). Родители очень любили свою девочку, баловали, старались вырастить достойным человеком. И вырастили... Дочь, умница-красавица, окончила школу и уехала в город учиться, но с учебой как-то не заладилось. Аня связалась с плохой компанией, начала употреблять алкоголь, иногда наркотики, ну, в общем, весь «комплекс радостей». Родителям нередко звонили из милиции, мать плакала, отец горевал. По поселку ползли гаденькие слухи о том, что Анька стала проституткой и наркоманкой, а родители и возразить не могли.Иногда она объявлялась после очередного попадания в милицию или больницу, зализывала раны, просила прощения, обещала, а потом опять пропадала...И так продолжалось несколько лет, пока в один ужасный день на пороге родительского дома не появился участковый и не сообщил, что их Анька, кажется, погибла, надо опознавать.Где жила Анна в городе - никто толком не знал. Постоянного места жительства, как и работы, у нее не было. Тело ее нашли в одном из спальных районов города, в многоподъездном доме, вернее, около него. Девушка выбросилась с 9-го этажа. В тот летний вечер жильцы 9-го этажа видели высокую стройную девушку, которая курила на лестничной площадке последнего этажа. Сидела на подоконнике, свесив ноги, довольно долго. В их доме частенько собирались такие личности, они уже устали их гонять. Потом удар, крик и девушка на асфальте возле дома. Все. Приехала милиция, очевидцы рассказывали, что видели эту девушку периодически и раньше, даже кто-то знал, что ее зовут Аней... Ее и правда звали Анной, на 9-м этаже валялась старая сумка, там был паспорт, ФИО, прописка, так, собственно, и нашли родителей девушки.На похороны собралось много народа. Людям было очень жаль родителей. Мать плакала, но время от времени поворачивалась к односельчанам:- Не Аня это! У Ани нос поменьше был, без горбинки и лоб не такой!Женщины успокаивали ее, что, мол, Аня это, точно, а нос - так человек с 9-го этажа упал, там хорошо, что вообще что-то есть! Все соседи однозначно узнали свою несчастную односельчанку. Так и похоронили.Прошло какое-то время (сейчас не помню точно сколько). Разговоры в поселке утихли, пока однажды мужики не встретили на улице отца Анны. Он шел, улыбался и всем встречным говорил, что его дочь жива! Люди качали головами, мол, вот как горе человека подкосило, совсем помешался. Хоть и непутевая была, а все равно родная кровинка… Но уже вечером весь поселок загудел - вернулась Анна!Накануне вечером к родителям девушки приехали родственники и рассказали такую историю, что те чуть не свихнулись. Родственникам позвонила Аня и сообщила, что жива! Разобравшись, что к чему, те поехали в город, встретились с ней и совместно решили поехать сначала без Анны к родителям, подготовить, так как опасались, что мать с отцом не выдержат и получат сердечный приступ. Потом приехала Анна. Люди на улице крестились, когда видели эту картину. Да, это была Анька! Живая, хоть и довольно потасканная.Анна жила своей жизнью в городе и ничего такого о себе не знала, да и не могла знать, некогда было - пьянки-гулянки, мужики и т. п. И вот случайно на улице она наткнулась на бывших односельчан, которые уехали из поселка, но от родственников, оставшихся там, знали, что Аня погибла. Те ей рассказали все, что знали: что в гробу была она и что паспорт был ее.Журналистка приехала в поселок, чтобы пообщаться с Анной и ее семьей. Встретили ее Аня с мамой. Толком объяснить, что же произошло, девушка не могла, единственное, что могло как-то прояснить ситуацию - у нее действительно пропал паспорт! Но когда конкретно, она и не заметила - вела беспорядочную жизнь. Может, украли, может, потеряла сама. Девушку, похожую на себя, как две капли, никогда не видела и в том районе, где нашли ее, никогда не бывала. Мать плакала и обнимала дочь, говорила, что это Бог так решил - дать Ане второй шанс наладить свою жизнь. Дочь с ней соглашалась. Она и правда переосмыслила все в тот момент, когда увидела свою могилу. Самое главное, что по документам она умерла, и предстоял долгий процесс восстановления. Но они не огорчались, главное, что дочка живая!Мать с дочерью часто ходят в церковь, а еще на кладбище. Приносят цветы на безымянную могилку - ведь она тоже чья-то дочь...В милиции говорили, что в розыск похожую девушку никто на тот момент не подавал, кто она - было неизвестно. И кто знает, известно ли сейчас...Продолжения этой истории я не знаю, но думаю иногда: как там Анна? Сдержала ли она свое обещание? Хочется верить, что это так!

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