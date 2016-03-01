Злой Дед Мороз

Alois Просмотров: 12 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 12:18 by

Родители решили утроить праздник для своего сына Серёжи.Они жили в частном доме и решили позвать Деда Мороза.Всё было готова для праздника.Ёлка,подарки,гирлянды.Дед Мороз должен только придти.Через час пришёл и он.Поздравил родителей и Серёжу.Мальчик рассказал стих.За хорошо рассказанный стих Серёжа получил вкусный подарок.Дед Мороз попросил выйти на улицу родителей.Родители накинули куртки и вышли на улицу.Прошёл час.Они начали переживать,что ни так долго.Решили проверить.Зайдя в гостиную,родители увидели жуткое зрелище.Распаренный живот,рот разрезан от ухо до ухо,язык был отрезан,а глаз нет.Родители позвонили в полицию.Деда Мороза так и не нашли.Будьте внимательны с Дедом Морозом.

Ключевые слова: Дед Мороз страшилка родители ужас

Другие, подобные истории: