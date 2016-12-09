Противостояние бабуль

Lynx Просмотров: 586 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 18:23 by

Город Грязи. Мне было около 5-ти. Старый дом, построенный прадедом, на тот момент принадлежал бабе Марусе, старшей сестре моей родной бабки. Естественно, рядом жили соседки-бабульки. Некоторые неистово молились и гоняли в церковь, а двух соседок Машек и третью, бабу Лизу, знали все.Баба Лиза являлась бабушкой моих соседских друзей, трое братьев значительно старше меня и один на 2 года младше. Баба Лиза отличалась скверным характером, злонравием и агрессивностью. Никто её не любил. Если баба Маруся (моя) была странная, но добрая, а вторая баба Маша злая, но всё-таки не очень, то бабу Лизу откровенно боялись.Ну, а мы-то вообще дети, нам всё откровенно без разницы было! Мы бесились, играли целыми днями-ночами (детство, каникулы, лето!). Советское время.Бабки наши родились до революции 1917-го года. Представьте - юбка до земли, пыль подметает, кафтанчик древний, палка. Вот так они выглядели, наши бабули.Баба Лиза ходила с палкой, но не для помощи себе при ходьбе, а для атаки, если что ей не по нраву будет. Этакое дзё - небольшой деревянный шест, используемый в качестве оружия в японских боевых искусствах, таких как кендо, дзёдо.И вот злая баба Лиза сидит около дома, перед воротами. Я иду к братьям играть. Смотрю, она меня ждёт. Я тихонько и незаметно пытаюсь пройти через палисадник. И она за мной просто взмётывается! Очень странно, но я оказываюсь между двух бабок - Лизы и Маруси (нашей). Они стоят, обе палки друг на друга нацелили и что-то несут на непонятном языке! Я-то мелкая, спряталась за юбку бабы Маруси и выглядываю оттуда. И самое странное. В жаркий, тихий полдень, ни одного листочка не шевельнётся, а вокруг них холодный ветер был! Юбки мечет, пыль завихрениями, а они палки навострили друг на друга! Обычные палки! И вдруг баба Лиза отступила и буквально зашипела:- Убери свою кошшшку отсюда!Это про меня! Я тогда обиделась, взрослый человек, а за что меня так? В общем, мы ушли.Баба Лиза умерла совсем скоро. Не помню, через месяц или два. Сидела на их высоком крылечке, чистила картошку, упала со ступенек и виском напоролась на нож. Честно, там точно никто не знает, как она так ухитрилась. Мы, глупые, бегали по району и радостно орали: "Бабка Лизка умерла!". Взрослые крестились, братья плакали, но, как ни странно, нас, остальных детей, вовсе не осуждали. Просто говорили: "Ну, просто она же наша бабушка!".

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