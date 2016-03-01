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Дурдом

Злой Дед Мороз

Родители решили утроить праздник для своего сына Серёжи.Они жили в частном доме и решили позвать Деда Мороза.
Всё было готова для праздника.Ёлка,подарки,гирлянды.Дед Мороз должен только придти.
Через час пришёл и он.Поздравил родителей и Серёжу.Мальчик рассказал стих.За хорошо рассказанный стих Серёжа получил вкусный подарок.Дед Мороз попросил выйти на улицу родителей.Родители накинули куртки и вышли на улицу.
Прошёл час.Они начали переживать,что ни так долго.Решили проверить.Зайдя в гостиную,родители увидели жуткое зрелище.Распаренный живот,рот разрезан от ухо до ухо,язык был отрезан,а глаз нет.Родители позвонили в полицию.
Деда Мороза так и не нашли.
Будьте внимательны с Дедом Морозом.
Сегодня, 12:18 by AloisПросмотров: 12Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дед Мороз страшилка родители ужас

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