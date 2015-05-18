Таинственное исчезновение

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:33

Восьмая тень Просмотров: 175 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 12:33 by

Дед моего мужа много лет ходил старшим механиком в черноморском рыболовецком флоте. Далее с его слов.В начале семидесятых отправили нас под Южный Георгий на промысел ледяной рыбы. Судно небольшое, но команда сплоченная и все всех знают, а стармех и вовсе после капитана и помощника - третий человек на корабле. Случилось так, что во время плавания одному из членов экипажа плохо стало. Вроде как головой тронулся, хотя в море и не такое с людьми случается. Стал он буйный, знакомых не признавал, все норовил спрятаться. Видно было, что страшно напуган. А чего боится, мы и не поняли из бессвязного бормотания, хотя, наверное, стоило прислушаться.Парня того заперли в каюте, от которой, в связи со вполне объяснимыми событиями, остался всего один ключ. Тот отдали стармеху (автору ), как самому трезвомыслящему и ответственному; и дали отбой.Наутро, когда открыли каюту - безумца не обнаружили. Все было так, будто и не было никого ночью. Иллюминатор закрыт (его не открыть и, тем более, не закрыть в одиночку ), постель нетронута, в каюте порядок.О том парне в итоге дали весть на берег, что пропал без вести в море.До сих пор все оставшиеся в живых члены экипажа при встрече вспоминают эту историю и ломают голову - что же произошло?

Ключевые слова: Корабль безумие исчезновение море иллюминатор комната авторская история

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