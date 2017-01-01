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Страшные Арты

Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл

Josephine Wall (Жозефина Уолл) родилась в мае 1947-го года в небольшом английском городке Фарнхэм. В семье профессора-филолога. Живопись рано вошла в её жизнь, уже с четырех лет любимым занятием девочки было рисование. Она и теперь любит вспоминать, какой испытала восторг и счастье, когда в детстве ей подарили большую коробку восковых мелков. Родители поддерживали увлечение девочки живописью, которой она рано начала заниматься профессионально.
Художница образно разделяет свои живописные работы на несколько "миров": "Мир воздуха и воды", "Мир фей", "Мир богинь", "Сюрреальный мир". Кроме того, ею создана интересная серия "Знаки Зодиака". Картины художницы приобрели всемирную известность, и сейчас вряд ли найдется тот, кто не был бы знаком с ее творчеством.

Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл
Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл
Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл
Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл
Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл
Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл
Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл
Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл
Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл

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Сегодня, 00:43 by LynxПросмотров: 52Комментарии: 0
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Ключевые слова: фентези девушки цветы арфа небо авторская история

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