Прекрасные и фантастичные картины художницы Жозефины Уолл



















Lynx Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:43 by

Josephine Wall (Жозефина Уолл) родилась в мае 1947-го года в небольшом английском городке Фарнхэм. В семье профессора-филолога. Живопись рано вошла в её жизнь, уже с четырех лет любимым занятием девочки было рисование. Она и теперь любит вспоминать, какой испытала восторг и счастье, когда в детстве ей подарили большую коробку восковых мелков. Родители поддерживали увлечение девочки живописью, которой она рано начала заниматься профессионально.Художница образно разделяет свои живописные работы на несколько "миров": "Мир воздуха и воды", "Мир фей", "Мир богинь", "Сюрреальный мир". Кроме того, ею создана интересная серия "Знаки Зодиака". Картины художницы приобрели всемирную известность, и сейчас вряд ли найдется тот, кто не был бы знаком с ее творчеством.

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