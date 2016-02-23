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Истории из жизни

Пожелтевшие карточки

Мой муж особой верностью не отличался. С первых дней нашего замужества. Все в нашем поселке знали о его похождениях. Я очень его любила и терпела все его гулянки. Таково было воспитание, вышла замуж, так терпи. Муж во всем прав, да и вернуться к родителям с двумя детьми на руках я не могла. Отец меня бы прогнал назад к мужу. Так и жила, терпела все унижения, насмешки любовниц. Которые не стеснялись обсуждать меня прилюдно.

Так и жили мы двадцать лет. Он по бабам, а я у окна. Любила его страшно. Жизни без него не представляла. Пока ко мне не пришла его любовница. И говорит мне:
- Отпусти Васеньку. Он сам уйти не может, а ты собери вещи ему и отпусти.
Сижу в шоке и сама про себя говорю: "Вот же, какая нашлась! Совсем совесть потеряла, у родной жены такое просить!". А та сидит как ни в чем не бывало с наглой мордой, улыбается и говорит:
- Знаю я, что ты думаешь про меня. Да вот только показать тебе хочу, что с Васенькой станет, коль не отпустишь.
"Все косы выдрать да глаза выцарапать пришла", - подумала я. Но не тут-то было. Она достаёт уже пожелтевшие карточки и говорит:
- Вот. Посмотри, что будет, если Васеньку не отпустишь.
Взяла я фотокарточки, а там... На первой толпа женщин в платках на кладбище стоят. Я как карты в руках держу. На второй гроб с покойником, а у гроба на табурете я сижу в платке. Не видно, кто в гробу лежит, словно меня фотограф фотографировал. Когда? Не было такого, чтоб меня у гроба фотографировали. Да и всегда только в фотоателье ездили. В райцентр. Ничего понять не могу... Точно ведь, я на фото, а на третьей фотокарточке мой Васенька в гробу, глаза закрытые. Мертвый. Сердце мое закололо. В глазах поплыло, не пойму, как это возможно, карточки настоящие. И Вася мой, и я на них. Но тут меня в чувства эта женщина привела.
- Посмотрела? Так знай! Не отпустишь Васеньку, помрет скоро. Сама все видела.

Выхватила из моих рук карточки и бежать из дому. Я и моргнуть не успела, как она выскочила за калитку. Меня в дрожь бросило, озноб по всему телу, невмоготу. Как сама в гроб собираюсь. Легла на койку, а у самой в глазах Васенька мой в гробу лежит.
В общем, после двадцати лет замужества и выгнала я мужа горячо любимого. Отказалась от него ради самого его.

Он прожил с той дурочкой два года и помер. Кобель несчастный.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:57
Вчера, 20:51 by vasilina_apelsinaПросмотров: 671Комментарии: 11
+19

Ключевые слова: Гроб фотокарточки любовница муж жена гроб авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 20:56
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1521|0)
Публикаций: 129
Комментариев: 1 030
От чего бежали, то и получили в итоге. Пусть и через два года. Муж-то знатно рога наставлял. Я бы такому метлой по башке и нафиг с лесенок спустила.
Не она, жена, решила, так любовница подтолкнула. Все одно.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:03
+4
Группа: Посетители
Репутация: (681|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 500
Странно, с самого начала замужества знает, что Васенька бл...ун, ...Ан нет, двоих детей успела, от энтакого ходока "на лево", родить, не смотря ни на что... А потом ещё причитает... А Васёк своё всё-таки огрёб...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#3 написал: Talisha
Вчера, 21:23
+6
Группа: Посетители
Репутация: (495|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 380
Фотошоп 50-х???:-) Ну и правильно сделала, что выгнала. Мужик - ни рыба, ни мясо, шарахается и там, и там, а бабы за него решают, тьфу!
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#4 написал: SHINJIRO
Вчера, 21:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 183
А может не было никаких карточек? Гипноз все это? А любовнице все -таки глаза выцарапать. Чтоб не повадно было.
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#5 написал: Калина74
Вчера, 21:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 337
Ммм-дяяя. внушаемая оказалась героиня, сдалась с полпинка. Хотя за такого кобеля и бороться не стоило, конечно. А мужика даже не жаль: сам болтался, как фиалка в проруби - от бабы к бабе, пока не попал куда надо. Умер Максим - и хрен бы с ним ))))) Отличная история, плюс огромный! Всех с Наступившим и Наступающим!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#6 написал: Эвиллс
Вчера, 21:47
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (1322|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 2 516
Цитата: SHINJIRO
Гипноз

Возникло и у меня такое подозрение. Всяко могло быть. Но что это были подлинные фотографии из будущего- поверить сложно. Однако- увидеть ТАКОЕ! Страшно. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#7 написал: Levvv
Вчера, 21:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 174
Таково было воспитание, вышла замуж, так терпи, носи никаб. Тьфу!
Зарегистрирован: 5.03.2016
#8 написал: SHINJIRO
Вчера, 22:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 183
Эвиллс,мне было бы не страшно.Скорее удивило бы.
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#9 написал: Эвиллс
Вчера, 22:17
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (1322|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 2 516
Цитата: SHINJIRO
.Скорее удивило бы.

А разве не страшно- видеть близкого человека на фото в гробу и понимать- это из будущего?
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#10 написал: Tigger power
Вчера, 22:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 105
Морок скорее всего та любовница навела на нее, самое страшное в истории так это 20 лет прожить с кобелем и любить такого, вот как? А история интересна и необычна) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#11 написал: Юлия86
Вчера, 23:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 149
Конечно Вася за что боролся на то и напоролся.И любовница наверно смертью Васиной за приворот расплатилась.
Больше удивляют былые нравы:муж козел достался,а развестись нельзя,родители видите ли не примут.Ух,жесть.Плюс.
Зарегистрирован: 21.06.2016
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