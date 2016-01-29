Рассказы патологоанатомов

Lynx Просмотров: 232 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 18:33 by

Патологоанатомом работаю уже 10 лет. Знаете, когда участвуешь в похоронной процессии, то страшно как-то, боишься покойника, ощущаешь какую-то мистику. А вот когда имеешь дело с трупами на работе, то не ощущаешь никакого ужаса. Просто это твоя работа, это как стоять на заводе за станком.Коллектив у нас мужской, только одна я девушка. Как-то с детства хотелось быть хирургом или патологоанатомом. Мои коллеги всегда рассказывали про какие-то случаи, происходящие в морге, а я никогда не придавала этому значения, молодая еще была, и голова была занята другим. А Семеныч, главный наш, всегда говорил: "Запомни, смерть - это не конец. Сама увидишь и узнаешь со временем".И, действительно, прошли годы, как-то повзрослев, более серьезно стала относиться к своей работе. И много случаев мистики происходило со мной. Я расскажу вам несколько.Сергей Семенович, наш начальник, всю жизнь проработал в морге и насмотрелся на разные трупы, уже ничего не боялся. И вот был он на ночном дежурстве, привиделся ему мальчик лет девяти, стоит нагишом, дрожит весь, а на пальце ноги бирка. Семеныч спрашивает, мол, откуда ты здесь, а мальчик жалобно так: "Мама, мама... Где мама?".Семеныч подскочил и сам не понимает, сон это или не сон. Позже он узнал, что перед его сменой привезли мальчика после ДТП, а мать его по какой-то случайности завезли в другой морг, вот мальчик и искал свою маму. Семеныч, когда посмотрел на мальчика, узнал его.Еще до меня работал в морге санитар, по-моему, Сашей звали. И любил очень Санька женщин доступных, а так как он их не мог пригласить к себе домой из-за наличия там жены, то часто приглашал их в морг. Вы только не удивляйтесь, раньше не было такого контроля со стороны администрации. А что барышням, им бы выпить, отдаться плотским утехам да и отправиться домой.Так вот, привел Сашка одну из таких девиц в морг, посидели, выпили, пообнимались как следует да и уснули. Проснулся Сашка от крика своей спутницы. А у той глаза выпучены, руками машет. Сашка взял ее да из морга вывел. Немного отошла девушка и рассказала, что долго ей не спалось, тошнило очень из-за выпитого спиртного. Пошла она искать туалет, долго бродила по коридорам, в итоге услышала голоса, обрадовалась, что не одна тут. Подходит к тому помещению, голоса немного приутихли (а надо сказать, что кроме нее и Сашки в морге никого не было, кроме покойников), она заглядывает, там темно, только ноги из-под простыней виднеются. Жутко ей стало, выскочила она из той комнаты да зацепилась о порог и упала. В итоге ударилась головой и потеряла сознание.И видит она женщину, та идет по коридору, простыней прикрывается и как бы сильно хромает. Подошла к ней женщина, а от нее холодом повеяло, трупный запах такой пошел, и прошептала девице: "Ты зачем тут ходишь, покой наш нарушаешь?". Очнулась та девушка и с криками побежала к Сашке. И на самом деле на то время в морге уже несколько дней лежала женщина, у нее нога намного короче другой ноги была.Вызвали меня как-то на работу ночью. На самом деле один плюс - я живу рядом с моргом и долго идти не надо. Подхожу к моргу, а он весь светится. Знаете, такие столбы света бело-сине-фиолетового оттенка, прямо в небо уходят. Страшно стало, хорошо, что в морге я не одна была. А коллега мой сказал, что это скопище душ, очень много мертвецов здесь побывало. И что вот лежат они мертвые, холодные, а на самом деле все они живые, и после смерти жизнь только начинается, и слышат они нас, и видят.Бывает, что заработаешься, а потом ночью такое снится, хоть и вовсе не ложись спать. Но этот сон был особенный.Приснилась мне женщина, она очень плакала, сказала, что скоро ко мне приедет и просила найти ее сына Алексея. А я еще ей во сне говорю, мол, как же я найду и чего она ко мне приедет, я ее не знаю. И что вы думаете, на завтра привезли женщину, точь-в-точь из моего сна, мне пришлось делать ей вскрытие, и, главное, ничего неизвестно о ее родственниках.Я не буду рассказывать, как мне пришлось искать ее сына, долго просто, но просьбу ее я выполнила. Вот и не верь после всего такого в мистику.Конечно, историй очень много, и я вам обязательно еще их расскажу.

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