Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Рассказы патологоанатомов

Патологоанатомом работаю уже 10 лет. Знаете, когда участвуешь в похоронной процессии, то страшно как-то, боишься покойника, ощущаешь какую-то мистику. А вот когда имеешь дело с трупами на работе, то не ощущаешь никакого ужаса. Просто это твоя работа, это как стоять на заводе за станком.
Коллектив у нас мужской, только одна я девушка. Как-то с детства хотелось быть хирургом или патологоанатомом. Мои коллеги всегда рассказывали про какие-то случаи, происходящие в морге, а я никогда не придавала этому значения, молодая еще была, и голова была занята другим. А Семеныч, главный наш, всегда говорил: "Запомни, смерть - это не конец. Сама увидишь и узнаешь со временем".
И, действительно, прошли годы, как-то повзрослев, более серьезно стала относиться к своей работе. И много случаев мистики происходило со мной. Я расскажу вам несколько.

Случай первый.
Сергей Семенович, наш начальник, всю жизнь проработал в морге и насмотрелся на разные трупы, уже ничего не боялся. И вот был он на ночном дежурстве, привиделся ему мальчик лет девяти, стоит нагишом, дрожит весь, а на пальце ноги бирка. Семеныч спрашивает, мол, откуда ты здесь, а мальчик жалобно так: "Мама, мама... Где мама?".
Семеныч подскочил и сам не понимает, сон это или не сон. Позже он узнал, что перед его сменой привезли мальчика после ДТП, а мать его по какой-то случайности завезли в другой морг, вот мальчик и искал свою маму. Семеныч, когда посмотрел на мальчика, узнал его.

Случай второй.
Еще до меня работал в морге санитар, по-моему, Сашей звали. И любил очень Санька женщин доступных, а так как он их не мог пригласить к себе домой из-за наличия там жены, то часто приглашал их в морг. Вы только не удивляйтесь, раньше не было такого контроля со стороны администрации. А что барышням, им бы выпить, отдаться плотским утехам да и отправиться домой.
Так вот, привел Сашка одну из таких девиц в морг, посидели, выпили, пообнимались как следует да и уснули. Проснулся Сашка от крика своей спутницы. А у той глаза выпучены, руками машет. Сашка взял ее да из морга вывел. Немного отошла девушка и рассказала, что долго ей не спалось, тошнило очень из-за выпитого спиртного. Пошла она искать туалет, долго бродила по коридорам, в итоге услышала голоса, обрадовалась, что не одна тут. Подходит к тому помещению, голоса немного приутихли (а надо сказать, что кроме нее и Сашки в морге никого не было, кроме покойников), она заглядывает, там темно, только ноги из-под простыней виднеются. Жутко ей стало, выскочила она из той комнаты да зацепилась о порог и упала. В итоге ударилась головой и потеряла сознание.
И видит она женщину, та идет по коридору, простыней прикрывается и как бы сильно хромает. Подошла к ней женщина, а от нее холодом повеяло, трупный запах такой пошел, и прошептала девице: "Ты зачем тут ходишь, покой наш нарушаешь?". Очнулась та девушка и с криками побежала к Сашке. И на самом деле на то время в морге уже несколько дней лежала женщина, у нее нога намного короче другой ноги была.

Случай третий.
Вызвали меня как-то на работу ночью. На самом деле один плюс - я живу рядом с моргом и долго идти не надо. Подхожу к моргу, а он весь светится. Знаете, такие столбы света бело-сине-фиолетового оттенка, прямо в небо уходят. Страшно стало, хорошо, что в морге я не одна была. А коллега мой сказал, что это скопище душ, очень много мертвецов здесь побывало. И что вот лежат они мертвые, холодные, а на самом деле все они живые, и после смерти жизнь только начинается, и слышат они нас, и видят.

Случай четвертый.
Бывает, что заработаешься, а потом ночью такое снится, хоть и вовсе не ложись спать. Но этот сон был особенный.
Приснилась мне женщина, она очень плакала, сказала, что скоро ко мне приедет и просила найти ее сына Алексея. А я еще ей во сне говорю, мол, как же я найду и чего она ко мне приедет, я ее не знаю. И что вы думаете, на завтра привезли женщину, точь-в-точь из моего сна, мне пришлось делать ей вскрытие, и, главное, ничего неизвестно о ее родственниках.
Я не буду рассказывать, как мне пришлось искать ее сына, долго просто, но просьбу ее я выполнила. Вот и не верь после всего такого в мистику.

Конечно, историй очень много, и я вам обязательно еще их расскажу.
Источник.
Сегодня, 18:33 by LynxПросмотров: 232Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Мертвецы мальчик морг свечение труп авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 18:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 137
жутковато, а что жизнь после смерти не заканчивается,то всяко может быть. Автору плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 19:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 690
Вот чего только с усталости на такой работе не приснится. +++
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#3 написал: marlin
Сегодня, 19:42
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 473
В морге врачи потдавать любят:) а тут и усталость и все равно, как ты к своей работе не относишься хорошо, то нахождение рядом с трупами на психику все равно влияет. Но это не исключает факт того, что в морге не происходит мистики, верю, плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#4 написал: Talisha
Сегодня, 19:53
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (496|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 395
Трупы трупами, но зачем душам около них тусоваться, больше делать нечего после смерти? Нечисть это развлекается - пугает и кормится страхом живых
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.