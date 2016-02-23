Пожелтевшие карточки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:57

vasilina_apelsina Просмотров: 671 Комментарии: 11 +19 Вчера, 20:51 by

Мой муж особой верностью не отличался. С первых дней нашего замужества. Все в нашем поселке знали о его похождениях. Я очень его любила и терпела все его гулянки. Таково было воспитание, вышла замуж, так терпи. Муж во всем прав, да и вернуться к родителям с двумя детьми на руках я не могла. Отец меня бы прогнал назад к мужу. Так и жила, терпела все унижения, насмешки любовниц. Которые не стеснялись обсуждать меня прилюдно.Так и жили мы двадцать лет. Он по бабам, а я у окна. Любила его страшно. Жизни без него не представляла. Пока ко мне не пришла его любовница. И говорит мне:- Отпусти Васеньку. Он сам уйти не может, а ты собери вещи ему и отпусти.Сижу в шоке и сама про себя говорю: "Вот же, какая нашлась! Совсем совесть потеряла, у родной жены такое просить!". А та сидит как ни в чем не бывало с наглой мордой, улыбается и говорит:- Знаю я, что ты думаешь про меня. Да вот только показать тебе хочу, что с Васенькой станет, коль не отпустишь."Все косы выдрать да глаза выцарапать пришла", - подумала я. Но не тут-то было. Она достаёт уже пожелтевшие карточки и говорит:- Вот. Посмотри, что будет, если Васеньку не отпустишь.Взяла я фотокарточки, а там... На первой толпа женщин в платках на кладбище стоят. Я как карты в руках держу. На второй гроб с покойником, а у гроба на табурете я сижу в платке. Не видно, кто в гробу лежит, словно меня фотограф фотографировал. Когда? Не было такого, чтоб меня у гроба фотографировали. Да и всегда только в фотоателье ездили. В райцентр. Ничего понять не могу... Точно ведь, я на фото, а на третьей фотокарточке мой Васенька в гробу, глаза закрытые. Мертвый. Сердце мое закололо. В глазах поплыло, не пойму, как это возможно, карточки настоящие. И Вася мой, и я на них. Но тут меня в чувства эта женщина привела.- Посмотрела? Так знай! Не отпустишь Васеньку, помрет скоро. Сама все видела.Выхватила из моих рук карточки и бежать из дому. Я и моргнуть не успела, как она выскочила за калитку. Меня в дрожь бросило, озноб по всему телу, невмоготу. Как сама в гроб собираюсь. Легла на койку, а у самой в глазах Васенька мой в гробу лежит.В общем, после двадцати лет замужества и выгнала я мужа горячо любимого. Отказалась от него ради самого его.Он прожил с той дурочкой два года и помер. Кобель несчастный.

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