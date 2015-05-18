И всё-таки они действительно приходят к нам после смерти...

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 11:52

ludmila5896 Просмотров: 587 Комментарии: 9 +4 Сегодня, 11:52 by

В декабре я написала рассказ «Покойные родственники приходят к нам после смерти». Было очень много комментариев, причём только хороших, многие просили написать что-нибудь ещё, но вот плюсов почему-то пожалели. Но читателям, наверное, виднее. А вот недавно прочитала рассказ одной женщины «На кладбище», где она описывала случай, когда они были на кладбище, женщина отошла подальше от своих родственников, чтобы покурить, и неожиданно мимо неё прошла толпа «людей», одетых кто во что. Они громко разговаривали, как будто что-то обсуждали. Но самое интересное, что не видно было следов на дороге и не слышно «чавкающих» звуков, а грязи на дороге было очень много. И главное, кроме неё, их никто не видел и не слышал. И вспомнила я тоже одну историю, которую мне рассказывала моя сестра. Живёт она в посёлке Бердяуш Челябинской области.Как-то одним вечером не пришла у неё корова из табуна. Они с мужем пошли её искать. С ними увязалась и соседка, она тоже не дождалась свою корову. Обошли все полянки поблизости, край леса, нигде коров нет. Тогда решили сходить на кладбище. Там всегда растёт высокая трава, а так как кладбище почти не огорожено, то животные любят туда заходить.Обошли мои родственники это кладбище, но коров нигде не было. А так как уже начинало темнеть, то решили идти домой. Идут по дороге к посёлку и вдруг видят - навстречу к ним, в сторону кладбища, идёт мужчина. Идёт прямо посередине дороги. Почти дошёл до них, но не посторонился, а так и шёл. Как будто их не видел. Ну, идёт себе мужик и идёт, чего удивительного? Но все обратили внимание, что очень он был бледный и одет не по погоде. На улице осень, достаточно прохладно, а он одет в костюм. Причём костюм на нём такой «одноразовый», в каких покойников хоронят. И глаза у него как стеклянные, смотрят только вперёд и больше ничего не видят. В посёлке почти все друг друга знают и, конечно, здороваются при встрече. А этот совершенно незнакомый. И ещё удивило, что мужчина шёл на кладбище в ночи. Стояли они так, разинув рот от удивления, а соседка потом и выдала:- Своих, наверное, ходил проведывать!Не помню, говорит, как потом и до дома добежали. Неслись как угорелые. Причём и муж не отставал от нас с соседкой. А когда домой прибежали, коровы стояли у ворот и мычали.Вот как это объяснить? Неужели они и правда до 40 дней приходят нас «проведывать»? Лучше бы не приходили и не пугали никого. Это же так страшно!

Ключевые слова: Кладбище покойник посёлок авторская история

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