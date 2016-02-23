"Не трогай, пусть лежит от греха"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:41

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 352 Комментарии: 13 +4 Сегодня, 20:41 by

Бабушка и дед моего мужа большую часть жизни прожили на крайнем этаже пятиэтажного дома. Самым восхитительным для меня в этой квартире всегда было то, что из окон видно море. Однако оказалось, что старый дом хранил и другие секреты.По некоторым причинам мы с мужем пока проводим отпуск исключительно в пределах нашей страны, так что возможность совместить посещение родственников с отдыхом на море вдохновляла как никогда.Бабушка сильно болела и совсем уже не ходила, я на правах невестки взяла на себя хозяйственные заботы. Во время уборки я сунула нос под кровать с очень низкими боковыми бортиками и с удивлением увидела под кроватью... Толстую и большую старую доску. В ответ на мой недоуменный взгляд муж замялся, мол, не трогай и все. Но я же не отцеплюсь так просто, мало-помалу вытянула из него, а после - и из его бабушки такую историю.На четвертом этаже, много лет назад, жила препакостнейшая дама. Ругалась она со всеми соседями по любому поводу, а после этого соседи намечали около своих дверей пучки трав, перевязанные нитками и волосками, комья из грязи с перьями, различные знаки. Одно дело, если это происходит в деревне, где страшный дом ведьмы можно обойти стороной, а куда деться из многоквартирного подъезда? Так и жили. Иногда соседи, не угодившие старухе, болели. Некоторые умирали. Никто бы не взялся напрямую обвинить эту полубезумную женщину, однако слухи пошли нехорошие.Детям из подъезда, одним из которых и был мой супруг, строго-настрого наказывали ничего не подбирать, ни с кем не играть и даже пальцем не трогать.Надо же было случиться такому, что нашли повод страшно переругаться две женщины. Бабушка, не боявшаяся тогда ни Бога, ни черта, и соседка из квартиры под ней - эта зловредная старуха. Повода никто не помнит, но шум стоял на весь подъезд.Через некоторое время муж мой (тогда еще совсем мальчишка) спускался по лестнице вниз на прогулку и обнаружил на лестничной клетке... Яйцо. Обыкновенное, куриное, белое. Мальчишечья натура всем известна, он просто пнул его эксперимента ради. Яйцо не разбилось. Он пнул еще раз, сильнее. Яйцо цело. Тут он, видимо, представил себя великим футболистом и изо всех сил стал лупить по яйцу ногами, пинать его в стены, бросать вниз между перил, задавшись целью непременно разбить загадочный предмет. На скорлупе не появилось даже вмятины.Тут у него, видимо, все таки сработал тревожный звоночек. Завернув яйцо в свой носовой платок и спрятав, мальчик побежал к бабушке за советом.Дальнейшие события мужу неизвестны, а бабушка наотрез отказалась говорить об этом. Поняла я только, что внука она обмыла святой водой и перекрестила, а сама, прихватив злополучное яйцо, срочно уехала в Бахчисарай, где в те времена жил "знающий" человек.Кульминации не будет, история на этом закончилась.Известно, что все остались живы-здоровы. Ведьма та умерла через несколько лет. Доска под кроватью (а раньше бабушка с дедом спали именно на этом месте) оказалась перевернутым вниз старым зеркалом в деревянной раме. На мой вопрос, мол, так может его убрать, чего оно там лежит-то, бабушка многозначительно сказала: "Не трогай, пусть лежит от греха, соседки уж лет пятнадцать в живых нет, но и мне оно там не мешает."Мне муж именно в тех краях категорически запрещает что-либо подбирать на улице (я всегда надеюсь найти недостающие юбилейные десятирублевые монетки для коллекции). Надо ли говорить, что у меня это желание пропало полностью?

Ключевые слова: Ведьма скандал яйцо крым зеркало авторская история

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