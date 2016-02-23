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Истории из жизни

"Не трогай, пусть лежит от греха"

Бабушка и дед моего мужа большую часть жизни прожили на крайнем этаже пятиэтажного дома. Самым восхитительным для меня в этой квартире всегда было то, что из окон видно море. Однако оказалось, что старый дом хранил и другие секреты.

По некоторым причинам мы с мужем пока проводим отпуск исключительно в пределах нашей страны, так что возможность совместить посещение родственников с отдыхом на море вдохновляла как никогда.
Бабушка сильно болела и совсем уже не ходила, я на правах невестки взяла на себя хозяйственные заботы. Во время уборки я сунула нос под кровать с очень низкими боковыми бортиками и с удивлением увидела под кроватью... Толстую и большую старую доску. В ответ на мой недоуменный взгляд муж замялся, мол, не трогай и все. Но я же не отцеплюсь так просто, мало-помалу вытянула из него, а после - и из его бабушки такую историю.

На четвертом этаже, много лет назад, жила препакостнейшая дама. Ругалась она со всеми соседями по любому поводу, а после этого соседи намечали около своих дверей пучки трав, перевязанные нитками и волосками, комья из грязи с перьями, различные знаки. Одно дело, если это происходит в деревне, где страшный дом ведьмы можно обойти стороной, а куда деться из многоквартирного подъезда? Так и жили. Иногда соседи, не угодившие старухе, болели. Некоторые умирали. Никто бы не взялся напрямую обвинить эту полубезумную женщину, однако слухи пошли нехорошие.

Детям из подъезда, одним из которых и был мой супруг, строго-настрого наказывали ничего не подбирать, ни с кем не играть и даже пальцем не трогать.
Надо же было случиться такому, что нашли повод страшно переругаться две женщины. Бабушка, не боявшаяся тогда ни Бога, ни черта, и соседка из квартиры под ней - эта зловредная старуха. Повода никто не помнит, но шум стоял на весь подъезд.
Через некоторое время муж мой (тогда еще совсем мальчишка) спускался по лестнице вниз на прогулку и обнаружил на лестничной клетке... Яйцо. Обыкновенное, куриное, белое. Мальчишечья натура всем известна, он просто пнул его эксперимента ради. Яйцо не разбилось. Он пнул еще раз, сильнее. Яйцо цело. Тут он, видимо, представил себя великим футболистом и изо всех сил стал лупить по яйцу ногами, пинать его в стены, бросать вниз между перил, задавшись целью непременно разбить загадочный предмет. На скорлупе не появилось даже вмятины.
Тут у него, видимо, все таки сработал тревожный звоночек. Завернув яйцо в свой носовой платок и спрятав, мальчик побежал к бабушке за советом.
Дальнейшие события мужу неизвестны, а бабушка наотрез отказалась говорить об этом. Поняла я только, что внука она обмыла святой водой и перекрестила, а сама, прихватив злополучное яйцо, срочно уехала в Бахчисарай, где в те времена жил "знающий" человек.

Кульминации не будет, история на этом закончилась.
Известно, что все остались живы-здоровы. Ведьма та умерла через несколько лет. Доска под кроватью (а раньше бабушка с дедом спали именно на этом месте) оказалась перевернутым вниз старым зеркалом в деревянной раме. На мой вопрос, мол, так может его убрать, чего оно там лежит-то, бабушка многозначительно сказала: "Не трогай, пусть лежит от греха, соседки уж лет пятнадцать в живых нет, но и мне оно там не мешает."

Мне муж именно в тех краях категорически запрещает что-либо подбирать на улице (я всегда надеюсь найти недостающие юбилейные десятирублевые монетки для коллекции). Надо ли говорить, что у меня это желание пропало полностью?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:41
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 20:41 by Восьмая теньПросмотров: 352Комментарии: 13
+4

Ключевые слова: Ведьма скандал яйцо крым зеркало авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 20:43
+1
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Публикаций: 138
Комментариев: 1 065
я всегда надеюсь найти недостающие юбилейные десятирублевые монетки для коллекции

А я бы не советовала так делать,даже в других местах, а то вместо юбилейных монеток, "юбилейные" болячки нацепляете и обменять негде будет, останется только копить, насколько хватит.

А к истории плюс. Бабка зловредная, не чтоб людям помогать, так нет же-пользовалась во зло. Мата нет на нее.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 20:47
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Публикаций: 20
Комментариев: 155
Вот я пересмотрела свою точку зрения на подбирательство. Мама дорогая, сколько же я в детстве монет в дом тащила :) . Хотя я в некотором роде фаталистка, считаю что суждено - случится непременно. А "не мое " и не произойдет никогда.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#3 написал: guerra
Сегодня, 20:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
крайний этаж - это как? самый левый? правый? или суеверия парашютистов и десантников предполагают, что пятый этаж может оторваться и улететь?) у домов бывают только последние, а не крайние этажи)) посмеялась от души)))
а за историю плюс, оригинальная бабка
Зарегистрирован: 30.08.2015
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 20:57
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Группа: V.I.P.
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Публикаций: 75
Комментариев: 2 539
А я в детстве монетки подбирала и мороженое покупала. Ничего не прилипло и не случилось. Значит - не моё на них было.
Яйца обычные самые иногда будто из принципа не хотят разбиваться! Вот это вообще не понимаю. Молотком даже расколошматить как - то не могла! Психовала из - за этого. Оставляла их в покое на некоторое время и сама успокаивалась - тогда бились, как миленькие! Но подклада - то не было. Чего они так?
Рассказ правильный. Есть защита - пусть будет. На всякий случай. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#5 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:02
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Публикаций: 20
Комментариев: 155
Муж говорит, что небьющиеся яйца не единожды находили в подьезде. Все таки странно это, тут лучше перебдеть.
Про "крайний " у меня действительно привычка. Конечно это последний. Верхний. Пятый.
Зеркало под кроватью предположительно в ту же пору бабушка положила. Может в Бахчисарае посоветовали?
Зарегистрирован: 31.01.2016
#6 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:14
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Публикаций: 20
Комментариев: 155
Помните сюжет из фильма "Люди в черном ", когда Джей расстрелял на проверке не монстров, а изображение девочки? Тут то-же самое , важен контекст происшествия.
В иной ситуации никто бы не паниковал.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#7 написал: marlin
Сегодня, 21:28
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Публикаций: 6
Комментариев: 482
Все понятно, кроме зеркала под кроватью, зачем оно лежало там, объясните глупому человеку? :)
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#8 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:32
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Комментариев: 155
Я описала все, что услышала. Придумывать не стану, не знаю кто посоветовал зеркало под кровать положить. Предположить только могу, что оно может отражало дурные намерения нижней соседки ей обратно вниз?
Я о таких методах не слышала ничего раньше. А сейчас бабушки нет уже в живых, чтоб расспросить подробнее. Она и раньше неохотно говорила об этом.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#9 написал: marlin
Сегодня, 21:38
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Публикаций: 6
Комментариев: 482
Цитата: Восьмая тень
Я описала все, что услышала. Придумывать не стану, не знаю кто посоветовал зеркало под кровать положить. Предположить только могу, что оно может отражало дурные намерения нижней соседки ей обратно вниз?
Я о таких методах не слышала ничего раньше. А сейчас бабушки нет уже в живых, чтоб расспросить подробнее. Она и раньше неохотно говорила об этом.

Значит против соседки сверху в таком случае мне надо положить под кровать зеркало стороной вверх:)
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#10 написал: Восьмая тень
Сегодня, 21:41
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Комментариев: 155
Попробуйте :) вдруг действенно?
С нахождения этого зеркала у меня и начали появляться вопросы.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#11 написал: marlin
Сегодня, 21:53
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Цитата: Восьмая тень
Попробуйте :) вдруг действенно?
С нахождения этого зеркала у меня и начали появляться вопросы.

Можно предположить, что они увидели в зеркале после смерти бабку эту, и сразу положили его под кровать, а потом уже, чтобы разбить его или выкинуть боятся дотрагиваться до него. Тогда на этой кровате спать было бы неприятно, вдруг бабка ночью вылезет и своей синей, клстлявой рукой ущипнет за что нибудь )) Плюс кстати.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#12 написал: Вариор
Сегодня, 22:06
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Комментариев: 2 360
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Зарегистрирован: 5.04.2012
          
#13 написал: Восьмая тень
Сегодня, 22:13
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Цитата: marlin
Цитата: Восьмая тень
Попробуйте :) вдруг действенно?
С нахождения этого зеркала у меня и начали появляться вопросы.

Можно предположить, что они увидели в зеркале после смерти бабку эту, и сразу положили его под кровать, а потом уже, чтобы разбить его или выкинуть боятся дотрагиваться до него. Тогда на этой кровате спать было бы неприятно, вдруг бабка ночью вылезет и своей синей, клстлявой рукой ущипнет за что нибудь )) Плюс кстати.

Я лично на ней спала не раз . Все в порядке )
Зарегистрирован: 31.01.2016
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