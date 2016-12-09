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Истории из жизни

Противостояние бабуль

Город Грязи. Мне было около 5-ти. Старый дом, построенный прадедом, на тот момент принадлежал бабе Марусе, старшей сестре моей родной бабки. Естественно, рядом жили соседки-бабульки. Некоторые неистово молились и гоняли в церковь, а двух соседок Машек и третью, бабу Лизу, знали все.
Баба Лиза являлась бабушкой моих соседских друзей, трое братьев значительно старше меня и один на 2 года младше. Баба Лиза отличалась скверным характером, злонравием и агрессивностью. Никто её не любил. Если баба Маруся (моя) была странная, но добрая, а вторая баба Маша злая, но всё-таки не очень, то бабу Лизу откровенно боялись.

Ну, а мы-то вообще дети, нам всё откровенно без разницы было! Мы бесились, играли целыми днями-ночами (детство, каникулы, лето!). Советское время.
Бабки наши родились до революции 1917-го года. Представьте - юбка до земли, пыль подметает, кафтанчик древний, палка. Вот так они выглядели, наши бабули.
Баба Лиза ходила с палкой, но не для помощи себе при ходьбе, а для атаки, если что ей не по нраву будет. Этакое дзё - небольшой деревянный шест, используемый в качестве оружия в японских боевых искусствах, таких как кендо, дзёдо.

И вот злая баба Лиза сидит около дома, перед воротами. Я иду к братьям играть. Смотрю, она меня ждёт. Я тихонько и незаметно пытаюсь пройти через палисадник. И она за мной просто взмётывается! Очень странно, но я оказываюсь между двух бабок - Лизы и Маруси (нашей). Они стоят, обе палки друг на друга нацелили и что-то несут на непонятном языке! Я-то мелкая, спряталась за юбку бабы Маруси и выглядываю оттуда. И самое странное. В жаркий, тихий полдень, ни одного листочка не шевельнётся, а вокруг них холодный ветер был! Юбки мечет, пыль завихрениями, а они палки навострили друг на друга! Обычные палки! И вдруг баба Лиза отступила и буквально зашипела:
- Убери свою кошшшку отсюда!
Это про меня! Я тогда обиделась, взрослый человек, а за что меня так? В общем, мы ушли.

Баба Лиза умерла совсем скоро. Не помню, через месяц или два. Сидела на их высоком крылечке, чистила картошку, упала со ступенек и виском напоролась на нож. Честно, там точно никто не знает, как она так ухитрилась. Мы, глупые, бегали по району и радостно орали: "Бабка Лизка умерла!". Взрослые крестились, братья плакали, но, как ни странно, нас, остальных детей, вовсе не осуждали. Просто говорили: "Ну, просто она же наша бабушка!".
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Сегодня, 18:23 by LynxПросмотров: 586Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Бабаушка клюка злоба лето дети смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 19:16
+1
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Интересно что это вдруг бабульки сцепились, что не поделили? Картина конечно забавная рисуется) хотя бабу Лизу жалко конечно, надо же так умудриться упасть да на нож виском, ух,плюс за историю
Зарегистрирован: 9.12.2016
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 19:23
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
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Магичили бабульки- то! Та что проиграла и умерла. Расплата явно за дела разные, подлые настигла её. И наверняка она хотела извести героиню рассказа или что- то ужасное сделать ей! Хорошо, что бабушка этой девочки наиболее мощной оказалась. - Заступилась за внучку! +
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#3 написал: Черемыш
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#5 написал: Talisha
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#6 написал: Lynx
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Цитата: Talisha
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smile
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