Немного того, что случалось со мной за время службы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 05:08

Причина: Стилистика автора сохранена

Политик Просмотров: 154 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 04:08 by

Случилось это практически сразу после учебки. Из нас, совсем ещё зелёных салаг, сделали взвод охраны КП (командный пункт) полка на время учений. Задача простая: КП разместили в лесу, никого из гражданских или незнакомых офицеров не пускать, шлагбаумы на постах поднимать, машины досматривать, да в патрулях ходить. Я сразу смекнул, что к чему и в патруль напросился, ибо морозы в феврале не слабые, уж лучше ходить, чем на месте стоять. Так вот, не буду долго ходить вокруг да около, в первую же ночь нас подорвали диверсанты, полночи пробегали за ними, без толку. На следующую ночь мы были злы и полны решимости поймать их и наказать. Но они не пришли, как и на следующую ночь. И был у нас командир взвода один, тупой, уж простите, как валенок. "Пиджак", то есть не с училища, а с военной кафедры пришёл. Даже мы, отслужившие тогда по три месяца, понимали, что его приказы и идеи явно лишены не то что армейской логики, а вообще какой-либо адекватности. Людей мало было, так мы вместо положенных четырёх часов спали вообще урывками, максимум по два часа в сутки, так он решил усилить посты и прибавить ещё один патруль, третий. Естественно, на третьи сутки усталость была дикая. И вот наступила ночь. Мы с земой в патруле пошли на самый дальний, по плану обхода. Когда мы туда приходили, оставались подольше, как говорится, подальше от начальства. Пост был на обычной лесной дороге, почти заброшенной, слегка заезженной КАМАЗами и БМДшками. Но был он глубоко в лесу, в метрах трехстах от самого КП. В чем была логика так далеко ставить, не понимаю и по сей день. Пришли мы, только остановились, сон наваливается, волнами такими, ещё и мороз ударил, так и хотелось прилечь, поспать, но нельзя, сами понимаете. У них возле поста два Камаза поставили, чтобы на виду были и чтобы диверсанты ничего не сделали (краской не нарисовали метку, что машина "подорвана" и выбывает с учений).Так вот, я облакачиваюсь на раму одной из машин, голову наклоняю, ладошкой прикрываюсь, чтобы закурить и вижу в глубине леса, метрах в ста огонёк, красный. Сначала подумал, показалось, что уголёк от моей сигареты мелькнул будто. Спрятал в кулак сигарету и смотрю. Но красная точка не исчезла, а висела и будто смотрела на нас. Парни за машиной стояли, переговаривались о чем-то. О чем-то мистическом я и не подумал, мелькнула мысль, что это тепловизор. Сделал вид, что просто осматриваюсь, неспешно за машину зашёл и к парням. Шепотом им говорю:- Пацаны, деверсы пришли. Тихо, к бою!Все быстро заняли позиции для наблюдения: кто под камаз, кто с одной его стороны, кто тыл прикрывает. Я же вернулся на место, где увидел точку. Шёпотом спрашиваю:- Точку видите?Все подтверждают. Наблюдаем. Минуты через две я "вижу" диверсантов. Вижу не один, кто-то говорит:- Ползут, гады.Становится немного страшно, нас пятеро, одного я отправил доложить и за подмогой. Трое, в том числе и ваш покорный, наблюдаем, двое в тылу. Все видят точку, она начинает двигаться. Знаете, примерно что-то вроде креста будто вырисовали что ли: вверх, вниз, влево, вправо. А я смотрю на это, как заворожённый.Тут вижу снова, что диверсанты, которые залегли, снова ползут. Ползут странно, как змеи, а главное, совсем без шума, хотя снег схваченный морозами был. Плюс все таки лес, на снегу много веток было. Через какое-то время, не знаю как, но понимаю, что диверсанты — глюк. Только потом узнал, что бывают, чаще всего, конечно же в армии, массовые галлюцинации, вызванные недостатком сна. И также, от того, если долго смотреть в одну точку, возникает иллюзия движения. Но точка не исчезла, так же монотонно что-то вырисовывала. И будто звала, мол, ну сходи проверь, чего ты боишься?Тут прибегает наш бравый командор с подмогой. Весь красивый, экипированный, бодрый, ещё бы! Гад, мы в часы отдыха, вместо сна поочередно печку в палатке топили, а он дрых постоянно.Я ему докладываю, так вот и так мол, товарищ лейтенант, замечена непонятная точка в лесу, напоминает тепловизор. Он ее тоже увидел, как и ее движения. Рискнуть проверить не решил, меня отправил. Я пошёл, но дальше пятнадцати метров не пошёл, так как точка начала удаляться, но в той же последовательности движений. Стало от чего страшно, понял почему-то, что не диверсанты это, да и вообще не человеческое что-то. Вернулся назад, говорю, что кусты дальше, темень непроглядная, да и точка отдаляется. Все это видели, так что он согласился со мной, сказал всем дальше наблюдать. Стоим, человек двенадцать, блюдим. Мне это странным показалось, страшновато стало как-то, не по себе. Я к командиру, говорю, может это отвлекающий манёвр, здесь нас подальше собрали, а сами с другой стороны ударят?.. Он подумал и излишне резво. Оставив пост и трёх постовых, остальные побежали на КП. Отходили мы своё, нас поменяли. Но ненадолго.Только рассвет начался, завязалась перестрелка холостыми патронами, пришли те, кого мы ждали, со стороны другого, противоположного поста, но наткнулись на секрет разведчиков и так же быстро ушли. Надо ли говорить, что днём, проверив то место в лесу, мы не обнаружили абсолютно никаких следов привидевшихся деверсов, но мало того, ни на ста, ни на двухста метрах ничего, что бы управляло тепловизором или лазером. Дальше было незамерзающее болото, как оказалось... Меня аж передернуло тогда от мысли, если бы летехе в голову пришло пойти группой проверить это место, вряд ли бы мы заметили болото в темноте.Не знаю, связано ли это как-то с этим, но в то наступившее утро, как мы потом узнали, на прыжках сошлись в небе двое десантников, из соседнего батальона. Хвала Богам, один успел запасной дернуть, отделались переломами. Впоследствии я перевёлся в батальон, где они служат и общался с ними. Говорят, что обоих ветер понёс навстречу друг другу. Такое очень редко случается на одной высоте, чтобы так дул ветер. Приехали с учений, отмылись, выспались. Если можно так сказать, тогда-то и встала вся эта цепочка непонятная.

Ключевые слова: Армия служба красная точка диверсанты снег командный пункт авторская история

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