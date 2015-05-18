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Истории из жизни

И всё-таки они действительно приходят к нам после смерти...

В декабре я написала рассказ «Покойные родственники приходят к нам после смерти». Было очень много комментариев, причём только хороших, многие просили написать что-нибудь ещё, но вот плюсов почему-то пожалели. Но читателям, наверное, виднее. А вот недавно прочитала рассказ одной женщины «На кладбище», где она описывала случай, когда они были на кладбище, женщина отошла подальше от своих родственников, чтобы покурить, и неожиданно мимо неё прошла толпа «людей», одетых кто во что. Они громко разговаривали, как будто что-то обсуждали. Но самое интересное, что не видно было следов на дороге и не слышно «чавкающих» звуков, а грязи на дороге было очень много. И главное, кроме неё, их никто не видел и не слышал. И вспомнила я тоже одну историю, которую мне рассказывала моя сестра. Живёт она в посёлке Бердяуш Челябинской области.
Как-то одним вечером не пришла у неё корова из табуна. Они с мужем пошли её искать. С ними увязалась и соседка, она тоже не дождалась свою корову. Обошли все полянки поблизости, край леса, нигде коров нет. Тогда решили сходить на кладбище. Там всегда растёт высокая трава, а так как кладбище почти не огорожено, то животные любят туда заходить.
Обошли мои родственники это кладбище, но коров нигде не было. А так как уже начинало темнеть, то решили идти домой. Идут по дороге к посёлку и вдруг видят - навстречу к ним, в сторону кладбища, идёт мужчина. Идёт прямо посередине дороги. Почти дошёл до них, но не посторонился, а так и шёл. Как будто их не видел. Ну, идёт себе мужик и идёт, чего удивительного? Но все обратили внимание, что очень он был бледный и одет не по погоде. На улице осень, достаточно прохладно, а он одет в костюм. Причём костюм на нём такой «одноразовый», в каких покойников хоронят. И глаза у него как стеклянные, смотрят только вперёд и больше ничего не видят. В посёлке почти все друг друга знают и, конечно, здороваются при встрече. А этот совершенно незнакомый. И ещё удивило, что мужчина шёл на кладбище в ночи. Стояли они так, разинув рот от удивления, а соседка потом и выдала:
- Своих, наверное, ходил проведывать!
Не помню, говорит, как потом и до дома добежали. Неслись как угорелые. Причём и муж не отставал от нас с соседкой. А когда домой прибежали, коровы стояли у ворот и мычали.
Вот как это объяснить? Неужели они и правда до 40 дней приходят нас «проведывать»? Лучше бы не приходили и не пугали никого. Это же так страшно!

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 11:52
Сегодня, 11:52 by ludmila5896Просмотров: 587Комментарии: 9
+4

Ключевые слова: Кладбище покойник посёлок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 11:59
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Комментариев: 1 411
Что-то у меня сомнения, что покойник. В час ночи разглядеть одноразовый костюм и стеклянные глаза??? Пьяные тоже так выглядят порой. У страха глаза велики
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 12:13
+1
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Публикаций: 20
Комментариев: 163
А мне нравится эта история. При пересказе не всегда можно полностью передать атмосферу.
Согласитесь, к примеру в обычной жизни маленькие улыбающиеся дети вызывают в основном умиление и положительные эмоции. А встретить ребенка, хохочущего ночью на кладбище или где -нибудь в заброшенном подземном бункере - не только странно, но и страшно почему -то. Мне не лучшим образом удаются примеры, но думаю вы поняли.
Видимо нечасто в тот поселок посторонние забегали. Да еще и ночами на кладбище шли.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#3 написал: Зорро
Сегодня, 12:26
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Публикаций: 1
Комментариев: 146
Дамы, об'ясните пожалуйста, что такое одноразовый костюм? И как он визуально отличается от обычного?это прямо вот так заметно?
Зарегистрирован: 26.11.2012
#4 написал: Talisha
Сегодня, 12:29
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Публикаций: 31
Комментариев: 1 411
А если тот мужик тоже вас принял за зомби... Перепугался вдруг?
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#5 написал: Red Scorpion
Сегодня, 13:39
0
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1387|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 190
... Шел себе дядька домой с костюмированного карнавала ужасов или с кинопроб нового сезона "Ходячих мертвецов", грим не смыл, так как очень торопился.. и тут на тебе - на встречу , со стороны кладбища, идут трое людей , вроде на беглецов из психиатрической больницы похожи, лохматые , грязные про корову все какую то говорят. Перепугался наш герой, решил прикинуться тенью, а вдруг не заметят и не тронут.. и как побегут друг от друга - и дядька и трое искателей.. А дома потом - рассказов то было , кто как спасся от силушки нечистой))) ..
Ну это все лирика, мой так сказать ( юмористический) отход от главной темы истории) взгляд . Просто как то не укладывается в мой разум - костюм "в последний путь" проведавшем своих близких усопшем. По разным источникам "гости с того света" приходят в том, в чем мы их обычно видели.. а впрочем, у всех все по - разному.
Ну , а в остальном, история интересная, за что и плюсую..

Честь имею.., Я:))
Зарегистрирован: 28.11.2012
#6 написал: ludmila5896
Сегодня, 13:43
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Публикаций: 5
Комментариев: 16
Почему в час ночи?Я этого не писала.Просто начинало темнеть.Но ещё хорошо всё было видно.А костюм-он как не настоящий,из какого то такого материала,что если его постирать,то можно выкинуть сразу.И на ощупь как накрахмаленный.Кто такой костюм видел,то отличить от настоящего сможет.Я бы сказала.что он выглядит как из бумаги
Зарегистрирован: 11.10.2016
#7 написал: Восьмая тень
Сегодня, 13:45
0
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Репутация: (54|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 163
Про одноразовые костюмы : они шьются по более простой выкройке, чем для живых, для облегчения надевания. И ткань более дешевая берется. Точнее напишу, если интересно, после разговора с мамой - в трудные времена ей довелось подрабатывать в ритуальном ателье.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#8 написал: Elena-lvs
Сегодня, 14:03
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Публикаций: 65
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smirk А меня история почему то улыбнула...а прочитав комментарии ещё больше рассмешила...Еще надо разобраться, кто кого напугал lol
Спасибо +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#9 написал: Зорро
Сегодня, 14:29
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Публикаций: 1
Комментариев: 146
Цитата: ludmila5896
.А костюм-он как не настоящий,из какого то такого материала,что если его постирать,то можно выкинуть сразу.И на ощупь как накрахмаленный.Кто такой костюм видел,то отличить от настоящего сможет.Я бы сказала.что он выглядит как из бумаги


Цитата: Восьмая тень
Про одноразовые костюмы : они шьются по более простой выкройке, чем для живых, для облегчения надевания. И ткань более дешевая берется.

Понятно, спасибо. А ведь в любом случае, встретить человека в лесу в костюме - уже странно.Тем более рядом с кладбищем. ПЛЮС.
Зарегистрирован: 26.11.2012
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