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Истории из жизни

Таинственное исчезновение

Дед моего мужа много лет ходил старшим механиком в черноморском рыболовецком флоте. Далее с его слов.

В начале семидесятых отправили нас под Южный Георгий на промысел ледяной рыбы. Судно небольшое, но команда сплоченная и все всех знают, а стармех и вовсе после капитана и помощника - третий человек на корабле. Случилось так, что во время плавания одному из членов экипажа плохо стало. Вроде как головой тронулся, хотя в море и не такое с людьми случается. Стал он буйный, знакомых не признавал, все норовил спрятаться. Видно было, что страшно напуган. А чего боится, мы и не поняли из бессвязного бормотания, хотя, наверное, стоило прислушаться.
Парня того заперли в каюте, от которой, в связи со вполне объяснимыми событиями, остался всего один ключ. Тот отдали стармеху (автору ), как самому трезвомыслящему и ответственному; и дали отбой.
Наутро, когда открыли каюту - безумца не обнаружили. Все было так, будто и не было никого ночью. Иллюминатор закрыт (его не открыть и, тем более, не закрыть в одиночку ), постель нетронута, в каюте порядок.
О том парне в итоге дали весть на берег, что пропал без вести в море.
До сих пор все оставшиеся в живых члены экипажа при встрече вспоминают эту историю и ломают голову - что же произошло?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33 by Восьмая теньПросмотров: 175Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Корабль безумие исчезновение море иллюминатор комната авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 13:07
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Комментариев: 1 353
Интересно... Жаль, что не передал дед хоть примерно, что бормотал безумец, можно было бы хоть предположить. А так и отталкиваться не от чего. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#2 написал: Вариор
Сегодня, 13:36
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Комментариев: 2 356
Очень загадочное исчезновение.

Цитата: Talisha
Интересно... Жаль, что не передал дед хоть примерно, что бормотал безумец, можно было бы хоть предположить. А так и отталкиваться не от чего. +


Полностью согласен. От меня ++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 5.04.2012
          
#3 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 13:57
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Комментариев: 8 903
Причины исчезновения могли быть весьма прозаичными. Ключ мог оставаться не один. Или кто-то мог свистнуть ключ у стармеха, свести счеты с поехавшим челном экипажа и выкинуть его организм за борт. Сложно сказать!
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 14:11
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Публикаций: 13
Комментариев: 106
Сказать сложно конечно. Не исключено что причины и правда могли быть обьяснимые. Но команда была сплоченный и ходила в море не первый раз. По словам деда парень тот бессвязно бормотал и кричал непонятное. Никто так и не понял в чем дело. Предпосылок не было. В море за долгое время крыша конечно едет у некоторых, но постепенно. Не резко. Мне самой история показалась достойной публикации. Сам дед, человек очень и очень неглупый, разумного объяснения не нашел. Ключ реально оставался один, каюта запирается несколькими способами и без ключа ее открыть нереально (сама я внутри кораблей бывала, но систему замков изучить не догадалась ).
Я думаю что если бы была какая -то нехорошая история, то члены экипажа просто молчали бы о ней до конца дней. Если они ее обсуждают - пстхилогически можно предположить что они до сих пор теряются в догадках.
Зарегистрирован: 31.01.2016
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